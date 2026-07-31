/મહારાષ્ટ્ર: ભીવંડીમાં મોટી દુર્ઘટના, મધરાતે 4 માળની ઈમારત તૂટી પડતા 9ના મોત, હજુ અનેક લોકો કાટમાળમાં દટાયેલા

મહારાષ્ટ્રના ભીવંડી વિસ્તારમાં ગુરુવારે 30 જાન્યુઆરીના રોજ મધરાતે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ. અહીં કોહિનૂર નામની એક ચાર માળની રહેણાંક ઈમારત અચાનક તૂટી પડી. જોત જોતામાં તો આખી ઈમારત કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઈ. ચારેબાજુ અફરાતફરી અને ચીસાચીસનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો હજુ પણ કાટમાળ નીચે દટાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને કાઢવા માટે પ્રશાસને તત્કાળ રાહત અને બચાવ અભિયાન શરૂ કરી દીધુ છે.
શું કહેવું છે પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું
સ્થાનિક લોકો અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું કહેવું છે કે આ અકસ્માત સમયે ઈમારતમાં કેટલાક લોકો હાજર હતા. એવી આશંકા છે કે હજુ પણ કાટમાળમાં 8થી 10 લોકો દટાયેલા હોઈ શકે છે. સૂચના મળતા જ NDRF, ભીવંડી પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને નગર નિગમની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. તમામ એજન્સીઓ મળીને રાહતકાર્યમાં લાગી છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાં મુજબ ઈમારત પડતા પહેલા કેટલાક અસામાન્ય અવાજ અને હલચલ મહેસૂસ થઈ હતી. જોખમનો અંદેશો મળતા જ અનેક પરિવારો સમયસર બહાર નીકળી ગયા હતા. જેના કારણે કદાચ મોટી જાનહાનિ ટળી ગઈ. જો કે આશંકા છે કે પહેલા માળે રહેતા કેટલાક લોકો અને મરામ્મતના કામમાં લાગેલા મજૂરો બહાર નીકળી શક્યા નહીં.
રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન તેજ કરવા માટે પોકલેન મશીનો સહિત આધુનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. બચાવ દળ સાવધાનીથી કાટમાળ હટાવી રહ્યા છે. જેથી કરીને કોઈ અંદર ફસાયેલા હોય તો સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી શકાય. ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર છે.
તૂટ્યા હતા 3 પિલર
અકસ્માત બાદ આસપાસ રહેતા લોકોએ દાવો કર્યો કે આ ઈમારત ખુબ જૂની હતી અને છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તેનું સમારકામ ચાલુ હતું. તેમનો આરોપ છે કે સમારકામ દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટર અને મજૂરોએ ઈમારતના 3 પિલર હટાવી દીધા હતા. સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે તેનાથી ઈમારતનું માળખું નબળું પડ્યું અને છેલ્લે પોતાનું સંતુલન ગુમાવી બેઠી. આ દાવાની જોકે અધિકૃત રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી અને વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણ રીતે મામલાની તપાસ કરી રહ્યું છે.
યુદ્ધ સ્તરે રેસ્ક્યૂ ચાલુ
જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ કહ્યું કે રાહત અને બચાવ કાર્ય યુદ્ધસ્તરે ચાલુ છે. બચાવ ટુકડીનું બધુ ધ્યાન કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને જેમ બને તેમ જલદી સુરક્ષિત બહાર કાઢવા પર છે. આ સાથે જ અકસ્માતના કારણો અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. વહીવટી તંત્રએ લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ઘટનાસ્થળે ન ઉમટે અને રાહત કાર્યમાં પણ સહયોગ કરે.