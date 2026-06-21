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એકનાથ શિંદેની વધતી તાકાતથી બદલાશે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ, શું BJP-શિવસેના ગઠબંધનમાં આવશે નવો ટ્વિસ્ટ?

Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ હાલમાં તોફાન અને વાવાઝોડાનો સામનો કરી રહ્યું છે. સત્તાધારી ગઠબંધનની અંદર ચાલી રહેલી ભારે ખેંચતાણ અને વિપક્ષી શિવસેના (UBT)માં ચાલી રહેલા આંતરિક બળવા વચ્ચે શું હવે એક મોટો રાજકીય ભૂકંપ આવવાનો છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:51 PM IST
એકનાથ શિંદેની વધતી તાકાતથી બદલાશે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ, શું BJP-શિવસેના ગઠબંધનમાં આવશે નવો ટ્વિસ્ટ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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