સરકારી કર્મચારીઓની લોટરી લાગી, મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો; આ રાજ્યમાં લેવાયો નિર્ણય
DA Hike: સુધારેલા મોંઘવારી ભથ્થાની ચુકવણી આ મહિનાથી જ રોકડમાં કરવામાં આવશે. જુલાઈ 2025થી ઓક્ટોબર 2025 સુધીના સમયગાળાનું એરિયર્સ માર્ચ 2026 માં 'ગુડી પડવા'ના અવસરે આપવામાં આવશે.
DA Hike: મહારાષ્ટ્રના સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર સામે આવ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને અન્ય પાત્ર કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં ત્રણ ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારા સાથે હવે DA વધીને 58 ટકા થઈ જશે.
નાણા રાજ્ય મંત્રી આશિષ જાયસવાલે બુધવારે વિધાનસભામાં જણાવ્યું કે, આ વધારો જુલાઈ 2025થી અમલી ગણાશે. સુધારેલા મોંઘવારી ભથ્થાની ચુકવણી આ મહિનાથી જ રોકડમાં કરવામાં આવશે. જુલાઈ 2025થી ઓક્ટોબર 2025 સુધીના સમયગાળાનું એરિયર્સ માર્ચ 2026માં 'ગુડી પડવા'ના તહેવાર પર આપવામાં આવશે. નવેમ્બર 2025થી જાન્યુઆરી 2026 સુધીના બાકી એરિયર્સ અંગેના આદેશો અલગથી બહાર પાડવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ નિર્ણયથી મહારાષ્ટ્રમાં અંદાજે 5.16 લાખ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ અને લગભગ 8.72 લાખ પેન્શનરોને સીધો લાભ થશે.
કેરળમાં પણ DAમાં મોટો વધારો
આ અગાઉ કેરળ સરકારે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ, શિક્ષકો અને સહાય અનુદાનિત (Aided) શાળાઓ, કોલેજો તેમજ પોલિટેકનિકના સ્ટાફ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 25 ટકાથી વધારીને 35 ટકા કરવામાં આવશે. સરકારી આદેશ અનુસાર, ફુલ-ટાઇમ કન્ટિજન્ટ કર્મચારીઓને પણ આ જ મુજબનો વધારો મળશે અને વધેલું ભથ્થું માર્ચના પગાર સાથે આપવામાં આવશે.
આદેશમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, બદલાયેલું DA પાર્ટ-ટાઇમ શિક્ષકો, પાર્ટ-ટાઇમ કન્ટિજન્ટ કર્મચારીઓ અને પુનઃ રોજગાર મેળવનાર પેન્શનરો પર પણ તેમના પગારના આધારે લાગુ થશે. રાજ્ય સેવા, કુટુંબ પેન્શન, એક્સ-ગ્રેશિયા અને એક્સ-ગ્રેશિયા ફેમિલી પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR)માં પણ સમાન વધારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ વધેલી રકમ એપ્રિલના પેન્શન સાથે ચૂકવવામાં આવશે.
