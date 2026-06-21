/એકનાથ શિંદેની વધતી તાકાતથી બદલાશે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ, શું BJP-શિવસેના ગઠબંધનમાં આવશે નવો ટ્વિસ્ટ?

Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ આ દિવસોમાં ચરમસીમા પર છે. સત્તાધારી ગઠબંધનમાં ઘાત-પ્રતિઘાત અને વિપક્ષી શિવસેના (UBT)માં ચાલી રહેલી આંતરિક ખેંચતાણ વચ્ચે એક મોટો રાજકીય ભૂકંપ આવવા જઈ રહ્યો છે. શિવસેના (UTB)ના છ સાંસદો હવે ઔપચારિક રીતે એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વવાળી શિવસેનામાં જોડાવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આ સાંસદોએ લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને પોતાનો પત્ર સોંપી દીધો છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે, આ પ્રક્રિયા હવે માત્ર એક ઔપચારિકતા જ રહી ગઈ છે અને આગામી સપ્તાહમાં જ પૂરી થઈ શકે છે. આ પક્ષપલટા પછી લોકસભામાં શિંદે જૂથની તાકાત વધીને 13 થઈ જશે. મહારાષ્ટ્રની 48 લોકસભા બેઠકોમાં આ ફેરફાર ઘણા સમીકરણોને ઉથલપાથલ કરી દેશે. શિંદેની શિવસેનાની સંખ્યા કોંગ્રેસની બરાબર (13) થઈ જશે, જ્યારે ભાજપની બેઠકો ઘટીને માત્ર 9 રહી જશે અને તે રાજ્યમાં ત્રીજા સ્થાને ધકેલાઈ જશે.
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર દૂરગામી અને ઊંડી અસરની આશંકા
રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ ઘટનાક્રમ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર માત્ર ટૂંકા ગાળાની નહીં, પરંતુ લાંબા સમય સુધી અસર કરનારો સાબિત થશે. ભાજપ જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાજ્યમાં પોતાને 'મોટા ભાઈ' તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, તે આ વિકાસથી ખૂબ જ નારાજ અને અસહજ હોવાનું કહેવાય છે. હાલમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં પણ આ તણાવ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો. 288 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલો અને નગર પંચાયતોના પ્રમુખ પદોની વહેંચણીમાં ભાજપને 117 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે શિંદે જૂથને 53 અને એનસીપીને 37 બેઠકો મળી હતી. ભાજપે 29 મહાનગરપાલિકાઓમાંથી મોટાભાગની મહાનગરપાલિકાઓમાં મેયર પદ પર કબજો કર્યો હતો, જેમાં દેશની સૌથી મોટી નગરપાલિકા BMCના મેયર પદ પણ સામેલ છે. આમ છતાં એકનાથ શિંદેએ પોતાના પરંપરાગત ગઢ થાણે અને કલ્યાણ-ડોમ્બિવલીમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે, જે તેમનો વધતો પ્રભાવ દર્શાવે છે.
'ઓપરેશન ટાઈગર'ને ભાજપનું ખુલ્લું સમર્થન
સૂત્રોનો દાવો છે કે, શિવસેના (UBT)ના આ 6 સાંસદોના બળવાને ભાજપનું સંપૂર્ણ સમર્થન પ્રાપ્ત છે. આ સમગ્ર અભિયાનને ‘ઓપરેશન ટાઈગર’ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ભાજપે શિંદે જૂથને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે, ખાસ કરીને આગામી ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન મહિલા અનામતને લગતા સીમાંકન સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય સુધારા બિલને બે-તૃતીયાંશ બહુમતીથી પસાર કરાવવાના હેતુથી. શિવસેના સ્થાપના દિવસના બરાબર એક દિવસ પછી મહારાષ્ટ્ર પહોંચેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એકનાથ શિંદેનું મનોબળ વધારતા સ્પષ્ટ જાહેરાત કરી હતી કે, હવે માત્ર એક જ શિવસેના બચી છે.
તેમણે સ્મિત સાથે કહ્યું કે, પહેલા શિંદે જૂથ કહેવું પડતું હતું, હવે બીજું કોઈ જૂથ રહ્યું નથી. અમિત શાહના આ નિવેદન પર રવિવારે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. મુંબઈમાં આયોજિત એક મોટી રેલીને સંબોધતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે, મારા નેતૃત્વવાળી શિવસેના જ અસલી અને એકમાત્ર શિવસેના છે. બીજી કોઈ શિવસેના નથી.
શિંદેની મજબૂત દાવેદારી
વર્તમાન સમયમાં શિંદે જૂથ પાસે કેન્દ્ર સરકારમાં માત્ર એક રાજ્ય મંત્રીનું પદ છે, જેના પર પ્રતાપરાવ જાધવ આયુષ મંત્રાલય સંભાળી રહ્યા છે. 13 સાંસદો સાથે હવે શિંદે જૂથ તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (16 સાંસદ) અને જનતા દળ યુનાઇટેડ (12 સાંસદ)ની બરાબરી કરી લેશે. પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એકનાથ શિંદે કેબિનેટ કક્ષાનું પદ અને ઓછામાં ઓછું એક પૂર્ણ રાજ્ય મંત્રી પદની માંગ ચોક્કસપણે કરશે. એવી પણ ચર્ચા છે કે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બાગી સાંસદોને પણ આ જ ફોર્મ્યુલા હેઠળ પદ આપવામાં આવી શકે છે.
ફડણવીસ-શિંદે વચ્ચે વધતા મતભેદો
મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ઉપમુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે વચ્ચે સમયાંતરે મતભેદોના અહેવાલો આવતા રહે છે. સૂત્રો જણાવે છે કે, દિલ્હીની મુલાકાતો દરમિયાન શિંદે ભાજપ હાઈકમાન્ડ સમક્ષ આ મુદ્દાઓ સતત ઉઠાવતા રહ્યા છે. તેમના સમર્થકો 2024માં મુખ્યમંત્રી પદ ન મળવાને કારણે ખૂબ જ નિરાશ હતા. પરંતુ હવે વધતી સંસદીય તાકાત સાથે શિંદેની સોદાબાજી કરવાની ક્ષમતા ચોક્કસપણે મજબૂત થવાની છે.
શિંદેનું બેવડું ફોકસ
એકનાથ શિંદેનું લક્ષ્ય માત્ર કેન્દ્ર સુધી સીમિત નથી. તેઓ રાજ્ય સ્તરે પણ પાર્ટીને મજબૂત કરવાની વ્યૂહરચના પર સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય છે. તેમના પુત્ર અને સાંસદ શ્રીકાંત શિંદે સમગ્ર મહારાષ્ટ્રના 160 વિધાનસભા મતવિસ્તારોનો વ્યાપક પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. પાર્ટીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાની પૂરી તાકાત લગાવી દીધી છે. બૃહન્મુંબઈ મહાનગરપાલિકા સહિત મુંબઈ, થાણે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મોટા પાયે કાઉન્સિલરોના પક્ષપલટાની અટકળોએ જોર પકડ્યું છે. શિંદે એવા નેતાઓને તક આપવા માંગે છે જે પરિણામ આપતા હોય. આ જ કારણ છે કે, શિવસેનાના સ્થાપના દિવસ પર પુત્રના પ્રમોશનની માંગને તેમણે સ્પષ્ટપણે ફગાવી દેતા કહ્યું હતું કે, પ્રમોશન કામગીરી પર નિર્ભર રહેશે.
બાગી સાંસદોની શરતો અને ભવિષ્યનું ચિત્ર
બીજી તરફ તમામ 6 બાગી સાંસદો આ શરતે શિંદે જૂથમાં જોડાઈ રહ્યા છે કે તેમને 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની ટિકિટ મળશે. સૂત્રોનો દાવો છે કે, ભાજપ પણ આ વ્યવસ્થા પર સહમત છે. જો આવું થશે તો 2029માં શિવસેના 25 બેઠકો પર દાવો કરી શકે છે, જે શિંદેના વધતા પ્રભાવને સ્પષ્ટપણે દર્શાવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ 6 સાંસદોમાંથી ત્રણ સાંસદોએ 2024માં શિંદે જૂથના ઉમેદવારોને હરાવીને જીત મેળવી હતી. હિંગોલીથી નાગેશ પાટિલ-અષ્ટિકરે 2 લાખ 16 હજાર મતોની સરસાઈથી જીત મેળવી હતી. અન્ય બેઠકો પર પણ મોટા માર્જિનથી જીત મેળવી હતી.
બીજી તરફ રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ પક્ષપલટો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણને નવી દિશા આપી શકે છે. શિંદે જૂથની વધતી તાકાત, ભાજપ સાથે ગઠબંધનના નવા સમીકરણો અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના પર પડનારું દબાણ, આ બધું 2029ની વિધાનસભા અને લોકસભા ચૂંટણીની રૂપરેખા અગાઉથી જ નક્કી કરનારું સાબિત થઈ શકે છે. હવે સવાલ એ છે કે, આ ભૂકંપ મહારાષ્ટ્રની સત્તાના સમીકરણોને કેટલો હચમચાવશે?