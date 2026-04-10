મહારાષ્ટ્રમાં છે સૌથી વધારે PNG કનેક્શન, તમિલનાડુ અને કેરળ ટોપ 10માં પણ નથી, જાણો ગુજરાતનો નંબર
Highest PNG Connections: ઈરાન યુદ્ધ પછી, ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં LPGની નોંધપાત્ર અછત સર્જાઈ છે. સરકારે લોકોને PNG તરફ જવા વિનંતી કરી છે. ભારત દેશના કયા રાજ્યોમાં સૌથી વધુ PNG કનેક્શન છે.
Highest PNG Connections: ઈરાન યુદ્ધને કારણે ભારતમાં LPGની અછત સર્જાઈ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે લોકોને PNG ખરીદવા વિનંતી કરી છે. આ હાંસલ કરવા માટે તાજેતરના ઘણા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. 31 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, દેશમાં 1.6 કરોડ PNG કનેક્શન હતા. આમાંથી અડધા કનેક્શન ફક્ત મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તમિલનાડુ અને કેરળ PNG કનેક્શન ધરાવતા ટોચના 10 રાજ્યોમાં નથી. સરકારનો દાવો છે કે ગયા મહિનામાં 800,000 નવા PNG કનેક્શન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.
PPAC ડેટા અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં 43.4 લાખ PNG કનેક્શન છે, જે દેશના કુલ PNG કનેક્શનના આશરે 26 ટકા છે. ગુજરાત યાદીમાં બીજા ક્રમે છે (37.8 લાખ). વસ્તીની દ્રષ્ટિએ દેશનું સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ, આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે જેમાં 21.2 લાખ PNG કનેક્શન છે. ત્યારબાદ દિલ્હી (18.7 લાખ), કર્ણાટક (5.6 લાખ), હરિયાણા (5.6 મિલિયન), રાજસ્થાન (4.7 લાખ), મધ્યપ્રદેશ (3.2 લાખ), આંધ્રપ્રદેશ (2.9 લાખ) અને બિહાર (2.7 લાખ) આવે છે.
8 લાખ નવા કનેક્શન
આ દરમિયાન, સરકાર કહે છે કે ગયા મહિનામાં 800,000 નવા PNG ગ્રાહકો ઉમેરાયા છે, જ્યારે 16,000થી વધુ LPG કનેક્શન છોડી દેવામાં આવ્યા છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે PNG ઍક્સેસ ધરાવતા લોકોને LPG સિલિન્ડર મળશે નહીં. સરકારનો દાવો છે કે દેશમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો પૂરતો ભંડાર છે. 23 માર્ચથી, રાજ્યની માલિકીની કંપનીઓએ 6.6 લાખ નાના સિલિન્ડર વેચ્યા છે.
CNG સામે PNG
PNGએ પાઇપ દ્વારા કુદરતી ગેસ છે જે ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન દ્વારા સીધા તમારા રસોડામાં પહોંચે છે. તે કુદરતી રીતે ગેસ ક્ષેત્રોમાંથી કાઢવામાં આવે છે અને LNGના રૂપમાં ભારતમાં પહોંચે છે. બીજી તરફ, LPG, ક્રૂડ ઓઇલમાંથી રિફાઇન કરવામાં આવે છે અને પછી સિલિન્ડરમાં તમારા ઘરે પહોંચાડવામાં આવે છે. હાલમાં, દેશમાં 1.62 કરોડ PNG ગ્રાહકો છે, જ્યારે LPG ગ્રાહકોની સંખ્યા 33.2 કરોડથી વધુ છે.
ભારત LPG આયાત માટે મધ્ય પૂર્વીય દેશો પર ખૂબ નિર્ભર છે, જેનો મોટાભાગનો પુરવઠો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે. PNG સાથે આવું નથી. ભારત વાર્ષિક 25થી 26 મિલિયન ટન LNG આયાત કરે છે. PPAC અનુસાર, ભારતની કુદરતી ગેસની માંગનો અડધો ભાગ આયાત દ્વારા પૂર્ણ થાય છે.
