/₹૭૫ બચાવવાની સુવર્ણ તક: નવી આધાર એપ પર આ સુવિધા ૬ મહિના માટે બિલકુલ ફ્રી, જાણો ડાઉનલોડ પ્રોસેસ

આધાર કાર્ડ યૂઝર્સ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. UIDAI એ જૂની mAadhaar એપને સત્તાવાર રીતે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. UIDAI એ જાહેરાત કરી છે કે mAadhaar એપ આજથી એટલે કે 30 જૂનથી બંધ થઈ જશે. તેના X (અગાઉનું ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં, UIDAI એ યૂઝર્સને નવી આધાર એપ પર સ્વિચ થવા માટે વિનંતી કરી છે.
નવી Aadhaar Appના ફાયદા
આધારના યૂઝર્સે હવે નવી એપ પર સ્વિચ થવું પડશે, જે વધારે સુરક્ષા, સરળ લોગિન અને ઘણી નવી ડિજિટલ સુવિધાઓ તમને આપશે. નવી Aadhaar App ફક્ત ડિજિટલ આધાર કાર્ડ દેખાડવા પૂરતી મર્યાદિત નથી. તે યૂઝર્સને QR કોડ દ્વારા તેમના Aadhaarને સુરક્ષિત રીતે શેર કરવા, Face Authenticationનો ઉપયોગ કરીને તેમની ઓળખ ચકાસવા જેવી કેટલીય આધાર સેવાઓ હવે ઘરબેઠા મેળવી શકે છે.
કેમ બંધ કરવામાં આવી mAadhaar App?
UIDAI અનુસાર, mAadhaar એપ ઘણા વર્ષોથી ઉપયોગમાં હતી, અને તેની સુવિધાઓ જૂની થઈ ગઈ હતી. mAadhaar એપમાં આધુનિક સુરક્ષા ધોરણો, પ્રાઈવેસી કંટ્રોલ અને સરળ યૂઝર ઇન્ટરફેસનો અભાવ હતો.
નવી Aadhaar App પર કેવી રીતે નોંધણી કરાવવી
તમારા Android ફોન પર Google Play Store અથવા તમારા iPhone પર Apple App Store ખોલો. UIDAI ની સત્તાવાર Aadhaar Appડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો. એકવાર એપ ખુલી જાય, પછી તમારી પસંદગીની ભાષા પસંદ કરો અને 'Continue' પર ટેપ કરો. તમારો 12-અંકનો Aadhaar નંબર દાખલ કરો. તમે OTP અથવા Face Authenticationનો ઉપયોગ કરીને ચકાસણી પૂર્ણ કરી શકો છો. વેરિફિકેશન પૂર્ણ થયા પછી, તમારે 6-અંકનો MPIN બનાવવાની જરૂર પડશે. આ MPIN ભવિષ્યમાં એપ્લિકેશનમાં લોગિન માટે ઉપયોગમાં લેવાશે.
નવી Aadhaar Appમાં કેવી રીતે Login કરવું
નવી Aadhaar App માં Login કરવા માટે, પહેલા તમારા ફોન પર એપ ખોલો અને તમે રજિસ્ટ્રેશન સમયે બનાવેલ 6-અંકનો MPIN દાખલ કરો. પછી તમે સીધા તમારા Aadhaar પ્રોફાઇલમાં લોગ ઇન થશો. જો તમે તમારો MPIN ભૂલી ગયા છો, તો 'Forgot MPIN' વિકલ્પ પર ટેપ કરો. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવેલા OTP નો ઉપયોગ કરીને તમારી ઓળખ ચકાસો અને નવો MPIN સેટ કરો. વધારાની સુરક્ષા માટે Face Login અથવા OTP Login માટેના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
નવી Aadhaar App દ્વારા તમારો મોબાઇલ નંબર કેવી રીતે અપડેટ કરવો
નવી Aadhaar Appનો ઉપયોગ કરીને તમારો મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવા માટે, પહેલા તમારા Aadhaar નંબર અને OTP નો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો. 'Update Aadhaar' અથવા 'Profile Update' પર નેવિગેટ કરો અને 'Mobile Number Update'પસંદ કરો. તમારો નવો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો; ચકાસણી માટે એક OTP તેના પર મોકલવામાં આવશે. સાચી વિગતો દાખલ કર્યા પછી અને વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી Update Request સબમિટ કરો.
Aadhaar Appથી સરનામું કેવી રીતે અપડેટ કરવું
Aadhaarમાં તમારું Email ID કેવી રીતે અપડેટ કરવું
સ્ટેપ 1: તમારા ફોન પર સત્તાવાર લેટેસ્ટ Aadhaar Appને ઈન્સ્ટોલ કરો. એપ્લિકેશન ખોલો અને તમારા આધાર નંબર અને તમારા આધાર સાથે લિંક કરેલા મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવેલા OTP નો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો.
આ સુવિધા ફક્ત ત્યારે જ કામ કરે છે જો તમારો મોબાઇલ નંબર પહેલાથી જ તમારા આધાર સાથે લિંક થયેલ હોય. લોગ ઇન કર્યા પછી, Update Email ID અથવા Email Update વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. તમારું નવું ઇમેઇલ આઈડી દાખલ કરો અને તેને કન્ફર્મ કરો. પછી, તમારા ઇમેઇલ પર મોકલવામાં આવેલ OTP દાખલ કરીને વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરી દો
સ્ટેપ 2: વિગતો સાચી અપલોડ કરી દીધા બાદ ' Submit' બટન પર ક્લિક કરો. જો તમે 1 જુલાઈથી શરૂ થયેલા ખાસ છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન અપડેટ કરો છો, તો તમારી પાસેથી ₹75 ફી લેવામાં આવશે નહીં. પહેલાં, Aadhaarમાં ઇમેઇલ આઈડી અપડેટ કરવા માટે ₹75 (GST સહિત) ચાર્જ લાગતો હતો; આ ફી Aadhaar મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવેલા અપડેટ્સ પર લાગુ પડતી હતી.
સ્ટેપ 3: રિકવેસ્ટ સબમિટ કર્યા પછી, તમને એક Update Request Number (URN) પ્રાપ્ત થશે, જે તમને તમારા અપડેટની સ્થિતિને ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપે છે. UIDAI અનુસાર, મોટાભાગની રિકવેસ્ટ વિનંતીઓ 30 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧ : UIDAI દ્વારા કઈ એપ સત્તાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવી છે અને ક્યારથી?
જવાબ : UIDAI દ્વારા જૂની mAadhaar એપ ૩૦ જૂનથી સત્તાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવી છે.
પ્રશ્ન ૨ : નવી આધાર એપમાં લોગિન કરવા માટે કઈ આધુનિક સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે?
જવાબ : નવી એપમાં સુરક્ષા માટે Face Authentication, QR Verification અને ૬-અંકનો MPIN જેવી સુવિધાઓ છે.
પ્રશ્ન ૩ : નવી આધાર એપ દ્વારા ઘરેબેઠા કઈ-કઈ વિગતો અપડેટ કરી શકાશે?
જવાબ : નવી એપની મદદથી યૂઝર્સ ઘરેબેઠા નામ, સરનામું, મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી અપડેટ કરી શકશે.
પ્રશ્ન ૪ : ૧ જુલાઈથી શરૂ થતા ખાસ ૬ મહિનાના સમયગાળામાં ઇમેઇલ આઈડી અપડેટ કરવાનો શું ફાયદો છે?
જવાબ : આ ખાસ સમયગાળા દરમિયાન ઇમેઇલ આઈડી અપડેટ કરવા પર ₹૭૫ની ફી લેવામાં આવશે નહીં (તદ્દન મફત રહેશે).
પ્રશ્ન ૫ : એપ પર અપડેટ રિકવેસ્ટ સબમિટ કર્યા પછી સ્ટેટસ ટ્રેક કરવા શું મળશે અને તે કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ થશે?
જવાબ : રિકવેસ્ટ સબમિટ થતાં જ URN (Update Request Number) મળશે અને આ પ્રક્રિયા ૩૦ દિવસની અંદર પૂર્ણ થશે.