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ઉદ્વવ ઠાકરેને ઝટકા પર ઝટકા, બેઠકમાંથી હવે 4 વિધાયકો પણ ગાયબ, BMCમાં પણ 'ઓપરેશન ટાઈગર'?

Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રમાં પણ બંગાળવાળી પૂરજોશમાં થતી જોવા મળી રહી છે. પહેલા તો 6 સાંસદોએ શિવસેના યુબીટી અને ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ છોડ્યો અને હવે એવા ભણકારા છે કે કેટલાક વિધાયકો પણ છેડો ફાડી શકે છે. આ ઉપરાંત બીએમસીમાં પણ ઓપરેશન ટાઈગર જોવા મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:49 AM IST
ઉદ્વવ ઠાકરેને ઝટકા પર ઝટકા, બેઠકમાંથી હવે 4 વિધાયકો પણ ગાયબ, BMCમાં પણ 'ઓપરેશન ટાઈગર'?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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