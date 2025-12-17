કઈ નસલનો ઘોડો હતો ચેતક? મહારાણા પ્રતાપે કેટલામાં ખરીદ્યો હતો તેને?
Maharana Pratap Horse: રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં જો કોઈ ઘોડાનું નામ સૌથી વધુ સન્માન અને ગર્વ સાથે લેવામાં આવતું હોય, તો તે મહારાણા પ્રતાપનો પ્રિય ઘોડો ચેતક છે. ચેતક માત્ર એક યુદ્ધનો ઘોડો નહોતો, પરંતુ સાહસ, વફાદારી અને બલિદાનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. હલ્દીઘાટીના યુદ્ધ સાથે જોડાયેલી ચેતકની કહાની આજે પણ લોકોને ભાવુક કરી દે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, ચેતકને મહારાણા પ્રતાપે કેટલામાં ખરીદ્યો હતો અને તે કઈ નસલનો ઘોડો હતો. જો નથી જાણતા, તો ચાલો આજે અમે તમને તેના વિશે વિગતવાર જણાવીશું.
ચેતક કઈ નસલનો ઘોડો હતો?
ચેતક મારવાડી નસલનો ઘોડો હતો. 16મી સદીમાં પશ્ચિમ ભારતમાં મારવાડી, કાઠિયાવાડી અને સિંધી નસલના ઘોડાઓ વધુ પ્રચલિત હતા. ચેતક મારવાડી નસલનો એક ખાસ અને મજબૂત ઘોડો હતો, જેની ઓળખ તેના વાંકડિયા કાન, લાંબો ચહેરો, ઊંચું કપાળ અને ચમકદાર આંખોથી થતી હતી. જ્યારે મારવાડી ઘોડાઓ રણ પ્રદેશો અને અરવલ્લીની ટેકરીઓમાં પણ સરળતાથી ચાલવા માટે જાણીતા છે. આ કારણે જ મેવાડના શાસકો માટે તેઓ સૌથી વધુ ભરોસાપાત્ર માનવામાં આવતા હતા.
મહારાણા પ્રતાપને કેવી રીતે મળ્યો હતો ચેતક?
ઇતિહાસકારોના મતે, ચેતકને કોઈએ મહારાણા પ્રતાપને ભેટમાં આપ્યો નહોતો, પરંતુ મહારાણા પ્રતાપે ચેતકને તેના બે ભાઈ ઘોડાઓ 'નાટક' અને 'અટક' સાથે ખરીદ્યા હતા. આ ત્રણેય ઘોડાઓ યુદ્ધ માટે ખાસ તાલીમ પામેલા હતા અને તેમનામાં શક્તિ, સ્ફૂર્તિ, સહનશક્તિ અને સંતુલન જેવા તમામ ગુણો હતા.
નાટકને મહારાણા પ્રતાપે તેમના નાના ભાઈ શક્તિસિંહને આપી દીધો. જ્યારે ચેતકને મહારાણા પ્રતાપે પોતાની પાસે રાખી લીધો. આ ઉપરાંત પગમાં ઈજા થવાને કારણે અટકને સારવાર કેન્દ્રમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. ચેતકને મહારાણા પ્રતાપે કેટલામાં ખરીદ્યો હતો, તેનો કોઈ ચોક્કસ ઐતિહાસિક પુરાવો કે રેકોર્ડ મળતો નથી.
હલ્દીઘાટીના યુદ્ધમાં ચેતકની વીરતા
1576માં હલ્દીઘાટીના યુદ્ધ દરમિયાન ચેતકે પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર મહારાણા પ્રતાપની રક્ષા કરી હતી. જ્યારે યુદ્ધમાં એર હાથીના પ્રહારથી ચેતકનો એક પગ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો, તેમ છતાં તેણે પોતાના રાજાને પીઠ પર બેસાડીને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડ્યા હતા.
ઐતિહાસિક કથાઓ મુજબ, ચેતકે મહારાણા પ્રતાપને બચાવવા માટે આશરે 25 ફૂટ પહોળા નાળા પરથી છલાંગ લગાવીને તેને પાર કર્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે, મહારાણા પ્રતાપ સુરક્ષિત થયા બાદ ચેતક ત્યાં જ ઢળી પડ્યો હતો અને તેણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આ ઉપરાંત ચેતક એટલો આક્રમક હતો કે તેને માત્ર મહારાણા પ્રતાપ જ સંભાળી શકતા હતા.
