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Milk Price Hike : મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! 11 ઓગસ્ટથી આ રાજ્યમાં મોંઘું થશે દૂધ, જાણો ભાવમાં કેટલો થશે વધારો

Milk Price Hike : મહારાષ્ટ્રમાં ગ્રાહકોને હવે દૂધની વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે. રાજ્યમાં ગાય અને ભેંસના દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2નો વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે 11 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. ડેરી ઉત્પાદનો પણ મોંઘા થઈ શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 09, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:39 PM IST
Milk Price Hike : મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! 11 ઓગસ્ટથી આ રાજ્યમાં મોંઘું થશે દૂધ, જાણો ભાવમાં કેટલો થશે વધારો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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