/હવે મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળવાળી? ઓપરેશન ટાઈગરથી હડકંપ, ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદો NDAમાં જાય તેવી અટકળો!

પશ્ચિમ બંગાળમાં જોરદાર ખેલા થયા બાદ હવે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં પણ ભારે ઉથલપાથલના સંકેત મળી રહ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકર જૂથ પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. મહારાષ્ટ્રમાં એવી અટકળો છે કે ઓપરેશન ટાયગર અંતર્ગત ઉદ્ધવ જૂથના 7 સાંસદો બળવો પોકારી શકે છે. માથે જોખમ જોતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પોતાના તમામ 9 સાંસદોની એક બેઠક બોલાવી જેમાં ફક્ત 4 પહોંચ્યા હોવાનું કહેવાય છે. એવો દાવો કરાયો છે કે ઉદ્ધવે આ બેઠકમાં ભાવુક થઈને કહી દીધુ કે જેને પણ જવું હોય તે જઈ શકે છે. આજે ભલે મારો સમય નથી પરંતુ કાલ જરૂર આવશે. બાળા સાહેબ ઠાકરેની શિવસેના છોડવા બદલ તેમને પાછળથી જરૂર પસ્તાવો થશે. બીજી બાજુ દરેક જૂથ પોત પોતાના દાવા કરી રહ્યા છે.
શું કહે છે સંજય રાઉત
ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના નેતા સંજય રાઉતે કહ્યું કે તમામ સાંસદો બેઠકમાં સામેલ થયા હતા. જે લોકો દૂર હતા તેઓ ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયા હતા. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ પણ ઓનલાઈન બેઠકોના નિર્દેશ આપ્યા છે. શું તમે મને ક્યારેય લોકસભા અધ્યક્ષ કે એવા લોકોને મળતા જોયા છે? જે લોકો બંધારણ અને લોકતાંત્રિક મૂલ્યોનું પાલન ન કરતા હોય તેમને હું નહીં મળું.
રાઉતે સ્પષ્ટ કર્યું કે સાંસદોની બેઠકમાં તેઓ પૂરેપૂરો સમય હાજર રહ્યા હતા અને બેઠક દરમિયાન સાંસદોએ ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો. રાઉતે કહ્યું કે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ક્યારેય 'જેને પણ જવું હોય તે જતા રહે' એવું કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. આ સમાચાર સંપૂર્ણ રીતે ખોટા છે.
સંજય રાઉતે એમ પણ કહ્યું કે, ભાજપ અને તેમના નેતાઓ પાસે હવે કોઈ કામ બચ્યું નથી. મોદી, અમિત શાહ અને ફડણવીસના નેતૃત્વવાળા ભાજપની વિશ્વસનીયતા ક્યાં બચી છે? તેમણે એવો આરોપ પણ લગાવ્યો કે તેઓ પૈસા આપીને પાર્ટી તોડી રહ્યા છે. આ જ તેમનું રાજકારણ છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક લોકો દિલ્હીના ઘરગડી (સેવક) બનીને કામ કરી રહ્યા છે અને ભાજપ સતત પક્ષપલટાનું રાજકારણ રમી રહ્યો છે. સાંસદોના પાર્ટી છોડવાની અટકળો પર રાઉતે કહ્યું કે બેઠકમાં સાંસદોએ પોતાના માતા, બાળકો, સાઈબાબા અને તુલજા ભવાનીના શપથ લઈને કહ્યું કે તેઓ પાર્ટી છોડશે નહીં.
ઓપરેશન ટાઈગર
ઓપરેશન ટાઈગરના સવાલમાં રાઉતે કહ્યું કે, ઓપરેશન હોસ્પિટલમાં થાય છે. આ ફક્ત ઓપરેશનની ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેને ખરીદ વેચાણ અને લોકોને ખરીદવાનું રાજકારણ કહે છે. તેમણે કહ્યું કે એનસીપી (શરદ પવાર)માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ સામેલ થયા છે, પરંતુ શિવસેના (ઉદ્ધવ ઠાકરે) વિશે જે ખબરો ચલાવવામાં આવી રહી છે તે સંપૂર્ણ રીતે ખોટી છે. બીજી બાજુ ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના નેતા અનિલ દેસાઈએ પણ તમામ આરોપ ફગાવતા કહ્યું કે બધા એકજૂથ છે.
કયા સાંસદો વિશે થઈ રહી છે અટકળો?
શું કહે છે શિંદે જૂથ?
બીજી બાજુ શિવસેના (શિંદે જૂથ)ના પ્રવક્ત સંજય નિરૂપમે કહ્યું કે યુબીટી નામની પાર્ટી હવે ધીરે ધીરે ખતમ થઈ રહી છે. યુબીટીના નેતૃત્વ પર તેમના વિધાયકો-સાંસદોને વિશ્વાસ રહ્યો નથી. 2029 આવતા આવતા પાર્ટી સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ જશે. રોજ પાર્ટી છોડીને લોકો જઈ રહ્યા છે. જ્યાં સુધી તેમના સાંસદોની વાત છે, અમારે તેમની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તેમની પાર્ટીનો આ આંતરિક વિષય છે.
શિંદે જૂથના નેતાનો દાવો-વાતચીત અંતિમ તબક્કામાં
શિંદે જૂથના MLC કૃપાલ તુમાનેએ દાવો કર્યો કે ઓપરેશન ટાઈગર હેઠળ ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના 7 સાંસદો સાથે અમારી વાતચીત અંતિમ દોરમાં પહોંચી ગઈ છે. તેમણે કટાક્ષવાળા અંદાજમાં કહ્યું કે જે રીતે ઓપરેશન માટે હોસ્પિટલ જતા પહેલા તપાસ થાય છે અને રિપોર્ટ આવે છે એ જ રીતે હવે બસ ડોક્ટરની સાથે ઓપરેશનની તારીખ નક્કી થવાની બાકી છે. તે દિવસે ઓપરેશન નક્કી થશે. આ મોનસૂન સત્ર પહેલા થશે. અમારા માટે બધી જાણકારી જણાવવી યોગ્ય નથી. પરંતુ એ લગભગ નક્કી છે કે તેઓ અમારી સાથે જોડાશે. આ વાતચીત એક મહિનાથી ચાલે છે પરંતુ આજે તે અંતિમ દોરમાં છે.
મહારાષ્ટ્રના મંત્રી આશીષ જયસ્વાલે કહ્યું કે શિવસેના UBTમાં શું થઈ રહ્યું છે તેના પર ટિપ્પણી કરવી મને યોગ્ય લાગતી નથી. જો તેમને એવું લાગતું હોય કે બાળાસાહેબનો વારસો એકનાથ શિંદે પાસે છે અને તેઓ પોતાના મતવિસ્તાર અને રાજકીય ભવિષ્ય માટે કોઈ નિર્ણય લે તો ત્યારબાદ જ વાત કરવી યોગ્ય રહેશે. પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાના ઈતિહાસ અને નિયમોને ધ્યાનમાં રાખતે તેઓ શું કરે છે અને તેમની સંખ્યા કેટલી છે તે તેમનો નિર્ણય છે.
Watch Video