/દતિયા પેટાચૂંટણીમાં આઝાદ સમાજ પાર્ટીએ બગાડ્યો ભાજપનો ખેલ? જાણો શું કર્યો કમાલ

મધ્ય પ્રદેશની દતિયા વિધાનસભા સીટ માટે પેટાચૂંટણી યોજાઈ અને કોંગ્રેસના ધનશ્યામ સિંહે ભાજપના આશુતોષ તિવારીને 6015 મતથી હરાવી દીધા. દતિયા પેટાચૂંટણી આમ તો ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ જંગને લઈને જ ચર્ચામાં રહી હતી પરંતુ આ વખતે ચૂંટણીમાં ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખરની આઝાદ સમાજ પાર્ટીએ મોટો ખેલ પાડી દીધો. યુપીની જે પાર્ટીની બહુ કોઈ ચર્ચા નહીં તેણે દતિયા સીટ પર પોતાનો ઉમેદવાર ઊભો રાખ્યો અને આ દામોદર યાદવે આ ચૂંટણી જંગને ત્રિકોણીયો બનાવી દીધો.
દતિયામાં આઝાદ સમાજ પાર્ટીને કેટલા મત મળ્યા?
મધ્ય પ્રદેશની એક એવી સીટ જ્યાં મુખ્ય મુકાબલો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે ગણાઈ રહ્યો હતો ત્યાં આઝાદ સમાજ પાર્ટીને 22527 મત મળ્યા. આ પેટાચૂંટણીમાં દામોદર યાદવને કુલ મળેલા મતોનો 14.3 ટકા વોટશેર મળ્યો. દતિયાથી જીત મેળવનારા કોંગ્રેસના ઘનશ્યામ સિંહને 66757 મત મળ્યા. જ્યારે ભાજપના આશુતોષ તિવારીને 60741 મત મળ્યા. હવે આ આંકડા પર નજર ફેરવીએ તો દામોદર યાદવને મળેલા મતો જીત અને હારના આંકડાથી પણ ત્રણ ગણા વધારે છે.
કઈ રીતે થયો કમાલ?
દામોદર યાદવ 'મંડલ' આઝાદ સમાજ પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કોર કમિટીના સભ્ય છે. આ સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ સક્રિય રહ્યા હતા. જ્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના મોટા મોટા નેતાઓ મોટી જનસભા કરતા હતા ત્યાં દામોદર યાદવ નાની નાની નુક્કડ સભાઓ કરતા હતા. તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર લાઈવ આવીને પણ પોતાની વાત રજૂ કરતા હતા. પોતાની ચૂંટણી સભાઓમાં તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા હતા કે આ વખતે દતિયાથી ઉઠનારો લોકતંત્ર અને સામાજિક ન્યાયનો અવાજ ભોપાલથી લઈને દિલ્હી સુધી સંભળાશે.
ચૂંટણી પરિણામ પર શું બોલ્યા દામોદર યાદવ?
દતિયા પેટાચૂંટણીના પરિણામ સામે આવ્યા બાદ દામોદર યાદવ 'મંડલ' એ કહ્યું કે આઝાદ પાર્ટીએ ધનબળ, બાહુબળ અને સત્તાબળ વિરુદ્ધ સાહસિક સંઘર્ષ કર્યો. એક્સ પર એક વીડિયો શેર કરતા તેમણે કહ્યું કે તમામ કાર્યકરોની મહેનત અને સમર્પણને સલામ. આપણે દતિયામાં આઝાદ સમાજ પાર્ટીના ભવિષ્યના રાજકારણનો મજબૂત પાયો નાખ્યો છે.
કોંગ્રેસની સતત બીજી જીત
કોંગ્રેસે દતિયામાં સતત બીજીવાર જીત મેળવી છે. દતિયા પેટાચૂંટણી માટે 30 જુલાઈના રોજ મતદાન થયું હતું. કોંગ્રેસે 2023માં પણ અહીંથી જીત મેળવી હતી. અહીંથી રાજેન્દ્ર ભારતીએ રાજ્યના પૂર્વ ગૃહમંત્રી નરોત્તમ મિશ્રાને હરાવ્યા હતા. જ્યારે એક એફડી મામલે રાજેન્દ્ર ભારતીને અયોગ્ય જાહેર કરાયા અને કોર્ટે 2 વર્ષથી વધુની સજા સંભળાવી તો તેમનું સભ્યપદ રદ થઈ ગયું. ત્યારબાદ થયેલી પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ તથા કોંગ્રેસે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું.
ભાજપ માટે સમીક્ષાનો સમય
દતિયા પેટાચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા બાદ મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડો. મોહન યાદવે કહ્યું કે, તેઓ પરિણામ સ્વીકારે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે દતિયા વિધાનસભા સીટ પહેલા કોંગ્રેસ પાસે હતી. આ પેટાચૂંટણીમાં ભાજપને વિધાનસભાની ચૂંટણીની સરખામણીએ 1700 મત વધુ મળ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આવનારી ચૂંટણીઓમાં અમે વધુ તાકાત સાથે મેદાનમાં ઉતરીશું અને વિજય મેળવીશું.