ખેડૂતની દુર્દશા! 66 હજારનો ખર્ચ કરી ડુંગળી ઉગાડી, વેચવા ગયો તો મળ્યા માત્ર 664 રૂપિયા

Onion Price Maharashtra: મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં એક ખેડૂતને 7.5 ક્વિન્ટલ ડુંગળી માટે માત્ર ₹664 મળ્યા. ખેડૂતે 1 એકર જમીન પર ડુંગળી ઉગાડવા માટે ₹66000 ખર્ચ કર્યા હતા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:24 PM IST

ખેડૂતની દુર્દશા! 66 હજારનો ખર્ચ કરી ડુંગળી ઉગાડી, વેચવા ગયો તો મળ્યા માત્ર 664 રૂપિયા

Maharashtra Farmer: મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં એક ખેડૂત માટે ડુંગળીનું ઉત્પાદન મુશ્કેલી લાવ્યું. તેણે એક એકર જમીનમાં ડુંગળીની ખેતી કરી હતી, જેના પર 66 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. વરસાદને કારણે સુદમ ઇંગલે નામના આ ખેડૂતનો ઘણો પાક બરબાદ થઈ ગયો હતો. પરંતુ ખેડૂતો મહામહેનતે પોતાનો કેટલોક પાક બચાવી લીધો હતો. આ ડુંગળી વેચવા માટે ખેડૂત માર્કેટમાં પહોંચ્યો હતો. ખેડૂતો ડુંગળીના પેકેજિંગમાં 1500 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કર્યો હતો. પરંતુ તેને 7.5 ક્વિન્ટલ ડુંગળીના માત્ર 664 રૂપિયા મળ્યા.

7.5 ક્વિન્ટલ ડુંગળીના 664 રૂપિયા મળ્યા
ખેડૂત કહે છે કે તેની પાસે હજુ પણ વધુ ડુંગળી બાકી છે, પરંતુ તેને વેચવાને બદલે, તે તેને ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરશે અને આવતા વર્ષે વેચશે. સુદમ ઇંગલેએ સમજાવ્યું કે ખાતર વેચવાથી વધુ નફો થશે. ઇંગલેએ કહ્યું, "હું પ્રમાણમાં મોટો ખેડૂત છું. ઘણા નાના ખેડૂતો જેમની પાસે ફક્ત 1 કે 2 એકર જમીન છે, તેમણે ખેતી માટે લોન લીધી છે. આટલા બધા નુકસાન પછી તેઓ કેવી રીતે જીવશે? જો સરકાર કંઈ નહીં કરે, તો ખેડૂતોની આત્મહત્યા વધશે." એ નોંધવું જોઈએ કે મહારાષ્ટ્રમાં, માત્ર ડુંગળી જ નહીં પરંતુ બટાકા, દાડમ અને ટામેટાં જેવા પાકને પણ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.

નિરાશ બની દિવાળી
દિવાળી પહેલા કમાણી ન થવાને કારણે ઘણા લોકો આ તહેવાર ઉજવી શકતા નથી. નાસિકના એક APMC સભ્યએ જણાવ્યું કે આ વર્ષે દિવાળીની ઉજવણી માત્ર શહેરોમાં થઈ કારણ કે ગામના લોકો પાસે દીવો ખરીદવાના પણ પૈસા નથી. લાસલગાંવ APMC એશિયાનું સૌથી મોટું માર્કેટ છે. અહીં 500થી 1400 રૂપિયામાં પ્રતિ કિલો ડુંગળી વેચાઈ છે. 7 મહિના સુધીની સેલ્ફ લાઇફ હોવાને કારણે ખેડૂતે ચેને વેચી નહીં. તેનાથી વધુ ભાવ મળવાની આશામાં ભેગી કરી હતી અને હવે તેને વેચવામાં આવી રહી છે. હવે વરસાદને કારણે નવો પાક ખરાબ થઈ ગયો છે અને બાકીની ડુંગળીની ક્વોલિટી ખરાબ છે અને ખૂબ ઓછા ભાવે વેચાઈ રહી છે.

પાકને થયું નુકસાન
સુદમ ઇંગલેએ સમજાવ્યું કે ખેડૂતોને તેમના ખેતરો તૈયાર કરવા, રોપાઓ ખરીદવા, તેમને પેક કરવા અને બજારમાં તેમના ઉત્પાદનને લઈ જવાથી લઈને નોંધપાત્ર ખર્ચ થાય છે. બદલામાં તેમને મળતી ઓછી કિંમત એક મોટી અસુવિધા છે. ખેડૂત માણિકરાવ ઝેન્ડેએ પોતાની દુર્દશા સમજાવતા કહ્યું, "બજારના ભાવને જોતાં, મેં મારા ડુંગળીના પાકને વેચ્યો નહીં અને તેને ખાતરમાં રૂપાંતરિત કર્યો, જેનાથી નુકસાન ઓછું થયું. આ વર્ષે, મેં દાડમની ખેતીમાં 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું. અવિરત વરસાદને કારણે, છોડ કાળા પડી ગયા, અને મારે તેને ફેંકી દેવા પડ્યા. સીતાફળના છોડ સાથે પણ આવું જ થયું. મેં લગભગ 1 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા, અને પાક 50,000 રૂપિયામાં વેચવો પડ્યો."

