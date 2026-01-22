મહારાષ્ટ્રમાં અહીં શિંદેએ ચૂપચાપ મોટો ખેલ પાડી દીધો, ભાજપની મજબૂત સ્થિતિ છતાં સપનું રોળાયું
Kalyan Dombivli Mahangarpalika Election 2026: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં નવા નવા સમીકરણો અને યુતિ જોવા મળી રહ્યા છે. જેને જોતા એવું લાગે કે પિક્ચર અભી બાકી છે. હવે કલ્યાણ ડોંબિવલી મહાનગરપાલિકામાં મહાયુતિની સામે ચૂંટણી લડેલા રાજ ઠાકરેના પક્ષે હવે શિવસેનાને ટેકો જાહેર કરી દીધો છે. ભાજપનું સપનું કેમ રોળાયું? ખાસ જાણો.
મહારાષ્ટ્રમાં હાલમાં જ 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી યોજાઈ જેમાં ભાજપનો પરચમ લહેરાયો. ભાજપના સાથી પક્ષોએ પણ દમ દેખાડ્યો. આ ચૂંટણીએ જો કે એવા સમીકરણો દેખાડ્યા છે જે જવલ્લે જોવા મળે. જેમ કે ઠાકરે બંધુઓ ભેગા થઈને ચૂંટણી લડ્યા. એનસીપીના બે ધડા અલગ થઈને ચૂંટણી લડ્યા. અજીત પવાર મહાયુતિ સાથે હોવા છતાં અલગ ચૂંટણી લડ્યા. હવે આ બધામાં કલ્યાણ ડોમ્બિવલી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ એક નવી સમીકરણ રચાતું જોવા મળ્યું.
એકનાથ શિંદે પાડ્યો મોટો ખેલ
કલ્યાણ ડોમ્બિવલી મહાનગરપાલિકામાં 122 સીટો છે જેમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને સૌથી વધુ 52 સીટ મળી છે. જ્યારે સહયોગી પાર્ટી ભાજપને 30 સીટ મળી છે. મનસે પાસે 5 સીટ છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાને ફાળે 11 સીટ, કોંગ્રેસને 2 અને શરદ પવારની એનસીપીએ એક સીટ જીતી છે. હવે આ બધામાં થયું એવું કે રાજ ઠાકરેની મનસે અને એકનાથ શિંદેની શિવસેના ભેગી થઈ ગઈ. એટલે કે આ મહાનગરપાલિકામાં મનસેએ શિંદેને સાથ આપ્યો. મુંબઈ બીએમસીમાં ભલે ઠાકરે બ્રધર્સ એક સાથે હતા પરંતુ અહીં બાજી પલટાઈ ગઈ. હવે આ બંને વચ્ચે ગઠબંધન થવું એ અકલ્પનીય છે. ત્યારે એમ થાય કે આ બન્યું કઈ રીતે?
મનસે-શિવસેનાના મિલન પાછળ કોનો હાથ?
રાજ ઠાકરેની મનસે અને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને ભેગા કરવા પાછળ મનસેના પૂર્વ વિધાયક પ્રમોદ રતન પાટીલનો હાથ હોવાનું કહેવાય છે. કલ્યાણ-ડોંબિવલી મહાનગરપાલિકામાં મનસે-શિવસેના સાથે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો તો મનસેએ પછી દાવો કર્યો કે અમારી લીડરશીપે પોતાના સ્થાનિક યુનિટોને ગ્રાઉન્ડ હકીકતોના આધારે કામ કરવાની અને નિર્ણય લેવાની આઝાદી આપેલી છે.
ભાજપ-શિવસેનાએ સાથે મળી લડી હતી ચૂંટણી
તમને જણાવી દઈએ કે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ એટલે પણ ચોંકાવનારો છે કારણ કે એકનાથ શિંદેની શિવસેાએ સ્થાનિક ચૂંટણી ભાજપ સાથે મળીને લડી હતી. શિવસેના સાંસદ અને એકનાથ શિંદેના પુત્ર શ્રીકાંત શિંદેએ જ્યારે દાવો કર્યો કે મનસેએ તેમની પાર્ટીને સમર્થન આપ્યું છે તો ખળભળાટ મચી ગયો. બીજી બાજુ મનસેનો આ નિર્ણય ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના માટે મોટો ફટકો ગણી શકાય. કારણ કે બંને પાર્ટીઓએ બીએમસીની ચૂંટણી સાથે લડી હતી.
ભાજપનો પ્લાન ફેલ ગયો?
કલ્યાણના સાંસદ શ્રીકાંત શિંદે કહ્યું કે આ ગઠબંધન મનસે અને શિવસેના વચ્ચે થયું છે. કોઈ બીજી પાર્ટી સાથે નહીં. તેમણે સીધી રીતે તો ન કહ્યું પરંતુ સ્પષ્ટ છે કે મનસે જો શિવસેનાને સપોર્ટ કરતી હશે તો શિંદે મેયર પોતાની પાર્ટીનો ઈચ્છશે. જેનાથી ભાજપને હવે પોતાનો મેયર ધરાવવાનું સપનું રોળાતું જોવા મળી રહ્યું હશે. જો કે શ્રીકાંત શિંદેએ કહ્યું કે મેયર મહાયુતિનો હશે. બીએમસીમાં શિંદે સેનાએ ઓલરેડી ડિમાન્ડ કરેલી છે કે તેમને અઢી વર્ષ માટે મેયર પદ મળે.
કોણે સેટિંગ પાર પાડ્યું
શ્રીકાંત શિંદેનું માનીએ તો મનસેના સ્થાનિક નેતા અને પૂર્વ વિધાયક રાજૂ પાટીલ તેમના સારી મિત્ર છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે આગળ શિવસેના (યુબીટી)ના કોર્પોરેટર પણ મહાયુતિને સપોર્ટ કરી શકે છે. સારા કામ માટે કોઈ પણ સપોર્ટ કરી શકે. 61 વર્ષના પ્રમોદને રાજૂ પણ કહીને બોલાવે છે. તેઓ ડોંબિવલી નજીક કટઈ ગામના છે. ત્યાં રાજનીતિક રીતે સક્રિય પરિવારમાંથી આવે છે. પિતા એક યુનિયન લીડર હતા. મોટા ભાઈ રમેશ પાટીલ સૌથી પહેલા રાજકારણમાં આવ્યા હતા. 2007માં કોંગ્રેસની ટિકિટ પરથી જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી જીતી. ત્યારબાદ 2009માં મનસેની ટિકિટથી વિધાયક બન્યા હતા જેના કારણે રાજુ માટે બારણા ખુલ્લા થયા.
2009માં જિલ્લા પરિષદની પેટાચૂંટણી નિર્વિરોધ જીતી અને મનસેમાં જોડાયા. 2014ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શિવસેનાના શ્રીકાંત શિંદે વિરુદ્ધ ચૂંટણી લડી અને હાર્યા છતાં 1.22 લાખથી વધુ મત મેળવ્યા. 2019માં પોતાના ભાઈ સાથે મનમોટાવ થવા છતાં રાજુ પાટીલે વિધાયકી જીતી અને રાજ્ય વિધાનસભામાં એમએનએસના એકમાત્ર પ્રતિનિધિ બન્યા.
શું સમીકરણ હોઈ શકે
કલ્યાણ ડોંબિવલીમાં શિવસેના, ભાજપ, અને મનસે મહાયુતિ ઉમેદવાર તરીકે મેયર પસંદ કરશે. પાડોશમાં ઉલ્લાસનગર મહાનગરપાલિકામાં શિવસેા, ભાપ, વંચિત બહુજન આઘાડી, સેક્યુલર અલાયન્સ ઓફ ઈન્ડિયા અને અપક્ષો મળીને મેયર પસંદ કરશે.
