/Milk Price Hike : મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! 11 ઓગસ્ટથી આ રાજ્યમાં મોંઘું થશે દૂધ, જાણો ભાવમાં કેટલો થશે વધારો

Milk Price Hike : મહારાષ્ટ્રમાં દૂધ ખરીદનારાઓને મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો સહન કરવો પડશે. 11 ઓગસ્ટ, 2026થી રાજ્યમાં ગાય અને ભેંસના દૂધના ભાવ પ્રતિ લિટર 2 રૂપિયા વધવાની શક્યતા છે. દૂધના ભાવમાં વધારા સાથે દહીં (દહીં), પનીર અને અન્ય ડેરી ઉત્પાદનો પણ વધુ મોંઘા થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે સવારની ચા અને બાળકોના નાસ્તાથી લઈને રોજિંદા રસોડાની જરૂરિયાતો સુધી આ વધારો ઘરના બજેટ પર સીધી અસર કરશે.
રાજ્યની મુખ્ય સહકારી અને ખાનગી ડેરીઓના પ્રતિનિધિઓની બેઠક દરમિયાન દૂધના ભાવમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. દૂધ ઉત્પાદકો અને પ્રોસેસર્સ કલ્યાણ સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર, ડેરીઓ દ્વારા વધી રહેલા સંચાલન ખર્ચને કારણે છૂટક ભાવમાં પ્રતિ લિટર 2 રૂપિયાનો વધારો જરૂરી બન્યો છે.
કેમ કરાયો ભાવ વધારો ?
ડેરીઓ જણાવે છે કે દૂધ મેળવવા અને ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવા સાથે સંકળાયેલા ખર્ચમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ડીઝલના ઊંચા ભાવે પરિવહન ખર્ચ પર અસર કરી છે અને દૂધનું પેકેજિંગ પણ વધુ મોંઘું થયું છે. એસોસિએશન અનુસાર, પેકેજિંગ ખર્ચમાં આશરે 30 ટકાનો વધારો થયો છે.
વધુમાં ડેરીઓને દૂધ ખરીદી માટે ખેડૂતોને ભૂતકાળની સરખામણીમાં વધુ કિંમત ચૂકવવી પડી રહી છે. આ વધતા ખર્ચની સંચિત અસર હવે દૂધના છૂટક ભાવમાં પ્રતિબિંબિત થશે.
દહીં અને પનીર જેવા ડેરી ઉત્પાદનો મોંઘા થવાની તૈયારી
દૂધના ભાવ વધારાની અસર ફક્ત દૂધ પૂરતી મર્યાદિત રહેવાની શક્યતા નથી. એસોસિએશને ડેરી ઉત્પાદનોના ભાવમાં 10 ટકા સુધીનો વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરિણામે દહીં, પનીર અને અન્ય દૂધ આધારિત ઉત્પાદનોના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આગામી દિવસોમાં માત્ર દૂધના જ નહીં, પરંતુ દહીં અને પનીરના પણ ભાવ વધી શકે છે.
દૈનિક ખર્ચ પર સીધી અસર
મોટાભાગના પરિવારો દ્વારા દરરોજ ખરીદાતી દૂધ એક આવશ્યક વસ્તુ છે. તેથી જ્યારે પ્રતિ લિટર બે રૂપિયાનો વધારો નજીવો લાગે છે, તો પણ મહિના દરમિયાન તેની સંચિત અસર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, ખાસ કરીને વધુ દૂધનો વપરાશ ધરાવતા પરિવારો અથવા નિયમિતપણે દહીં અને પનીર જેવા ડેરી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરતા પરિવારો માટે. 11 ઓગસ્ટથી દૂધના ભાવમાં વધારો થતાં સામાન્ય પરિવારો સામે હવે તેમના રસોડાના બજેટનું સંચાલન કરવાનો વધારાનો પડકાર ઉભો થયો છે.