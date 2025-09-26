Prev
આંગણવાડી કાર્યકરો માટે ખુશખબર! સરકાર આપશે દિવાળીની ભેટ, મંત્રીની 2000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત

Anganwadi Workers: સરકારના આ નિર્ણયથી રાજ્યભરમાં હજારો આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોના ચહેરા પર સ્મિત આવશે અને તેમની દિવાળી વધુ આનંદદાયક બનશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:29 PM IST

Anganwadi Workers: દિવાળી પહેલા મહારાષ્ટ્ર સરકાર આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોને એક મોટી ભેટ આપી રહી છે. સરકાર આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોને 2,000-2,000 રૂપિયા આપશે. આ રકમ ટૂંક સમયમાં સીધી તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. સરકાર આ દિવાળી ભેટ પર કુલ 40.61 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે.

મંત્રી અદિતિ તટકરેએ શું જણાવ્યું?
મહારાષ્ટ્ર સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી અદિતિ તટકરેએ જાહેરાત કરી કે, આ દિવાળી પર રાજ્ય સરકાર સંકલિત બાળ વિકાસ સેવાઓ (ICDS) યોજના હેઠળ કામ કરતી આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોને બે હજાર રૂપિયાની ભેટ આપશે. તટકરેએ જણાવ્યું કે, આ પહેલ માટે 40.61 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, અને આ અંગે ગુરુવારે એક સરકારી આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

હજારો આંગણવાડી કાર્યકરો-સહાયકોને મળશે લાભ
મંત્રીએ કહ્યું કે, "આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકો બાળકોની સંભાળ, પોષણ અને તેમના સર્વાંગી વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમની નિષ્ઠાને માન્યતા આપતા અને આ તહેવારોની સિઝન દરમિયાન તેમની ખુશી બમણી કરવા માટે રાજ્ય સરકારે આ 'ભાઈબીજ'ની ભેટ આપવાનું નક્કી કર્યું છે." તેમણે જણાવ્યું કે, આ રકમ ટૂંક જ સમયમાં ICDS કમિશનર દ્વારા લાભાર્થીઓને વિતરિત કરવામાં આવશે.

મંત્રીએ કહ્યું કે, આ નિર્ણયથી રાજ્યભરના હજારો આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોના ચહેરા પર સ્મિત આવશે અને તેમની દિવાળી વધુ આનંદદાયક બનશે.

