/હવે મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળવાળી? ઓપરેશન ટાઈગરથી હડકંપ, ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદો NDAમાં જાય તેવી અટકળો!

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હવે મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળવાળી? 'ઓપરેશન ટાઈગર'થી હડકંપ, ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદો NDAમાં જાય તેવી અટકળો!

Maharashtra Politics: પશ્ચિમ બંગાળમાં હાલમાં જ વિધાનસભા ચૂંટણી થઈ અને તેમાં ટીએમસીની કારમી હાર બાદ હવે પાર્ટીના ફાડિયા થઈ ગયા છે અને અસલ ટીએમસી મમતા બેનર્જીના હાથમાંથી સરી પડવાના સંકેત છે. બંગાળ બાદ હવે મહારાષ્ટ્રમાં ઉથલપાથલના એંધાણ છે. ઓપરેશન ટાઈગર ખુબ ચર્ચામાં છે. શું સાંસદો ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ છોડશે? 

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:28 PM IST
હવે મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળવાળી? 'ઓપરેશન ટાઈગર'થી હડકંપ, ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદો NDAમાં જાય તેવી અટકળો!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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