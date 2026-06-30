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₹૭૫ બચાવવાની સુવર્ણ તક: નવી આધાર એપ પર આ સુવિધા ૬ મહિના માટે બિલકુલ ફ્રી, જાણો ડાઉનલોડ પ્રોસેસ

UIDAI એ mAadhaar એપ હવે બંધ કરી દીધી છે. હવે યૂઝર્સે નવી આધાર એપ પર સ્વિચ થવું પડશે. આ નવી એપ લોન્ચ થતાં યૂઝર્સને હવે સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ઘરબેઠા કામ થશે. તમને નવી એપમાં Face Authentication, QR Verification, Login મળી રહેશે. જેથી તમે ઘરે બેઠા પણ Aadhaarમાં નામ, સરનામું અને મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરી શકશો. હવે જાણી લો આ પ્રક્રિયા.....

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 30, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:14 PM IST
₹૭૫ બચાવવાની સુવર્ણ તક: નવી આધાર એપ પર આ સુવિધા ૬ મહિના માટે બિલકુલ ફ્રી, જાણો ડાઉનલોડ પ્રોસેસ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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