ભાજપમાં જોડાશે મૈથિલી ઠાકુર, બિહારની આ બેઠક પરથી લડી શકે છે વિધાનસભા ચૂંટણી

મૈથિલી ઠાકુરને દરભંગાની અલીનગર બેઠક પરથી ટિકિટ મળી શકે છે. હાલના ધારાસભ્ય મિશ્રીલાલ યાદવ પોતાની ટિકિટ ગુમાવે તેવી શક્યતા છે. મૈથિલી મંગળવારે સત્તાવાર રીતે ભાજપમાં જોડાશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:54 PM IST

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં નવા ચહેરાઓ જોડાવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બની છે. ત્યારે લોકગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર મંગળવારે ભાજપમાં જોડાવાના છે. સૂત્રો અનુસાર, તે દરભંગાની અલીનગર બેઠક પરથી વિધાનસભા ચૂંટણી લડી શકે છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અલીનગરના વર્તમાન ધારાસભ્ય મિશ્રીલાલ યાદવની ટિકિટ કપાઈ શકે છે અને પાર્ટી આ બેઠક માટે એક યુવાન અને લોકપ્રિય ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવા માંગે છે. મૈથિલી ઠાકુરની સોશિયલ મીડિયામાં મોટી ફેન ફોલોઈંગ અને મિથિલા ક્ષેત્રમાં લોકપ્રિયતાને જોતાં ભાજપ તેમને પોતાના પ્રચારનો ચહેરો પણ બનાવી શકે છે.

જો મૈથિલી ઠાકુરને ટિકિટ મળે છે, તો તે પહેલીવાર હશે જ્યારે બિહારની લોક સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલી કોઈ જાણીતી ગાયિકા સીધી રાજકીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મૈથિલીએ તાજેતરમાં ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને સંગઠન મહાસચિવ વિનોદ તાવડે સાથે મુલાકાત કરી, જેનાથી તેના પક્ષમાં જોડાવાની અટકળો શરૂ થઈ.

મૈથિલીએ શું કહ્યું ?

બેઠક પછી મૈથિલીએ કહ્યું કે તેણે ભાજપના નેતાઓ સાથે અડધો કલાક વાત કરી. વાતચીત સકારાત્મક રહી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ NDAને ટેકો આપે છે અને ભાજપ હંમેશા તેમની પ્રાથમિકતા રહી છે. મૈથિલીએ કહ્યું કે તેઓ કામ માટે દિલ્હીમાં રહે છે. તેમનો આત્મા બિહાર સાથે જોડાયેલો છે. તે બિહારમાં રહીને લોકોની સેવા કરવા અને તેના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માંગે છે.

ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર મૈથિલી ઠાકુર

5 ઓક્ટોબરના રોજ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડેએ તેમના ભૂતપૂર્વ ટ્વિટર હેન્ડલ પર મૈથિલી ઠાકુર સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો અને લખ્યું કે 1995માં લાલુ પ્રસાદ યાદવ સત્તામાં આવ્યા ત્યારે બિહાર છોડી ગયેલા પરિવારની પુત્રી મૈથિલી ઠાકુર હવે બિહારની બદલાતી ગતિ જોઈને પાછા ફરવા માંગે છે.

દરભંગાની રહેવાસી મૈથિલી ઠાકુર, તેના લોક સંગીત અને મિથિલા સંસ્કૃતિ માટે જાણીતી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર તેની મોટી ફેન ફોલોઇંગ છે. આ વર્ષે, મૈથિલી ઠાકુર 25 વર્ષની થઈ છે.

મૈથિલી ઠાકુર કોણ છે ?

મૈથિલી બિહારની જાણીતી ગાયિકા છે. તે દરભંગાની છે. તે તેના મૈથિલી લોક સંગીત માટે જાણીતી છે અને વિદેશમાં પણ મૈથિલી સંગીત સમારોહ કરે છે. 25 વર્ષીય ગાયિકા તેની મિથિલા સંસ્કૃતિ માટે જાણીતી છે. મૈથિલીને બાળપણથી જ ગાયનનો શોખ છે. તે એક પાર્શ્વ ગાયિકા છે અને શાસ્ત્રીય સંગીતમાં તાલીમ લીધી છે. મૈથિલીએ ઘણી ભાષાઓમાં ગાયું છે. તેના પિતા રમેશ ઠાકુર અને માતા ભારતી ઠાકુર મૈથિલી સંગીતકારો છે. બંને સંગીત શિક્ષક તરીકે કામ કરે છે. 

