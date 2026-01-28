Prev
શું છે ડેપ્યુટી સીએમને અંતિમ વિદાય આપવાનો પ્રોટોકોલ, જાણો મહારાષ્ટ્રમાં કેટલા અલગ છે રાજકીય સન્માનના નિયમો?

Ajit Pawar Death Final Farewell: મહારાષ્ટ્રમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આજે સવારે ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે. આ દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને NCPના અજિત પવારનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે, નાયબ મુખ્યમંત્રીને અંતિમ વિદાય આપવાનો સત્તાવાર પ્રોટોકોલ શું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:02 PM IST

Ajit Pawar Plane Crash: બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરતા સમયે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ દુર્ઘટના એટલી ભયાનક હતી કે વિમાન સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું. આ વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારની સાથે તેમના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, સુરક્ષાકર્મી અને ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ સહિત પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, નાયબ મુખ્યમંત્રીને અંતિમ વિદાય આપવા માટેના સત્તાવાર પ્રોટોકોલ શું છે અને મહારાષ્ટ્રમાં કેવી રીતે અલગ છે આ પ્રોટોકોલ.

નાયબ મુખ્યમંત્રી માટે અંતિમ વિદાયનો પ્રોટોકોલ
ભારતમાં બંધારણીય અથવા રાજકીય પદ ધરાવતા તમામ લોકો માટે રાજકીય સન્માન આપમેળે ફરજિયાત નથી. ગૃહ મંત્રાલયના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ અનુસાર, રાજકીય સન્માન ફક્ત રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિઓ અને રાજ્યપાલોના મામલામાં જ ફરજિયાત છે. એક નાયબ મુખ્યમંત્રીને બંધારણીય રીતે કેબિનેટ મંત્રીની સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે, રાજકીય સન્માન આપવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે રાજ્ય સરકાર પર નિર્ભર કરે છે.

રાજકીય સન્માન કોણ નક્કી કરે છે?
એક નાયબ મુખ્યમંત્રીને રાજકીય સન્માન આપવાનો અધિકાર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પાસે હોય છે. જો મુખ્યમંત્રીને એવું લાગે છે કે, નેતાનું કદ, યોગદાન અને જાહેર સેવા રાજકીય સન્માનને લાયક છે, તો એક સત્તાવાર આદેશ જાહેર કરવામાં આવે છે.

ગાર્ડ ઓફ ઓનર
અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન રાષ્ટ્રધ્વજનો ઉપયોગ ભારતીય ધ્વજ સંહિતા, 2002 હેઠળ સખત રીતે રેગુલેટ કરવામાં આવે છે. પાર્થિવ શરીરને તિરંગામાં ત્યારે જ લપેટી શકાય છે, જ્યારે સત્તાવાર રીતે રાજકીય સન્માન જાહેર કરવામાં આવ્યું હોય. અન્યથા, રાષ્ટ્રધ્વજનો ઉપયોગ કાયદાનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે.

રાજકીય સન્માનના મામલામાં રાજ્ય પોલીસ અથવા કેટલાક મામલામાં એક લશ્કરી ટુકડી દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર પણ આપવામાં આવે છે. એક ઔપચારિક બંદૂકની સલામી પણ આ સન્માનનો એક ભાગ છે અને તે સત્તાવાર આદેશો અનુસાર કરવામાં આવે છે.

રાજકીય શોક અને સત્તાવાર પ્રતિબંધો
જો રાજકીય સન્માન આપવામાં આવે છે, તો સરકાર એક નક્કી કરેલ સમયગાળા માટે રાજકીય શોક પણ જાહેર કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સરકારી ઇમારતો પર રાષ્ટ્રધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે. આદરના ચિહ્ન તરીકે તમામ સત્તાવાર મનોરંજન કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવે છે. જો કે, જાહેર રજા ફરજિયાત નથી. રજા જાહેર કરવાનો નિર્ણય મૃત્યુની આસપાસના રાજકીય અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. 

મહારાષ્ટ્રનો પ્રોટોકોલ કેવી રીતે અલગ છે
મહારાષ્ટ્રમાં એવા નેતાઓને રાજકીય સન્માન આપવાની જૂની પરંપરા છે, જેમણે રાજ્યમાં માટે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. પછી ભલે તેઓ ફરજિયાત શ્રેણીમાં આવે કે નહીં. મુખ્યમંત્રી ઘણીવાર આવી બાબતોમાં વિવેકાધીન સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે. મહારાષ્ટ્રમાં સમગ્ર પ્રક્રિયા રાજ્યના પ્રોટોકોલ વિભાગ દ્વારા કો-ઓર્ડિનેટ કરવામાં આવે છે, જે ઔપચારિક ચોકસાઈ અને સ્થાપિત ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરે છે.

અંતિમ વ્યવસ્થા અને વહીવટી નિયંત્રણ
એકવાર રાજકીય અંતિમ સંસ્કારનો નિર્ણય નક્કી થઈ ગયા બાદ સુરક્ષા અને ઔપચારિક સન્માનથી લઈને પરિવાર સાથે કો-ઓર્ડિનેશન સુધીની સમગ્ર વ્યવસ્થા રાજ્ય વહીવટીતંત્ર દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે.

