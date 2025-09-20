MP: "તારી પુત્રી અને ભાભીમાં બહુ ગરમી છે..." આશિક મિજાજના SDM પર તાબડતોબ થઈ કાર્યવાહી
મધ્ય પ્રદેશમાં એક એસડીએમને માતા અને દીકરી સહિત પરિવારને હેરાન કરવું ભારે પડી ગયું. મામલો સામે આવ્યા બાદ સીએમ મોહન યાદવે તેમને સસ્પેન્ડ કરવાના આદેશ આપ્યા. જાણો શું છે મામલો.
પીડિત પરિવારે આ એસડીએમ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મધ્ય પ્રદેશના સીએમ ડો. મોહન યાદવે પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર મુરૈનના સબલગઢ એસડીએમને સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. એસડીએમ અરવિંદ માહૌ યુવતી સાથે ફોન પર ગંદી વાત કરતો હતો. સીએમએ કમિશનરને માહૌરને તાબડતોબ સસ્પેન્ડ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. મંગળવારે મુરૈના કલેક્ટ્રેટમાં જનસુનાવણી દરમિયાન પીડિત પરિવારે કલેક્ટર અંકિત અસ્થાનાને એસડીએમની વીડિયો સહિત ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારબાદ કલેક્ટરે તેમને હટાવી દીધા હતા.
કલેક્ટર અંકિત અસ્થાનાએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રીના નિર્દેશ બાદ તેમણે એક રિપોર્ટ ટૈતાયર કરીને ચંબલ કમિશનરને મોકલી દીધો. આ કાર્યવાહી કમિશનર સ્તરની છે, આથી સસ્પેન્શન આદેશ ત્યાંથી જ અપાશે.
સીએમએ એક્સ પર લખ્યું કે મુરૈના જિલ્લાના સબલગઢના એસડીએમ અરવિંદ માહૌર વિરુદ્ધ મહિલા સાથે અભદ્ર વ્યવહાર અને નિયમ વિરુદ્ધ પટવારિયયોની બદલી કરવાની ગંભીર ફરિયાદો ધ્યાનમાં આવ્યા બાદ એસડીએમને તત્કાળ સસ્પેન્ડ કરવાના આદેશ અપાયા છે. આ મામલે કમિશનર ચંબલને અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહીના પણ નિર્દેશ અપાયા છે.
ફરિયાદકર્તા મહિલા અને તેના પતિએ જણાવ્યું કે એસડીએમએ તેમની દીકરીનો મોબાઈલ નંબર જાણ્યો હતો. છેલ્લા એક વર્ષથી મોડી રાતે ફોન કરીને ગંદી વાતો કરતો હતો. જ્યારે તેમની પુત્રીએ ફોન ઉઠાવવાનો બંધ કરી દીધો તો સંબંધીઓને ફોન પર ધમકાવવા લાગ્યા. એસડીએમએ સબલગઢમાં મહિલાના દિયરની દુકાન પર પહોંચીને ધમકી આપી કે તારી દીકરી અને તારી ભાભીમાં ખુબ ગરમી છે, ખોટા કેસમાં ફસાવી દઈશ. મારાથી મોટો કોઈ અધિકારી નથી.
ફરિયાદમાં મહિલાએ કહ્યું કે જો જલદી કાર્યવાહી ન થઈ તો પરિવાર સામૂહિક આત્મહત્યા માટે મજબૂર થઈ જશે. હવે આ હેરાનગતિ સહન થતી નથી. આથી કલેક્ટર પાસે ન્યાયની ગુહાર લગાવીએ છીએ. યુવતીના કાકાએ જણાવ્યું કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ એસડીએમ મારી દુકાન પર આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે તને બોલાવ્યો હતો કેમ આવ્યો નહીં. મે કહ્યું કે હું મજૂરી કરું છું. એસડીએમ ધમકાવતા કહેવા લાગ્યા કે જો સમયસર ન આવ્યો તો સમગ્ર પરિવારને ફસાવી દઈશ. હું ડરના કારણે તે સાંજે તેમના બોલાવવા પર ગયો. ત્યારે તેમણે ગાળો આપી અને મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. મે મોબાઈલ કાઢ્યો તો તેમણે છીનવી લીધો.
મહિલાએ જનસુનાવણીમાં ફરિયાદની સાથે એક વીડિયો પણ કલેક્ટરને સોંપ્યો છે. વીડિયોમાં એસડીએમ અભદ્ર ભાષામાં વાત કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં તેઓ દીયરને પૂછે છે કે તારી ભાભી ક્યાંની છે? ત્યારબાદ અનેક આપત્તિજનક વાતો કરી. આ મામલો સામે આવ્યા બાદ કલેક્ટર અંકિત અસ્થાનાએ મંગળવારે એસડીએમ અરવિંદ માહૌરને મુખ્યાલયમાં અટેચ કરી દીધા હતા. તેમની જગ્યાએ મેઘા તિવારીને સબલગઢના નવા એસડીએમ નિયુક્ત કરાયા છે.
