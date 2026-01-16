મહારાષ્ટ્રમાં લહેરાયો ભાજપનો ભગવો, મુંબઈમાં 3 દાયકા જૂનો 'ઠાકરે કિલ્લો' ધરાશાયી; દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને હવે મુંબઈમાં પણ ભાજપ
BMC Election 2026: મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એકવાર ભાજપનો જલવો અકબંધ રહ્યો છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ મહારાષ્ટ્રના લોકોએ ફરીવાર ભાજપને ખોબલે ખોબલે વોટ આપ્યા છે. BMC, ઉપરાંત પૂણે, નાગપુર, સોલાપુર સહિત મોટા ભાગની મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. 29 કોર્પોરેશનમાંથી 23 કોર્પોરેશન પર ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોએ ભવ્ય જીત મેળવી છે. જ્યારે ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરેની જોડી નકામી સાબિત થઈ છે.
BMC Election 2026: લોકસભા હોય કે વિધાનસભા, જિલ્લા પંચાયત હોય કે, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા હોય કે પછી મહાનગરપાલિકા... તમામ જગ્યા પર લહેરાઈ રહ્યો છે ભગવો. મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એકવાર ભાજપનો જલવો અકબંધ રહ્યો છે. જ્યાં ભાજપની ભવ્ય જીતની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ભાજપના કાર્યકરો ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
આ વખતે ઠાકરે બ્રધર્સ એક સાથે આવ્યા હતા અને મરાઠી માણસનો મુદ્દો બનાવ્યો હતો. પરંતુ મહારાષ્ટ્રના લોકોએ ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેને નકારી કાઢ્યા હતા. મુંબઈમાં રાજ ઠાકરેની પાર્ટી માત્ર 8 બેઠક જીતી છે. જ્યારે પૂણે જેવા મોટા શહેરમાં રાજ ઠાકરેની પાર્ટીનું ખાતુ પણ ખુલ્યુ નથી.
મુંબઈમાં ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતિ મેળવી છે. તો નાગપુર અને પુણેમાં ભાજપે ભવ્ય બહુમતિ મેળવી છે. મહારાષ્ટ્રના શહેરી વિસ્તારોમાં ભાજપનું પલડું ભારે રહેતા વિપક્ષી ગઠબંધન અને ઠાકરે પરિવારના વર્ચસ્વ સામે મોટા સવાલો ઊભા થયા છે. મુંબઈના લોકોએ આ વખતે ભાજપને ખોબલે ખોબલે વોટ આપ્યા છે. ત્યારે ભાજપ નેતા કિરીટ સોમૈયાએ રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
BMC પર 3 દાયકાથી રાજ કરી રહેલો ‘ઠાકરે કિલ્લો’ આખરે ધરાશાયી થયો છે. રાજ અને ઉદ્ધવ એક થઈને પણ તેને બચાવી શક્યા નથી. હવે પહેલીવાર મુંબઈમાં BJPનો મેયર બનશે.
નાગપુર, પૂણે, થાણે, નવી મુંબઈ, નાસિકમાં પણ ભાજપ ગઠબંધનને બહુમતી મળી છે. તો ચંદ્રપુરમાં કોંગ્રેસને જ્યારે પરભણી નગરમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાને લીડ મળી છે. જ્યારે માલેગાંવમાં શિંદેની શિવસેના સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે. જો કે આ તમામ વચ્ચે સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
74 હજાર કરોડ રૂપિયાના બજેટવાળી એશિયાની સૌથી મોટી સિવિક બોડી BMC પર ભાજપ અને તેના સહયોગી સત્તા પર આવશે. જો કે, હવે દિલ્લીમાં, મહારાષ્ટ્રમાં અને મુંબઈમાં ભાજપ સત્તા પર આવતા વિકાસને વેગ મળશે અને દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ ઝડપથી વિકાસ કરશે.
