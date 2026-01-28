Prev
પ્લેન ક્રેશ પહેલા મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારની અંતિમ પોસ્ટ, જાણો કોને યાદ કર્યા?

Ajit Pawar Last Post: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યૂટી મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન બારામતીમાં ક્રેશ થયું છે. આ અકસ્માત લેન્ડિંગ દરમિયાન થયો હતો. અકસ્માતની થોડી મિનિટો પહેલા અજિત પવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ મૂકી હતી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:19 AM IST

Ajit Pawar Last Post: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું મંગળવારે વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે. તેઓ મુંબઈમાં કેબિનેટની બેઠકમાં હાજરી આપ્યા બાદ ખાનગી ચાર્ટર્ડ વિમાનમાં બારામતી જઈ રહ્યા હતા. વિમાન દુર્ઘટનામાં 5 લોકોના મોત થયા હતા. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ અજિત પવારના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે.

બારામતી એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરતી વખતે એક ચાર્ટર્ડ વિમાન ક્રેશ થયું હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. પુણે જિલ્લામાં 5 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી સંબંધિત કાર્યક્રમો માટે અજિત પવાર બારામતી આવી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, અકસ્માતમાં અજિત પવારને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. અકસ્માતની થોડી મિનિટો પહેલા અજિત પવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની લાલા લજપત રાયને તેમની જન્મજયંતિ પર યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.

અજિતે બુધવારે (28 જાન્યુઆરી) સવારે 8:57 વાગ્યે X પર આ પોસ્ટ કરી હતી. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "દેશની આઝાદી માટે સર્વસ્વ બલિદાન આપનારા મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સ્વરાજ્યના પ્રચારક, 'પંજાબ કેસરી' લાલા લજપત રાયને તેમની જન્મજયંતિ પર નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ! જેમણે આપણા દેશની આઝાદી માટે બધું જ કુર્બાન કર્યું! તેમની દેશભક્તિ હંમેશા આપણને પ્રેરણા આપશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
ajit pawar plane crash newsAjit Pawar Newsplane crash newsplane crash today

