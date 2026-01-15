Maharashtra: RSS પ્રમુખનું NOTA પર મોટું નિવેદન, મતદાન બાદ મતદારોને આપી ચેતવણી
Maharashtra Civic Polls 2026: મહારાષ્ટ્રમાં આજે સ્થાનિક ચૂંટણીઓ થઈ રહી છે. 29 નગરનિગમો માટે મતદાન ચાલુ છે. આ બધા વચ્ચે નાગપુરમાં મતદાન બાદ આરએસએસ ચીફે નોટા મુદ્દે મતદારોને ચેતવ્યા છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું?
BMC Elections 2026: મહારાષ્ટ્રમાં આજે 29 નગર નિગમો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. કરોડો મતદારો આજે પોત પોતાના શહેરોની દિશા નક્કી કરી રહ્યા છે. બધાની નજર આ ચૂંટણીઓના પરિણામ પર છે. જે રાજ્યમાં શહેરી વિસ્તારોમાં સત્તાની કમાન કોના હાથમાં જશે તે નક્કી કરશે. આ બધા વચ્ચે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે NOTA પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
શું કહ્યું મોહન ભાગવતે?
નાગપુર નગર નિગમ ચૂંટણીમાં આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે આજે સવારે મતદાન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે દરેક નાગરિકનું સૌથી મોટું અને જરૂરી કર્તવ્ય એ છે કે તે મતદાન કરે. આ સાથે જ તેમણે સમજાવ્યું કે લોકોને જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર ન ગમે તો NOTA બટન દબાવી દે છે. પરંતુ આમ કરીને એવા ઉમેદવારોને જીતાડવામાં મદદ મળી શકે છે જેને તમે બિલકુલ પસંદ ન કરતા હોવ. નાગપુરમાં ભાજપ જીત દોહરાવવા માંગે છે. અત્રે જણાવવાનું કે ગત ચૂંટણીમાં ભાજપે 151માંથી 108 સીટો પર જીત મેળવી હતી.
નોટાથી શું નુકસાન થઈ શકે?
મોહન ભાગવતે મતદાન બાદ તમામ નાગરિકોને અપીલ કરી કે તેઓ ચૂંટણીમાં જરૂર ભાગ લે અને ઘરે બસી રહેવાની જગ્યાએ સમજી વિચારીને કોઈ સારા ઉમેદવારને પોતાનો મત આપે. તેમણે કહ્યું કે મતદારોએ નોટા બટન દબાવવું જોઈએ નહીં. તેનાથી એવા ઉમેદવારોને જીતવામાં મદદ મળે છે જેને તમે બિલકુલ પસંદ કરતા નથી.
મતદાન કેમ જરૂરી?
સૌથી વહેલા મતદાન કરનારા લોકોમાં મોહન ભાગવત સામેલ છે જેમણે સવાર સવારમાં 7.30 કલાકે નાગપુરના મહલ વિસ્તારમાં પોલીંગ બૂથ પર પહોંચીને મતદાન કર્યું. તેમણે ક હ્યું કે આજના દિવસનું સૌથી પહેલું કામ મત આપવાનો હતો. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી લોકતંત્ર માટે ખુબ જરૂરી છે ને દેશની ભલાઈ માટે મતદાન કરવું દરેક નાગરિકની ફરજ છે.
મહારાષ્ટ્રમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓ આજે
મહારાષ્ટ્રમાં આજે બીએમસી સહિત કુલ 29 નગર નિગમોમાં એક જ તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે. સૌથી વધુ બધાની નજર બીએમસી પર છે. જ્યાં ભાજપ-મહાયુતિ અને ઠાકરે બ્રધર્સના એકજૂથ મોરચા વચ્ચે સીધો મુકાબલો છે.
28 અન્ય નગર નિગમોમાં પણ ચૂંટણી
બીએમસી ઉપરાંત થાણે, નવી મુંબઈ, પુણે, નાગપુર, નાશિક, કોલ્હાપુર, ઔરંગાબાદ (છત્રપતિ સંભાજીનગર) સહિત કુલ 28 મોટા નગર નિગમોની પણ ચૂંટણીઓ અંતર્ગત આજે મતદાન ચાલુ છે.
રાજ્યની કુલ 2,869 સીટો પર ઉમેદવારો ભાગ્ય અજમાવી રહ્યા છે. જે હાલના વર્ષોની સૌથી મોટી સ્થાનિક ચૂંટણી કવાયત ગણાઈ રહી છે. કુલ 3.48 કરોડ મતદારો પોતાના પ્રતિનિધિ ચૂંટશે. જેમાંથી 1.03 કરોડ મતદારો તો ફક્ત બીએમસી માટે મતદાન કરશે. સવારે 7.30 કલાકથી મતદાન શરૂ થયું જે સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધી ચાલશે. 15 જાન્યુઆરીએ મતદાન બાદ 16 જાન્યુઆરીએ મતગણતરી શરૂ થશે અને સવારે 8 વાગ્યાથી ટ્રેન્ડ શરૂ થઈ જશે.
દેશની સૌથી ધનાઢ્ય મહાનગરપાલિકા BMC
દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા બીએમસીમાં કુલ 227 સીટો પર મુકાબલો છે અને બહુમત માટે 114 સીટો જોઈએ. આ ચૂંટણી શિવસેનાના 2022ના વિભાજન બાદ પહેલીવાર થઈ રહી છે. આથી પાર્ટીના અસ્તિત્વની મોટી લડાઈ બની છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરે વર્ષો બાદ સાથે આવ્યા છે. જ્યારે એનસીપીના બે જૂથ અલગ અલગ રણનીતિમાં લાગ્યા છે. કોંગ્રેસે આ વખતે મુંબઈમાં VBA સાથે ગઠબંધન કર્યું છે. જ્યારે નાગપુરમાં એકલા હાથે લડી રહી છે.
