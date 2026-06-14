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રૂવાડા ઉભા કરી દેનારી ઘટના: આગની ખોટી અફવાને કારણે ટ્રેનમાંથી નીચે કૂદેલા મુસાફરોને બીજી ટ્રેને કચડ્યા, મચી ચીસાચીસ

Major Train Accident In Morena: એક દુ:ખદ ટ્રેન અકસ્માત થયો છે. પાટાલકોટ એક્સપ્રેસની ટક્કરથી ચારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇન્ટરસિટી ટ્રેનમાંથી ઉતરી રહેલા મુસાફરો, એક અફવાને કારણે, સામેના ટ્રેક પર ઉતરી ગયા, જ્યાં આ અકસ્માત થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:49 PM IST
રૂવાડા ઉભા કરી દેનારી ઘટના: આગની ખોટી અફવાને કારણે ટ્રેનમાંથી નીચે કૂદેલા મુસાફરોને બીજી ટ્રેને કચડ્યા, મચી ચીસાચીસ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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