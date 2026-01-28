પ્રમોદ મહાજનથી અજિત પવાર સુધી... મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિના સમીકરણો બદલી નાખનારા અકાળ અવસાન
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું દુ:ખદ અવસાન મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં અણધારી ઘટનાઓની યાદ અપાવે છે. આવી અણધારી ઘટનાઓએ વારંવાર સત્તાના સમીકરણો બદલ્યા છે. છેલ્લા બે દાયકામાં ઘણા મોટા નેતાઓના અકાળે અવસાન થયા છે, જેના કારણે પાર્ટીઓ અને રાજ્ય નવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રમાં 28 જાન્યુઆરી બુધવારના રોજ તેના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા નાયબ મુખ્યમંત્રી ગુમાવ્યા છે. રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના પ્રમુખ અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને લઈ જતું એક ચાર્ટર્ડ વિમાન બારામતીમાં લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રેશ થયું. આ દુર્ઘટનામાં અજિત પાવર સહિત પાંચેય લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. અજિત પવાર તેમના સમર્થકો અને સંબંધીઓમાં "અજિત દાદા" તરીકે જાણીતા હતા. તેમને મહાયુતિ સરકારમાં એક મજબૂત વૈકલ્પિક શક્તિ કેન્દ્ર માનવામાં આવતા હતા. તેમના અકાળ મૃત્યુની મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર ખાસ કરીને NCPના જૂથો પર અસર જોવા મળશે. અજિત પવારનું દુ:ખદ મૃત્યુ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં અણધારી ઘટનાઓની યાદ અપાવે છે, જેણે વારંવાર સત્તાના સમીકરણો બદલી નાખ્યા છે. છેલ્લા બે દાયકામાં ઘણા મોટા નેતાઓના અકાળ મૃત્યુ જોવા મળ્યા છે, જેના કારણે પાર્ટીઓ અને રાજ્ય નવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
પ્રમોદ મહાજન: ભાજપના કિંગમેકર
ભાજપના પ્રભાવશાળી નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રમોદ મહાજન તેમના કરિયરના ટોપ પર હતા, જ્યારે 3 મે 2006ના રોજ તેમના નાના ભાઈ પ્રવીણ દ્વારા તેમની ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખવામાં આવી. તેમને ભાજપનો સૌથી વ્યૂહાત્મક ચહેરો માનવામાં આવતા હતા. કહેવામાં આવે તો એક કિંગમેકર. પાર્ટીમાં અટલ બિહારી વાજપેયી અને લાલકૃષ્ણ અડવાણી પછી તેમનું સ્થાન સર્વોચ્ચ હતું. જીતેન્દ્ર દીક્ષિતના પુસ્તકમાં નોંધાયેલી એક વાતચીતમાં મહાજને પોતાને વાજપેયી-અડવાણી યુગ પછી સંભવિત વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે વર્ણવ્યા હતા. તેમના મૃત્યુ પછી તેમને "ભારતીય રાજકારણના ગેજેટ-પ્રેમી આધુનિકીકરણકર્તા" અને "પ્રથમ આધુનિક સ્પિન ડોક્ટર" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, જેમણે ભાજપને ડિજિટલ યુગમાં લાવ્યા.
ગોપીનાથ મુંડે: ભાજપના 'ચંદ્રગુપ્ત'
પ્રમોદ મહાજનના નજીકના સાથી અને બહેનવી ગોપીનાથ મુંડેને ભાજપના 'ચંદ્રગુપ્ત' કહેવામાં આવતા હતા. આ બન્ને નેતાઓએ મળીને મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ બદલી નાખી. 1980ના દાયકા સુધી રાજ્યમાં મરાઠા વર્ચસ્વ હતું, પરંતુ મુંડેએ અટલજીની સર્વસમાવેશક રાજનીતિથી પ્રેરાઈને જાતિગત સીમાઓથી ઉપર ઉઠી જનતા સાથે જોડાણ બનાવ્યું. 1995માં શિવસેના સાથે ગઠબંધન કરવાનો તેમનો નિર્ણય ઐતિહાસિક હતો, જેણે કોંગ્રેસને સત્તા પરથી હટાવી દીધી. 3 જૂન 2014ના રોજ દિલ્હીમાં કાર અકસ્માતમાં તેમનું અવસાન થયું. ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી બન્યા બાદ તેઓ મહારાષ્ટ્ર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે જ આ દુર્ઘટના બની હતી. ભાજપ લાંબા સમય સુધી એક મજબૂત ચહેરા વિના રહી ગયું.
વિલાસરાવ દેશમુખ: કોંગ્રેસનો આધાર પડ્યો કમજોર
2012માં બે વાર મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા વિલાસરાવ દેશમુખનું અચાનક અવસાન કોંગ્રેસ માટે મોટો ઝટકો હતો. લાતુરના એક સમૃદ્ધ ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા દેશમુખ ખેડૂતોની દેવામાફી જેવા મુદ્દાઓ પર અગ્રેસર રહ્યા, જેના કારણે 2009માં UPAની સત્તામાં વાપસી થઈ. તેઓ વિવાદોમાં (આદર્શ કૌભાંડ, 26/11) પણ રહ્યા હતા. લિવર કેન્સર સામે ઝઝૂમતા 14 ઓગસ્ટ 2012ના રોજ 67 વર્ષની વયે તેમનું નિધન થયું. મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસને આજે પણ તેમના જેવો મજબૂત જનઆધાર, વહીવટી કૌશલ્ય અને જૂથોને જોડી રાખનાર નેતા મળ્યા નથી.
અજિત પવાર: સહકારી ક્ષેત્રના દિગ્ગજ
66 વર્ષીય અજિત અનંતરાવ પવાર મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં પોતાની નિખાલસતા, વહીવટી કુશળતા અને સાહસિક નિર્ણયો માટે જાણીતા હતા. 1991થી સતત સાત વખત બારામતીથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા અને દર વખતે ભારે બહુમતી સાથે ગૃહમાં પહોંચ્યા. તેમની ખરી તાકાત સહકારી ક્ષેત્રમાં હતી. તેઓ પુણે જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્કના 16 વર્ષ સુધી અધ્યક્ષ રહ્યા, તેમજ સુગર મિલો અને દૂધ સંઘો પર તેમનો ઊંડો પ્રભાવ હતો. વિવિધ મુખ્યમંત્રીઓના કાર્યકાળમાં તેમણે જળ સંસાધન, વીજળી અને ગ્રામીણ વિકાસ જેવા મોટા વિભાગો સંભાળ્યા. નવેમ્બર 2019માં દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથેની 80 કલાકની સરકાર અને જુલાઈ 2023માં NCPમાં વિભાજન કરી શિંદે સરકારમાં સામેલ થવું, એ તેમના એવા નિર્ણયો હતા, જેણે કાકા શરદ પવારના લાંબા નેતૃત્વને પડકાર આપ્યો હતો.
શોકની લહેર
આ દુર્ઘટનાથી સમગ્ર દેશમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, એકનાથ શિંદે, શરદ પવાર પરિવાર, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગે અને સંજય રાઉત સહિત અનેક નેતાઓએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. મહારાષ્ટ્રમાં ત્રણ દિવસનો રાજકીય શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અંતિમ સંસ્કાર 29 જાન્યુઆરીએ બારામતીમાં સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવશે.
