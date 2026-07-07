Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મહારાષ્ટ્રમાં વિનાશકારી બન્યો વરસાદ, મુંબઈમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબાડૂબ, નાસિકમાં વાદળ ફાટવાનું એલર્ટ, ત્રંબકેશ્વર બંધ

મહારાષ્ટ્રમાં વિનાશકારી બન્યો વરસાદ, મુંબઈમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબાડૂબ, નાસિકમાં વાદળ ફાટવાનું એલર્ટ, ત્રંબકેશ્વર બંધ

મહારાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી છે. મુંબઈમાં હવામાન વિભાગે શહેરમાં ભારે વરસાદ અને પવન ફૂંકાવવાનું પૂર્વાનુમાન જણાવતા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરેલું છે. સતત વરસાદના કારણે સોમવારે મુંબઈ અને આસપાસના અનેક જિલ્લાઓમાં જનજીવન ઠપ્પ થઈ ગયું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:31 AM IST
મહારાષ્ટ્રમાં વિનાશકારી બન્યો વરસાદ, મુંબઈમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબાડૂબ, નાસિકમાં વાદળ ફાટવાનું એલર્ટ, ત્રંબકેશ્વર બંધ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે શિવપુરાણનું આ રહસ્ય! જાણો કળિયુગનો અંત કેટલો ભયાનક હશે?
Kaliyug Predictions25 min ago
2
Gujarat Monsoon 202633 min ago
3
fifa world cup 202649 min ago
4
SURAT RAINFALL1 hr ago
5
Gold rate 7 July1 hr ago