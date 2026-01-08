મહારાષ્ટ્રમાં આ શું ખીચડી રંધાઈ રહી છે? અંબરનાથમાં કોંગ્રેસે સસ્પેન્ડ કરેલા 12 કોર્પોરેટરો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ગજબની ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. બીએમસી ચૂંટણી પહેલા જે સમીકરણો સામે આવી રહ્યા છે તેનાથી રાજકીય પંડિતો પણ ચોંકી ગયા છે. આ બધા વચ્ચે કોંગ્રેસના જે 12 કોર્પોરેટરોને સસ્પેન્ડ કરાયા હતા તેમણે ભગવો ધારણ કર્યો છે.
મહારાષ્ટ્રના થાણે જિલ્લામાં અંબરનાથ નગર પરિષદના ચૂંટણી પરિણામો આવ્યા બાદ જે રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે તેણે દેશના રાજકીય ધૂરંધરોને હમચાવ્યા છે. 20 ડિસેમ્બરે થયેલી ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસના કેટલાક કોર્પોરેટરોએ ભાજપ સાથે મળીને અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી નામનું સંગઠન બનાવ્યું હતું જેના કારણે કોંગ્રેસે આ 12 કોર્પોરેટરોને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. આ ગઠબંધનમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ ઉપરાંત અજીત પવારના નેતૃત્વવાળી રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ સામેલ હતી. આ બધા ભ્રષ્ટાચારને મુદ્દો બનાવીને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાની સામે પડ્યા હતા. જેના કારણે ભારે હંગામો જોવા મળ્યો હતો.
આ બધા વચ્ચે કોંગ્રેસે સસ્પેન્ડ કરેલા 12 કોર્પોરેટરો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. બુધવારે મોડી રાતે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર ચૌહાણે આ કોર્પોરેટરોના પાર્ટીમાં જોડાવા અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી.
નોંધનીય છે કે અંબરનાથ નગર પરિષદની ચૂંટણીમાં એકનાથ શિંદેવાળી શિવસેા 27 સીટો જીતીને સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. પરંતુ બહુમતથી 4 ડગલા દૂર હતી. બીજી બાજુ ભાજપને 14, કોંગ્રેસને 12, એનસીપીને 4 સીટ મળી હતી. ભાજપે શિવસેનાને બાજુમાં મૂકી ધૂર વિરોધી કોંગ્રેસ અને એનસીપી સાથે મળીને અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી નામનું સંગઠન બનાવ્યું. એક અપક્ષ ધારાસભ્યના સમર્થન સાથે ગઠબંધનની તાકાત 32 સુધી પહોંચી ગઈ જે બહુમતના આંકડા 30 કરતા વધુ હતી.
🪷 तुमची आमची भाजपा सर्वांची 🪷
भाजपा परिवाराच्या विकासाभिमुख व लोकाभिमुख कार्यशैलीने प्रेरित होऊन उबाठा गटाचे कल्याण ग्रामीणचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल भगत यांनी विकासाचे 'कमळ' हाती घेतले. यावेळी त्यांचे भाजपा परिवारात स्वागत करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी… pic.twitter.com/KVfSjE2WmC
— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) January 7, 2026
ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર ચૌહાણે કહ્યું કે આ કોર્પોરેટરોએ જનતાને વિકાસનું વચન આપ્યું હતું અને વર્તમાન સરકારની ગતિશીલ કાર્યશૈલી જોતા તેમણે ભાજપની સાથે આવવાનું નક્કી કર્યું. કોંગ્રેસથી અલગ થઈને આ કોર્પોરેટરોએ ભાજપમાં જોડાઈ જવાથી સ્થાનિક સ્તર પર પાર્ટીનો આધાર મજબૂત થયો છે. હવે ભાજપ નેતૃત્વવાળી આ અઘાડી અંબરનાથ નગર પરિષદમાં નેતૃત્વ સંભાળશે. શિવસેના માટે આ મોટો ઝટકો છે કારણ કે બહુમતની નજીક હોવા છતાં આ ગઠબંધનના ગણિતમાં તે પછડાયું.
અત્રે જણાવવાનું કે અંબરનાથ મહારાષ્ટ્રની સેન્ટ્રલ લાઈનમાં આવેલું એક શહેર છે જે મુંબઈથી લગભગ 60 કિમી દૂર થાણે જિલ્લામાં છે. મુંબઈના પરા વિસ્તારનો એક ભાગ છે. અંબરનાથમાં 11મી સદીનું જૂનું અમરનાથ શિવ મંદિર છે જે ઘણું પ્રખ્યાત છે. લોકો દૂર દૂરથી દર્શન કરવા આવે છે.
