મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર ગમે તે હોય, 'નાયબ મુખ્યમંત્રી' અજિત પવાર જ રહ્યાં... આવું રહ્યું 45 વર્ષનું રાજકીય કરિયર
Baramati Plane Crash: મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિના બેતાજ બાદશાહ કહેવાતા અજિત પવારનું બુધવારે નિધન થયું હતું અને આજે તેમના અંતિમ સંસ્કાર થશે. અજિત પવારે પોતાના રાજકીય જીવનમાં ફર્શથી અર્શ સુધીની સફર કરી અને રાજ્યમાં કોઈપણ સરકાર રહી હોય, પરંતુ નાયબ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી તેમની પાસે રહી હતી.
મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થઈ ગયું છે. અજિત પવારનું વિમાન મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં લેન્ડ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે દુર્ઘટના સર્જાય હતી. વિમાનમાં સવાર પાંચેય લોકોના મોત થયા છે. અમે તમને અજિત પવારના રાજકીય જીવન વિશે જણાવીશું.
અજિત પવારે કાકા શરદ પવારની આંગળી પકડી રાજનીતિમાં આવ્યા અને તેમની છત્રછાયામાં રાજકીય કક્કો શીખ્યો. પરંતુ સમયની સાથે તેઓ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં સૌથી પ્રભાવશાળી નેતા બનીને ઉભર્યા. છેલ્લા 16 વર્ષમાં મહારાષ્ટ્રમાં કોઈપણ સરકાર રહી ગોય, પરંતુ નાયબ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી અજિત પવાર પાસે રહી.
અજિત પવારે પોતાના 45 વર્ષની રાજકીય સફરમાં એક વાર સાંસદ, 8 વખત ધારાસભ્ય અને છ વખત નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યા. એટલું જ નહીં મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી પણ રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં રાજકીય ધુરી માનવામાં આવતા હતા, જેના કારણે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે તેમને પોતાનું રાજકીય બેલેન્સ બનાવી રાખવા માટે સાથે રાખ્યા હતા.
અજિત પવારની રાજકીય સફર
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શરદ પવારની પેઢીમાં તેમના પરિવારમાંથી કોઈ રાજનીતિમાં ન આવ્યું. શરદ પવારના ભાઈ અનંતરાવના પુત્ર અજિત પવારનો જન્મ 22 જુલાઈ 1959ના મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના દેઓલાલી પ્રવરામાં થયો હતો. શરદ પવાર રાજનીતિમાં સક્રિય હોવાને કારણે અજિત પવારને બાળપણથી રાજકીય માહોલ મળ્યો. અજિત પવારે શરદ પવારની આંગળી પકડી રાજનીતિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પોતાના કાકાની છત્રછાયામાં રહેતા રાજનીતિના પાઠ શીખ્યા હતા.
વર્ષ 1982મા અજિત પવારે રાજનીતિમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યારે તેઓ એક સુગર મિલના બોર્ડમાં ચૂંટાયા હતા. ત્યારબાદ અજિત પવારે પાછુ મળીને જોયું નથી અને રાજનીતિમાં નવી-નવી સિદ્ધિ મેળવી. 1991મા પુણે જિલ્લા સહકારી બેંકના ચેરમેન બન્યા હતા. અજિત પવારે વર્ષ 1991મા પ્રથમવાર બારામતીથી કોંગ્રેસની ટિકિટ પર લોકસભાની ચૂંટણી જીતી હતી.
પરંતુ થોડા સમય બાદ તેમણે કાકા શરદ પવાર માટે આ પદ ખાલી કર્યું. આ સીટ પર પેટાચૂંટણીમાં શરદ પવાર જીત્યા જેઓ પીવી નરસિંહા રાવની સરકારમાં રક્ષામંત્રી બન્યા હતા. ત્યારબાદ અજિત પવારે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ભાગ્ય અજમાવવાનો નિર્ણય કર્યો અને 1993મા પ્રથમવાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી. ત્યારબાદ તેઓ સતત આઠ વખત ધારાસભ્ય બન્યા હતા.
મહારાષ્ટ્રમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા
અજિત પવારે 1993 અને 1995મા મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં કોંગ્રેસની ટિકિટ પર જીત મેળવી હતી. ત્યારબાદ એનસીપીની ટિકિટ પર 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 અને 2024મા ધારાસભ્ય બન્યા હતા. જ્યારે તેમના કાકા શરદ પવાર મુખ્યમંત્રી હતા તો તેમને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે તેમણે રાજનીતિમાં પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી હતી.
અજિત પવારે 45 વર્ષીય રાજકીય કારકીર્દિમાં અનેક મહત્વની ભૂમિકા સંભાળી છે. તેમણે રાજ્ય સરકારમાં કૃષિ, ઉર્જા અને યોજના રાજ્યમંત્રીના રૂપમાં કામ કર્યું, તેમણે સુધાકર નાઇકની સરકારમાં કૃષિ અને ઉર્જા મંત્રીના રૂપમાં કાર્ય કર્યું તું.
મહારાષ્ટ્રમાં અજિત પવાર સૌથી વધુ વખત નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યાં. તેમણે 6 વખત આ ખુરશી સંભાળી હતી. 2010થી 2012 વચ્ચે તેઓ પ્રથમવાર નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્યા હતા. પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણની સરકારમાં ડિસેમ્બર 2012થી 2014 સુધી તેઓ બીજીવાર નાયબ સીએમ બન્યા હતા. ત્યારબાદ 2019મા ભાજપ સાથે મળી નાટકીય રીતે નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા, પરંતુ બે દિવસ બાદ રાજીનામું આપી દીધું હતું.
અજિત પવાર શરદ પવાર સાથે આવી ગયા અને ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા. ત્યારબાદ શિંદેની શિવસેનાએ બળવો કરી ભાજપ સાથે સરકાર બનાવી તો તેના એક વર્ષ બાદ અજિત પવાર 40 ધારાસભ્યો સાથે મહાયુતિમાં સામેલ થઈ ગયા હતા. 2023મા શિંદેની આગેવાનીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને 2024ની ચૂંટણીમાં મહાયુતિની જીત બાદ ફરી ફડણવીસ સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.
અજિત પવાર મુખ્યમંત્રી બનતા-બનતા રહી ગયા
મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં અજિત પવારને મોટું પદ 1999મા મળ્યું, જ્યારે વિલાસરાવ દેશમુખના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં સિંચાઈ મંત્રી બન્યા હતા. 2004મા રાજનીતિમાં એવી તક આવી જ્યારે અજિત પવાર મુખ્યમંત્રી બની શકતા હતા, પરંતુ શરદ પવારના રાજકીય સમીકરણને કારણે અજિત પવારના હાથમાંથી મુખ્યમંત્રીની ખુરશી જતી રહી હતી.
