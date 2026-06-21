/તમિલનાડુના તિરુવલ્લુરમાં મોટો અકસ્માત: એમોનિયા ગેસ લીકેજને કારણે 7 લોકોના મોત અને 70 થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા

Tamil Nadu Gas leak: તમિલનાડુના તિરૂવલ્લુરમાં મોટી દુર્ઘટના થઈ છે. આ દુર્ઘટના એક ફેક્ટરીમાં ગેસ લીક થવાને કારણે થઈ છે. ફેક્ટરીમાં રાખવામાં આવેલો એમોનિયા ગેસ લીક થવાથી 7 લોકોના મોત થયા છે. મુખ્યમંત્રી થલપતિ વિજયે દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા, તપાસ કમિટી બનાવાની જાહેરાત કરી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દુર્ઘટના સમયે ત્યાં 100 જેટલા મજૂર હાજર હતા. જેમાંથી 70 જેટલા લોકોની તબીયત ખરાબ થઈ હતી.
પોલીસ-તંત્રને ઘટનાની માહિતી મળતા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. હાલ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવી રહ્યાં છે. ડોક્ટરોની એક ટીમ અન્ય મજૂરોની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.
એમોનિયા ગેસ લીકકાંડ પર મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત
તંત્ર પાસેથી મળેલી શરૂઆતી જાણકારી પ્રમાણે આ ફેક્ટરીમાં ઝીંગા પ્રોસેસિંગનું કામ થયું હતું. આ દુર્ઘટના બાદ શ્રમિકોમાં આક્રોશ છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયે ગેસ લીકની ઘટનાની તપાસ માટે સમિતિ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ત્રણ સભ્યોની સમિતિમાં ઔદ્યોગિક સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય ડિરેક્ટર, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ અને જાહેર સ્વાસ્થ્યના એડિશનલ ડાયરેક્ટર સામેલ છે.
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay has instructed to form a Committee to enquire into the Ammonia Gas Leak incident. A 3 member committee with Director of Industrial Safety and Health, Member Secretary, Pollution Control Board and Additional Director of Public Health has…
— ANI (@ANI) June 21, 2026
કમિટી ત્રણ દિવસમાં સોંપશે રિપોર્ટ
સમિતિએ 24 કલાકમાં વચગાળાનો રિપોર્ટ અને 3 દિવસમાં અંતિમ રિપોર્ટ સોંપવાનો છે. મુખ્યમંત્રીએ આઈટી મંત્રી/તિરૂવલ્લૂરના પ્રભારી મંત્રીને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ અધિકારી ડો. કે.પી. કાર્તિકેયનની સાથે તત્કાલ તિરૂવલ્લૂર પહોંચે અને જિલ્લા કલેક્ટર અને તંત્રને લોકોની મદદ કરવાનું કહ્યું છે.
ઝીંગા પાલનમાં તમિલનાડુનું મહત્વનું સ્થાન
ઝીંગા ભારતમાં મુખ્ય સમુદ્રી ખાદ્ય નિકાસ ઉત્પાદન છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કેન્દ્રીય મત્સ્ય સચિવ ડો. અભિલક્ષ લિખીએ તમિલનાડુના ચેન્નઈ સ્થિત ભારતીય કૃષિ વિકાસ પરિષદ- કેન્દ્રીય ખારા પાણીની મત્સ્ય પાલન સંસ્થા (ICAR-CIBA) અને તેના મુટ્ટુકાડુ પ્રાયોગિક કેન્દ્રનો પ્રવાસ કર્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે દુનિયાના 130 દેશોમાં થનાર કુલ સમુદ્રી ખાદ્ય નિકાસમાં ઝીંગાની સંખ્યા આશરે 70 ટકા છે. જેમાં તમિલનાડુનું મહત્વનું યોગદાન છે.