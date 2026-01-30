જેનો ડર હતો તે જ થયું, અજિત પવારના નિધન બાદ NCPમાં ખેલ ખેલાયો, ભાજપનું ટેન્શન પણ વધી ગયું!
Ajit Pawar NCP News: મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટો ઘટનાક્રમ જોવા મળી શકે છે. અજિત પવારના નિધન બાદ તેમની એનસીપીમાં વિભાજન થઈ શકે છે. અજિત પવારની પાર્ટી બે હિસ્સામાં જોવા મળી રહી છે. એક વર્ગ શરદ પવારની સાથે જવા ઈચ્છે છે, જ્યારે બીજો વર્ગ મહાયુતિ સાથે રહેવા ઈચ્છે છે. હવે સવાલ છે કે આ રાજકીય ભૂકંપને અજિત પવારની ગેરહાજરીમાં કોણ સંભાળશે?
Ajit Pawar NCP News: મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં જેનો ડર હતો તે જોવા મળી રહ્યો છે. અજિત પવારના નિધન બાદ તેમની પાર્ટીમાં સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળી રહી છે. અજિત પવારના નિધન બાદ એનસીપીમાં બે ભાગ થઈ ગયા છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે અજિત પવારની એનસીપી બે જૂથમાં વિભાજીત થઈ ગઈ છે. એક ગ્રુપ મહાયુતિની સાથે રહેવા ઈચ્છે છે તો બીજું શરદ પવારની સાથે જવા ઈચ્છે છે. એનસીપીમાં શરૂ થયેલા ઘમાસાણથી ભાજપની ચિંતા વધી ગઈ છે. અજિત પવાર ગુરૂવારે પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયા.
હકીકતમાં મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટો ઉલટફેર થઈ ગયો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું બુધવાર એટલે કે 28 જાન્યુઆરી 2026ના બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થયું હતું. અજિત પવારના નિધન બાદ તેમની એનસીપીમાં ખલબલી જોવા મળી રહી છે. એક ગ્રુપ મહાયુતિ (ભાજપ-શિવસેના) ની સાથે રહેવા ઈચ્છે છે, જ્યારે બીજુ ગ્રુપ શરદ પવારની સાથે પરત જવા ઈચ્છે છે. આ તે ડર હતો જે ઘણા લોકોને વ્યક્ત કરી રહ્યાં હતા કે અજિત પવાર વગર તેમની પાર્ટીમાં વિભાજન થઈ શકે છે.
એનસીપીનું થવાનું હતું મર્જર
સૂત્રોનું કહેવું છે કે અજિત પવારના નિધન પહેલા સમાચાર હતા કે શરદ પવાર જૂથ અને અજિત પવાર જૂથ ફેબ્રુઆરીના બીજા સપ્તાહમાં સાથે આવવાની જાહેરાત કરી શકે છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે સાથે આવવાની તારીખ પણ નક્કી થઈ ગઈ હતી. આઠ ફેબ્રુઆરીએ એનસીપીનું મર્જર થવાનું હતું. આ સમાચાર ત્યારથી શરૂ થઈ ગયા હતા, જ્યારે અજિત પવાર જૂથ અને શરદ પવાર જૂથે પુણે અને પિંપરી-ચિંચવડ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી સાથે લડી હતી.
કેમ વધશે ભાજપની ચિંતા?
સૂત્રોનું કહેવું છે કે બંનેને સાથે આવવાની તૈયારીઓ પણ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ અચાનક અજિત પવારના નિધન બાદ બધુ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. હવે સવાલ છે કે ભાજપ શું ઈચ્છે છે? સૂત્રોનું કહેવું છે કે ભાજપ ઈચ્છે છે કે અજિત પવાર જૂથ તેમની એટલે કે મહાયુતિમાં રહે. ભાજપને લાગે છે કે અજિત પવાર જૂથ બહાર થાય તો એકનાથ શિંદેની શિવસેનાની શક્તિ વધી જશે.
કોણ સંભાળશે અજિત પવારની એનસીપીની કમાન?
અજિત પવારના નિધન બાદ શરદ પવાર જૂથને તક મળી શકે છે. ઘણા લોકો માને છે કે હવે બંને જૂથનું મર્જર થઈ શકે છે, કારણ કે અજિત પવારની અંતિમ ઈચ્છા આ જ હતી. પરંતુ નિર્ણય સરળ નથી. હજુ તો તે નક્કી થવાનું બાકી છે કે અજિત પવારની એનસીપીના નેતા કોણ હશે? અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારનું નામ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ એનસીપી ચીફ માટે પ્રફુલ પટેલ, સુનીલ તટકરેનું નામ પણ ચાલી રહ્યું છે. હાલ અજિત પવારની એનસીપીમાં મુખ્ય નેતાની જગ્યા ખાલી પડી છે અને પાર્ટીએ જલ્દી નિર્ણય લેવો પડશે.
