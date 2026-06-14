/રૂવાડા ઉભા કરી દેનારી ઘટના: આગની ખોટી અફવાને કારણે ટ્રેનમાંથી નીચે કૂદેલા મુસાફરોને બીજી ટ્રેને કચડ્યા, મચી ચીસાચીસ

Major Train Accident In Morena: મધ્યપ્રદેશના મુરેનામાં રવિવારે એક દુ:ખદ ટ્રેન અકસ્માત થયો. ચારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. રેલ્વે અને વહીવટી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસમાં આગ લાગવાની અફવાઓ
એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસમાં આગ લાગી હોવાની અફવા ફેલાઈ હતી. આ અફવાથી ગભરાઈને કેટલાક મુસાફરો ટ્રેન ઉભી રહે તે પહેલાં જ ટ્રેનમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. આ દરમિયાન, બીજા ટ્રેક પરથી નજીકથી પસાર થતી પાટાલકોટ એક્સપ્રેસ અનેક મુસાફરોને ટક્કર મારી હતી.
હેતમપુર સ્ટેશન નજીક અકસ્માત થયો
અહેવાલો અનુસાર, ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 19665) સાંજે લગભગ 4 વાગ્યે મુરેનાથી ધોલપુર જવા રવાના થઈ હતી. જ્યારે ટ્રેન હેતમપુર સ્ટેશન નજીક પહોંચી ત્યારે આગ લાગવાની અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
ગભરાટમાં ઘણા મુસાફરો ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. તે જ સમયે, ધોલપુરથી મુરેના જતી પાટાલકોટ એક્સપ્રેસ મુખ્ય ટ્રેક પરથી પસાર થઈ રહી હતી. ચારથી વધુ મુસાફરો ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયા હતા, જેના કારણે તેમના મોત થયા હતા.
મૃતકોના નામ
આફરીન (35 વર્ષ)
આશાદ (4 વર્ષ)
શકુંતલા (60 વર્ષ)
વીરમા દેવી (58 વર્ષ)
ઘટનાસ્થળે ચીસો અને રડવાનો અવાજ
મુરેના જિલ્લાના હેતનપુર સ્ટેશન નજીક અકસ્માત થયો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના એટલી અચાનક બની હતી કે મુસાફરોને સ્વસ્થ થવાનો સમય નહોતો મળ્યો. અકસ્માતમાં અફડાતફડી મચી ગઈ હતી.
ઘટનાની માહિતી મળતાં જ રેલવે અધિકારીઓ, પોલીસ અને બચાવ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. રેલવે અધિકારીઓએ અકસ્માતના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે.