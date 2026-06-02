/Explainer: મંદિરોમાં પૈસા લગાવો અને દર મહિને વ્યાજ મેળવો! ટેમ્પલ બોન્ડથી પુણ્ય પણ મળશે અને કમાણી પણ થશે

What is Temple Bonds Scheme: મંદિરોમાં દાન કરી તમારા મનને શાંતિ મળે છે. જો હાં, તો હવે તે પગલું તમારી કમાણીનું માધ્યમ બની શકે છે. તમે હવે આ કામથી પુણ્ય કમાવાની સાથે આવકનો સ્ત્રોત બનાવી શકો છો. ધાર્મિક આસ્થા અને આધુનિક રોકાણનો અનોખો સંગમ થવાનો છે, જેની પહેલા ક્યારેય કોઈએ કલ્પના પણ કરી હશે નહીં. શ્રદ્ધાળુ ભગવાનના ચરણોમાં પોતાના શ્રદ્ધા સુમન અર્પિત કરવાની સાથે મંદિરોના વિકાસ અને બ્યુટીફિકેશનના કામમાં પૈસા લગાવી કમાણી પણ કરી શકશે. આ સમગ્ર સિસ્ટમ કેવી હશે અને કઈ રીતે કામ કરશે? આવો દરેક વિગતો જાણીએ.
મની કંટ્રોલમાં પ્રકાશિત સમાચાર અનુસાર મધ્ય પ્રદેશ રકરા દેશમાં પ્રથમ ટેમ્પલ બોન્ડ (Temple Bond) લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. યોજનામાં સામાન્ય લોકોને મંદિરના વિકાસમાં ભાગીદાર બનવા અને કમાણી કરવાની તક મળશે. મંદિરોમાં આપવામાં આવતું દાન સામાન્ય રીતે પરત મળતું નથી. પરંતુ ટેમ્પલ બોન્ડ પ્રક્રિયા અલગ હશે. આ ફિક્સ્ડ ઇનકમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટની જેમ કામ કરશે. તેમાં લગાવવામાં આવેલા પૈસા નક્કી સમય માટે રોકાણ કરવામાં આવશે, જેના પર એક નક્કી રિટર્ન મળશે. ઉજ્જૈનમાં યોજાનાર સિંહસ્થ (કુંભ) પહેલા મંદિરોના જીર્ણોદ્વાર અને તીર્થયાત્રિકો માટે સુવિધાના વિકાસ માટે રોકાણકારો પાસેથી 200 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે.
શું હોય છે ટેમ્પલ બોન્ડ?
સરળ ભાષામાં કહીએ તો ટેમ્પલ બોન્ડ હકીકતમાં ફિક્સ આવકવાળા નાણાકીય સાધનો હોય છે. જે કોઈ ખાસ ઉદ્દેશ્ય માટે ફંડ એકત્ર કરવા માટે જારી કરવામાં આવે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ બોન્ડને મધ્યપ્રદેશના કોઈ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરી શકાય છે. બનાવટના મામલામાં કોઈ બીજા મ્યુનિસિપલ બોન્ડની જેમ હશે. તેમાં મોટું અંતર હશે કે આ પૈસાનો ઉપયોગ માત્રને માત્ર ધાર્મિક સથળ અને મંદિરોના કામ માટે કરવામાં આવશે. જ્યારે કોઈ કોર્પોરેશન નાગરિકો પાસેથી પૈસા એકત્ર કરે છે તો તેને મ્યુનિસિપલ બોન્ડ કહેવાય છે. પરંતુ તીર્થયાત્રીકોની સુવિધા માટે મંદિર તરફથી એકત્ર કરવામાં આવતા ટેમ્પલ બોન્ડ કહેવામાં આવે છે.
ઉજ્જૈન અને માલવાના ધાર્મિક સ્થળોની સૂરત બદલાશે
નવી નાણાકીય સિસ્ટમને લઈને જાણકારોનું કહેવું છે કે ટેમ્પલ બોન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ જેવા હશે. પરંતુ તેનું ફોકસ માત્ર મંદિર અને તીર્થયાત્રા સાથે જોડાયેલા વિકાસ પર હશે. મધ્ય પ્રદેશ સરકારના આ મોડલ દ્વારા જે પણ ફિક્સ્ડ-ઇનકમ ફંડ ભેગું કરવામાં આવશે, તેનાથી ઉજ્જૈન અને માલદા ક્ષેત્રના આશરે 11 મુખ્ય ધાર્મિક અને પર્યટન સ્થળોનો જીર્ણોદ્વાર કરવામાં આવશે. સિંહસ્થ મેળા દરમિયાન આવનાર કરોડો શ્રદ્ધાળુઓને વિશ્વસનીય સુવિધાઓ આપવા માટે આ ફંડ એક લાઇફલાઇનની જેમ કામ કરશે.
રોકાણકારોને કઈ રીતે ફાયદો મળશે?
બોન્ડની કામ કરવાની રીત બીજા કોઈ નાણાકીય બોન્ડની જેમ સરળ અને પારદર્શી હશે. બોન્ડ જારી કરનારી સંસ્થા રોકાણકારો પાસેથી પૈસા ભેગા કરશે અને આ પૈસાને પહેલાથી નક્કી પ્રોજેક્ટમાં લગાવવામાં આવશે. આ રોકાણના બદલે પૈસા લગાવનાર શ્રદ્ધાળુઓને નક્કી સમય પર નિયમિત રૂપથી વ્યાજ મળતું રહેશે. જ્યારે બોન્ડની મેચ્યોરિટી પુરી થઈ જશે, ત્યારે રોકાણકારોને તેની મૂળ રકમ પરત આપી દેવામાં આવશે. સરકાર તરફથી તેનો સત્તાવાર ઓફર દસ્તાવેજ જારી કરવામાં આવશે.
કઈ રીતે મળી શકે છે વ્યાજ?
હજુ પ્રસ્તાવિત ટેમ્પલ બોન્ડ્સ પર મળનાર વ્યાજની કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. તેને જરૂરી મંજૂરી મળ્યા બાદ વ્યાજદર, રોકાણની રકમ અને સમય મર્યાદા જેવી જરૂરી જાણકારી સામે આવશે. આ બોન્ડ્સ પર મળનાર વ્યાજ ઘણા ફેક્ટર પર નિર્ભર કરશે. જાણકારોનું કહેવું છે કે સારી રેટિંગવાળા મ્યુનિસિપલ બોન્ડ્સ પર આશરે 8 ટકાની આસપાસ વ્યાજ મળે છે. આ સરકાર દ્વારા સમર્થિત યોજના હશે તેથી તેમાં સુરક્ષિત રોકાણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.