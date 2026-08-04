Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /દતિયા પેટાચૂંટણીમાં આઝાદ સમાજ પાર્ટીએ બગાડ્યો ભાજપનો ખેલ? જાણો શું કર્યો કમાલ

દતિયા પેટાચૂંટણીમાં 'આઝાદ સમાજ પાર્ટી'એ બગાડ્યો ભાજપનો ખેલ? જાણો શું કર્યો કમાલ

Datia By Election Result 2026: મધ્ય પ્રદેશની દતિયા વિધાનસભા સીટ પર થયેલી પેટાચૂંટણીમાં આશ્ચર્યજનક પરિણામ જોવા મળ્યા છે. મુખ્ય મુકાબલો ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે માનવામાં આવતો હતો પરંતુ આ પાર્ટીએ મોટો ખેલ પાડી દીધો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 04, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:54 AM IST
દતિયા પેટાચૂંટણીમાં 'આઝાદ સમાજ પાર્ટી'એ બગાડ્યો ભાજપનો ખેલ? જાણો શું કર્યો કમાલ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જીભ પર સફેદ ડાઘ? ભૂલથી પણ ન કરો ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે કેન્સરનો ખતરનાક સંકેત!
2
3
4
5