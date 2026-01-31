સુનેત્રા પવારને ડેપ્યુટી CM બનાવવા મુદ્દે શરદ પવાર આ શું બોલી ગયા? કઈંક તો રંધાઈ રહ્યું છે
Sharad Pawar: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં એનસીપી નેતા અને રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારના આકસ્મિક નિધન બાદ મોટો ભૂકંપ આવી ગયો છે. એકબાજુ જ્યાં એનસીપીના બે જૂથ ભેગા થવાની વાતો થઈ રહી છે અને અજીત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારને ડેપ્યુટી સીએમ પદભાર સોંપવાની વાત છે ત્યાં ઘરના વડીલ અને દિગ્ગજ નેતા શરદ પવારનું એક ચોંકાવનારું નિવેદન સામે આવ્યું છે. શું બધુ ઠીક છે ખરા?
રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદ પવાર) અને એસીપી (અજીત પવાર)નું જૂથ ભેગા થઈ રહ્યા છે એવી વાતો વચ્ચે રાજ્યમાં અજીત પવારના નિધન બાદ જે પણ ઘટનાક્રમ જોવા મળી રહ્યા છે તે અંગે શરદ પવારે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે એનસીપીના બે જૂથો વચ્ચે જે વાતચીત થઈ રહી હતી તે સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી હતી. પરંતુ તેનું પરિણામ શું આવશે તે હવે સંબંધિત નેતાઓના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.
બે જૂથો ભેગા થવા અંગે શું કહ્યું શરદ પવારે?
શરદ પવારે કહ્યું કે બંને પક્ષોમાં વાતચીત વધારવાની કોશિશ થઈ હતી અને ચર્ચા સકારાત્મક હતી. હવે આગળ શું થશે તે વાતચીતમાં સામેલ રહેલા નેતાઓએ નક્કી કરવાનું છે. તેમણે એ પણ કહ્યું કે વાતચીતમાં અજીત પવાર અને જયંત પાટીલ સક્રિય રીતે સામેલ હતા અને હવે અંતિમ નિર્ણય જયંત પાટીલ કરશે.
સુનેત્રા પવાર વિશે શું કહ્યું?
અજીત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારને રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવા મુદ્દે પ્રશ્ન પૂછાયો તો શરદ પવારે કહ્યું કે આ નિર્ણય એનસીપીનો હતો. પવાર પરિવારને આ અંગે ભરોસામાં લેવાયો નહતો. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમને પ્રતિક્રિયાથી અલગ રખાયા હતા તો તેમણે કહ્યું કે મને ખબર નથી. તેમને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું કે આ સમગ્ર નિર્ણય પર આટલી ઉતાવળ કેમ દેખાડવામાં આવી તો પવારે સવાલ ટાળતા કહ્યું કે તમે મને કેમ પૂછો છો?
ભાજપ સાથે ગઠબંધન પર શું બોલ્યા
ભાજપ સાથે ગઠબંધન ઉપર પણ શરદ પવારે મોટું નિવેદન આપ્યું તેમણે કહ્યું કે હું ભાજપ સાથે કેમ જઉ? અમારી વિચારધારા બિલકુલ અલગ છે. તેમના આ નિવેદનથી એવી તમામ અટકળો પર હાલ તો પૂર્ણવિરામ લાગ્યું છે જેમાં કહેવાતું હતું કે શરદ પવાર ભાજપ સાથે ભળશે અને બંને જૂથોની એક્તા ભાજપની શરતો પર આગળ વધી શકે છે.
અજીત પવારના અકસ્માત પર આપ્યું નિવેદન
ભત્રીજા અને રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારના પ્લેનક્રેશમાં નિધન પર અને તેની તપાસ પર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે અકસ્માત તો અકસ્માત જ હોય છે. પવારે કહ્યું કે સિવિલ એવિએશન વિભાગ તપાસ કરી રહ્યું છે અને સીઆઈડી તપાસ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
સુનેત્રા પવાર બનશે ડેપ્યુટી સીએમ, સાંજે શપથ ગ્રહણ
આ બધા વચ્ચે એવા સમાચાર આવ્યા છે કે અજીત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવાર તેમની જગ્યા લેશે અને રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ બનશે. આજે સાંજે શપથગ્રહણ સમારોહ થશે.
શરદ પવારના આ નિવેદન પરથી કઈક તો રંધાતુ હોય તેવું જણાય છે. આગામી સમયમાં મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટો વળાંક જોવા મળે તો નવાઈ નહીં.
