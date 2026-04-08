વ્હાઇટ હાઉસ અને એન્ટિલિયા કરતાં પણ મોંઘું છે આ રાજ્યપાલનું ઘર, 47 એકરમાં ફેલાયેલો આલીશાન બંગલો

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaવ્હાઇટ હાઉસ અને એન્ટિલિયા કરતાં પણ મોંઘું છે આ રાજ્યપાલનું ઘર, 47 એકરમાં ફેલાયેલો આલીશાન બંગલો

દુનિયામાં મોંઘા ઘરની વાત આવે એટલે મુકેશ અંબાણીના એન્ટિલિયાની વાત ના થાય તેવું ના બને, પરંતુ ભારતમાં અંબાણીના ઘર કરતાં પણ મોંઘુ ઘર આવેલું છે અને એ પણ સરકારી નિવાસસ્થાન છે, ત્યારે આ ઘર ક્યાં આવેલું છે અને તેની કિંમત કેટલી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:06 PM IST
જ્યારે પણ દુનિયામાં મોંઘા ઘરની વાત આવે છે, ત્યારે વ્હાઇટ હાઉસ અને મુકેશ અંબાણીના એન્ટિલિયા જેવા નામો તરત જ યાદ આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ઘરોની કિંમત કરતાં અનેક ગણું મૂલ્ય ધરાવતું સરકારી નિવાસસ્થાન છે ? ભારતમાં રાજ્યના રાજ્યપાલનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વ્હાઇટ હાઉસ અને એન્ટિલિયા કરતાં પણ મોંઘું છે. 

47 એકરમાં ફેલાયેલો છે આલીશાન બંગલો

મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન જે 'રાજભવન' તરીકે ઓળખાય છે અને માલાબાર હિલ પર આવેલું છે અને તેની કિંમત યુએસ વ્હાઇટ હાઉસ અને અંબાણી પરિવારના 'એન્ટિલિયા' બંને કરતાં અનેક ગણી વધારે છે. બ્રિટિશ વસાહતી યુગ દરમિયાન 1880માં બાંધવામાં આવેલ આ બંગલો 47 એકરમાં ફેલાયેલો છે અને ત્રણ બાજુએ અરબી સમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે. જેમાં 13 રૂમ છે.

રાજ્યપાલનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન છે

આ મુંબઈમાં સ્થિત મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન છે. જે રાજભવન તરીકે ઓળખાય છે. તેની અંદાજિત કિંમત આશરે ₹30,000 કરોડ છે. માલાબાર હિલના હાઈ લેવલ વિસ્તારમાં સમુદ્ર કિનારે સ્થિત આ મિલકત ભારતના સૌથી મોંઘા સરકારી રહેઠાણોમાં સ્થાન ધરાવે છે, જે તેના ઐતિહાસિક મહત્વ અને તેના વિશાળ જગ્યાના કારણે તેનું મૂલ્ય વધારે છે.

એન્ટિલિયા

મુકેશ અંબાણીનું નિવાસસ્થાન 'એન્ટિલિયા' મુંબઈના અલ્ટામાઉન્ટ રોડ પર આવેલું વિશ્વના સૌથી મોંઘા ખાનગી ઘરોમાંનું એક છે. તેની વર્તમાન અંદાજિત કિંમત આશરે ₹15,000 કરોડ લગભગ 2 અબજ યુએસ ડોલરથી વધુ છે.

ધ વ્હાઇટ હાઉસ

વોશિંગ્ટન ડી.સી.માં આવેલું યુ.એસ. રાષ્ટ્રપતિનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વ્હાઇટ હાઉસની કુલ અંદાજિત કિંમત આશરે 400 મિલિયન ડોલર એટલે કે રૂપિયામાં ₹3,300 કરોડથી વધુ છે. જોકે, તે એક સરકારી ઇમારત હોવાથી તેની કોઈ સત્તાવાર બજાર કિંમત નથી. તેથી આ આંકડો વિવિધ મૂલ્યાંકનોમાંથી લેવામાં આવેલ અંદાજ છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

