/મહારાષ્ટ્રમાં વિનાશકારી બન્યો વરસાદ, મુંબઈમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબાડૂબ, નાસિકમાં વાદળ ફાટવાનું એલર્ટ, ત્રંબકેશ્વર બંધ

મહારાષ્ટ્રમાં આકાશી આફતના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ હવામાન સંલગ્ન ઘટનાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 10થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે નાસિકમાં વાદળ ફાટવા અંગે એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ ઉપરાંત ત્રંબકેશ્વર મંદિરને સુરક્ષા કારણોસર બંધ કરાયું છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ પુના, કોંકણ સહિત અનેક જિલ્લાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે.
વાદળ ફાટવાનું એલર્ટ
નાસિક ગ્રામીણ પોલીસે પર્યટકોને જિલ્લાના પ્રવાસે ન આવવાની અપીલ કરી છે. એસપી ડોક્ટર ડીએસ સ્વામીએ જણાવ્યું કે ઈગતપુરી, વડિવર્હે અને ત્રંબકેશ્વર પર ચેક પોઈન્ટ્સ લગાવવામાં આવશે. કલેક્ટરના આદેશ બાદ ત્રંબકેશ્વર અને વાણી મંદિરોને મંગળવારે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. નાસિકમાં મંગળવાર સવારથી જ ખુબ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાયા છે.
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે સોમવારે જણાવ્યું કે ભારે વરસાદનું આ સંકટ 8 જુલાઈ સુધી ચાલુ રહી શકે છે. જેના કારણે સમગ્ર સરકારી તંત્રને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે. તેમણે મંગળવારે નાસિકના કેટલાક ભાગોમાં વાદળ ફાટવા જેવી સ્થિતિ પેદા થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.
મુંબઈમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
બીજી બાજુ આઈએમડી એટલે કે ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ તરફથી કેટલાક વિસ્તારો માટે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. જેમાં મુંબઈ, કોલ્હાપુર, સતારા, સિંધુદુર્ગ અને રત્નાગિરી જિલ્લા સામેલ છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક ઠેકાણે વરસાદ પડી શકે છે.
24 કલાકમાં 600 મિમી વરસાદ
અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ છેલ્લા બે દિવસમાં મુંબઈ-પુના લાઈન પર પરજત-લોનાવાલા ઘાટ સેક્શન પર ટ્રાફિક પ્રભાવિત થયો છે. અહીં 24 કલાકમાં 600 મિમી વરસાદ પડ્યો છે. પુના જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસમાં 22 સ્થાનો પર ભૂસ્ખલનની ઘટના ઘટી છે. આ ઉપરાંત પુના શહેરમાં પણ ભયંકર પાણી ભરાવવાના પગલે જનજીવન ખોરવાયું છે.
મિસિંગ લિંક શરૂ
લગભગ 18 કલાક કરતા વધુ સમય સુધી મુંબઈ પુના એક્સપ્રેસનો મિસિંગ લિંક ફરીથી શરૂ થયો છે. રાહતકર્મીઓને સોમવારે સાંજે ટ્રાફિક ફરી શરૂ કરવામાં સફળતા મળી. પીટીઆઈ સાથે વાતચીતમાં એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે ટ્રાફિક રાતે 10.10 કલાકથી શરૂ થઈ ગયો હતો. આ પહેલા સુરક્ષા તપાસ કરવામાં આવી હતી.
શાળા કોલેજો બંધ
એજન્સીના જણાવ્યાં મુજબ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સુરક્ષા કારણોસર મુંબઈમાં મંગળવાના રોજ તમામ સરકારી, ખાનગી અને નગર નિગમ સંચાલિત સ્કૂલો અને કોલેજો બંધ રહેશે. સતત પડી રહેલા વરસાદના કરાણે સોમવારે મુંબઈ અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં જનજીવન લગભગ ઠપ્પ થઈ ગયું. અનેક રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબી ગયા. ઝાડ ઉખડી ગયા અને દીવાલો તથા બિલબોર્ડ પડવાની અનેક ઘટના સામે આવી.
12 કલાક બંધ રહ્યો ગોવા હાઈવે
કાશેડી ઘાટ સેક્શનમાં ભૂસ્ખલન થવાના કારણે મુંબઈ-ગોવા હાઈવે સોમવારે 12 કલાક માટે બંધ થઈ ગયો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ પીડબલ્યુડી સચિવ સંતોષ શેલારે જણાવ્યું કે ગોવા જનારો માર્ગ ટ્રાફિક માટે ખોલી દેવાયો છે. પરંતુ મુંબઈ કોરિડોરને મંગળવારે ખોલવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ નથી અને ન તો કોઈ વાહનને નુકસાન પહોંચ્યું છે.
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