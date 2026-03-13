‘લવ જેહાદ નથી…’, મહાકુંભ વાયરલ ગર્લ Monalisa એ જણાવ્યું કે કેમ કર્યા મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન?
Monalisa Farman Khan Love Jihad Controversy: મોનાલિસાએ પોતાના મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા છે. ત્યારથી જ આ અભિનેત્રી સમાચારમાં છે. તાજેતરમાં જ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન અભિનેત્રીએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કેમ કર્યા?
Trending Photos
Monalisa Farman Khan Love Jihad Controversy: મહાકુંભ વાયરલ ગર્લ મોનાલિસાએ પોતાના મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. તેમના લગ્ને સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી દીધી છે, કેટલાક લોકોએ આ લગ્નને લવ જેહાદનું કૃત્ય ગણાવ્યું છે. આ દરમિયાન, મોનાલિસા અને તેના પતિ ફરમાન ખાને તાજેતરમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, મોનાલિસાએ ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કેમ કર્યા તે પણ સમજાવ્યું. ચાલો જાણીએ કે મોનાલિસાએ લવ જેહાદ વિશે શું કહ્યું.
મોનાલિસાનો લગ્ન અંગે મોટો ખુલાસો
લગ્ન બાદ મોનાલિસાને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટીકાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ ટીકાઓનો જવાબ આપતા મોનાલિસાએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, "મેં હિન્દુ રીતિ-રિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા છે. આ લગ્ન સંપૂર્ણપણે પરંપરાગત રીતે થયા છે અને તેને ખોટી રીતે જોવામાં ન આવવા જોઈએ." મોનાલિસાનું આ નિવેદન હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
લવ જેહાદના વિવાદ પર શું કહ્યું?
લવ જેહાદના વિવાદ પર વાત કરતા મોનાલિસાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, "આ લવ જેહાદ નથી. હું તમામ ધર્મોનું સન્માન કરું છું અને બધાને સમાન માનું છું." તેણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "મારા માતા-પિતા મારા લગ્ન મારી માસીના છોકરા સાથે કરાવવા માંગતા હતા, પરંતુ હું તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નહોતી કારણ કે તે મારા માટે ભાઈ જેવો છે. શરૂઆતમાં ફરમાન પણ મારી સાથે લગ્ન કરવા માંગતો ન હતો, પરંતુ મેં તેને લગ્ન માટે રાજી કર્યો છે."
ક્યારે અને ક્યાં થયા લગ્ન?
મોનાલિસા અને ફરમાન ખાને 11 માર્ચના રોજ કેરળના અરુમનૂર શ્રી નૈનાર દેવા મંદિરમાં લગ્ન કર્યા હતા. મોનાલિસાનો પતિ ફરમાન ખાન એક અભિનેતા અને મોડેલ છે, જે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી છે. નોંધનીય છે કે આ લગ્નથી મોનાલિસાનો પરિવાર નારાજ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ફિલ્મ ડાયરેક્ટર સનોજ મિશ્રાએ પણ તાજેતરમાં એક પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું હતું કે આ સમાચાર સાંભળીને તેઓ પણ આઘાતમાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે