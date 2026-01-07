મહારાષ્ટ્રમાં બહુમતનો જબરો ખેલ, અંબરનાથમાં ભાજપે કોંગ્રેસ સાથે કર્યું ગઠબંધન, અહીં AIMIMનો લીધો સાથ
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મંગળવારે એક એવો ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો જેણે રાજનીતિના જાણકારોને હચમચાવી નાખ્યા. કારણ કે અંબરનાથમાં ભાજપ કોંગ્રેસના ગઠબંધનના સમાચાર વહેતા થયા જ્યારે અકોલામાં ભાજપે ઓવૈસીનું સમર્થન લઈ લીધું. આખરે આ શું છે ઘટનાક્રમ એ જાણવા જેવો છે.
દેશમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ મોટાભાગે સત્તાની લડાઈમાં સામ સામે જોવા મળતા હોય છે પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં કઈક એવું જોવા મળ્યું કે લોકોની આંખો પહોળી થઈ ગઈ કારણ કે ભાજપ અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન થયું એવા સમાચાર સામે આવ્યા એટલું જ નહીં ભાજપે ઓવૈસી પાસે પણ સમર્થન લીધુ એવી વાતો સામે આવતા ચર્ચાઓ થવા લાગી.
અંબરનાથમાં દાવ થઈ ગયો!
થાણે જિલ્લાના અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં જ્યાં શિવસેના (એકનાથ શિંદે જૂથ) 27 બેઠકો મેળવીને સૌથી મોટી પાર્ટી બની ત્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધનના ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા. રાજકીય જાણકારો પણ માથું ખંજવાળી રહ્યા છે કે આ આખરે શું થયું. 20 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી થઈ હતી જેમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેનાએ સૌથી વધુ 27 બેઠકો જીતી હતી. પરંતુ 60 સભ્યોવાળી આ કાઉન્સિલમાં બહુમતથી 4 સીટ છેટે રહી ગઈ. ભાજપને 14, કોંગ્રેસને 12, અજિત પવારની એનસીપીને 4 અને 2 અપક્ષ ઉમેદવારો જીત્યા હતા. એક રીતે બહુમત કોઈની પાસે નહતો. ભારતીય રાજકારણમાં આમ તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ ધૂર વિરોધ ગણાય છે પરંતુ આ બંનેએ શિવસેનાને પલટી નાખવા માટે એવી ગજબ રણનીતિ બનાવી કે વાત ન પૂછો.
કઈ રીતે ગેમ પલટી?
આ ચૂંટણીમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેના આમ તો સૌથી મોટી પાર્ટી હતી પરંતુ ભાજપ અને કોંગ્રેસ તથા એનસીપીએ સાથે મળીને અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી નામનું ગઠબંધન બનાવ્યું અને ત્યારબાદ તેમની સીટોની સંખ્યા 32 થઈ એટલે કે બહુમત કરતા વધુ. આમ પ્રેસિડેન્ટ ચૂંટણીમાં ભાજપના તેજશ્રી કરંજુલે પાટિલે શિવસેનાના મનિષા વાલેકરને હરાવી દીધા. ભાજપ કોર્પોરેટર અભિજીત કરંજૂલે પાટિલને ગ્રુપ લીડર બનાવવામાં આવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આ ગઠબંધન શિવસેનાના 'કરપ્શન અને ડર'વાળા શાસનને ખતમ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને અંબરનાથમાં વિકાસ લાવવા માટે છે. આ વિસ્તાર સાંસદ શ્રીકાંત શિંદે (એકનાથ શિંદેના પુત્ર)નો છે. જે શિવસેનાનો ગઢ ગણાય છે.
કોંગ્રેસ-ભાજપ એક સાથે? રાજકારણમાં સોપો પડ્યો
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ આ ગઠબંધન ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પણ ચોંકાવી રહ્યું છે. મુંબઈ અને થાણે જેવા મોટા શહેરોમાં ચૂંટણી પહેલા આવા ગઠબંધન ભાગ્યે જોવા મળે. ભાજપના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે લોકલ ચૂંટણીમાં લોકલ લીડર્સને નિર્ણય લેવાની આઝાદી છે. જ્યારે રાજ્ય કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. પરંતુ અંબરનાથમાં આ ગઠબંધન થઈ ચૂક્યું છે. જેમાં એનસીપી (અજિત પવાર જૂથ) પણ સામેલ છે. શિવસેના એમએલએ બાલાજી કિનિકરે તેની આકરી ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ દેશભરમાં કોંગ્રેસ-ફ્રી આન્ડિયા માટે કેમ્પેઈન ચલાવે છે. પરંતુ પાવર માટે મ્યુનિસિપલ લેવલ પર કોંગ્રેસને મજબૂત કરી છે. શિવસેનાએ તેને 'ખોટું અને તકસાધુ અરેન્જમેન્ટ' જણાવ્યું છે. કોંગ્રેસના અંબરનાથ સિટી પ્રેસિડેન્ટ પ્રદીપ પાટિલ સાથે સંપર્ક થઈ શક્યો નથી, પરંતુ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે ઓપ્શન કાં તો ભાજપ કે શિંદે જૂથ સાથે હતું અથવા તો વોટિંગથી દૂર રહેવું.
આ ઘટન 2026ની મોટી ચૂંટણીઓ પહેલા મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટા ફેરફારનો સંકેત આપે છે. બીએમસી જેવા મોટા બેટલગ્રાઉન્ડમાં પણ ગઠબંધન બદલાઈ શકે છે. ઠાકરે જૂથ ફરીથી એક થવાથી તણાવ વધ્યો છે. ભાજપનો દાવો છે કે આ કરપ્શન મુક્ત પ્રશાસન માટે છે, પરંતુ શિવસેના તેને સત્તાની લાલચ ગણાવી રહી છે. અંબરનાથમાં હવે વિકાસ કાર્યો પર ફોકસ થશે પરંતુ રાજકીય જંગ ચાલુ રહેશે.
અકોલામાં ઓવૈસી સાથે ગઠબંધન!
અકોલામાં હાલમાં જ થયેલી અકોટ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીઓમાં ભાજપના માયા ધુલેએ મેયર પદ તો જીતી લીધુ પરંતુ 35 સભ્યવાળી નગરપાલિકામાં પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમત નથી મળ્યું. અકોટમાં કુલ 35માથી 33 સીટો પર પરિણામ જાહેર થયા. જેમાં ભાજપને 11 સીટો જ મળી હતી. બહુમતના આંકડાથી દૂર રહેવાના કારણે ભાજપે પોતાના નેતૃત્વમાં એક નવું ગઠબંધન ઊભું કર્યું. જેને અકોટ વિકાસ મંચ નામ આપ્યું. અકોટમાં ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIM ભાજપની સહયોગી પાર્ટી બની. કારણ કે તે 5 સીટ જીતીને બીજી સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. આઉપરાંત આ મંચમાં શિંદે જૂથની શિવસેના, અજિત પવારની એનસીપી, શરદ પવારની એનસીપી અને બચ્ચુ કડૂની પ્રહાર જનશક્તિ પાર્ટી પણ સામેલ છે. આ નવા ગઠબંધનને ઔપચારિક રીતે અકોલા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પાસે રજિસ્ટર કરાવી દેવાયું છે.
