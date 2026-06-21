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તમિલનાડુના તિરુવલ્લુરમાં મોટો અકસ્માત: એમોનિયા ગેસ લીકેજને કારણે 7 લોકોના મોત અને 70 થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા

તમિલનાડુના તિરૂવલ્લુરમાં એક દુર્ઘટના સર્જાય છે. અહીં ફેક્ટરીમાં ગેસ લીક થવાને કારણે 7 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 100થી વધુ મજૂર દુર્ઘટના સમયે ફેક્ટરીમાં હાજર હતા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:49 PM IST
તમિલનાડુના તિરુવલ્લુરમાં મોટો અકસ્માત: એમોનિયા ગેસ લીકેજને કારણે 7 લોકોના મોત અને 70 થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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