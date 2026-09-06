/દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં દર્દનાક દુર્ઘટના: 5 માળની ઇમારત ધરાશાયી, અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા

Delhi News: દેશની રાજધાની દિલ્હીના દક્ષિણ-પશ્ચિમ જિલ્લામાં સ્થિત સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાય છે. અહીં 5 માળની ઈમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ છે. ઈમારત ધરાશાયી થવાની સાથે આસપાસના વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ઈમારતના કાટમાળ નીચે અનેક લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે.
જાણકારી અનુસાર ફાયર વિભાગને રવિવારે બપોરે આશરે 1.30 કલાકે સત્ય નિકેતનમાં ઈમારત ધરાશાયી થવાના સમાચાર મળ્યા. કોલ મળવાની સાથે ફાયરની ટીમ અને રાહત-બચાવ દળ ઘટનાસ્થળ માટે રવાના થયું હતું. બચાવ અભિયાનમાં ફાયરની 12 ટીમો લાગી છે.
ઘટનાસ્થળ પર પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડની ટીમો અને સ્થાનીક પોલીસ તંત્રની મદદથી તત્કાલ બચાવ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. રાહતકર્મી કાટમાળ હટાવવા અને તેની નીચે ફસાયેલા સંભવિત લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. આસપાસના લોકોની મદદથી સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
દિલ્લીમાં મોટી દુર્ઘટના: સત્ય નિકેતનમાં 5 માળની બિલ્ડિંગ ધરાશાયી, હોસ્ટેલના 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ દટાયાની આશંકા!#Delhi #SatyaNiketan #BuildingCollapse #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/p5vM8RHBXY
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
દુર્ઘટના ક્યા કારણે થઈ અને ઈમારત પડવા સમયે તેમાં કેટલા લોકો હાજર હતા, તેને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી. ઘટનાસ્થળે એમ્બ્યુલન્સ અને ઈમરજન્સી સેવાઓને પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
ઈમારતમાં ચાલતી હતી હોસ્ટેલ
જાણવા મળી રહ્યું છે કે જે ઈમારત ધરાશાયી થઈ છે તેમાં હોસ્ટેલ સંચાલિત થઈ રહી હતી. તેવામાં કાટમાળમાં વિદ્યાર્થીઓ દબાયેલા હોઈ શકે છે, પરંતુ તંત્ર તરફથી હજુ કોઈ જાણકારી આપવામાં આવી નથી. સત્ય નિકેતન દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલયના સાઉથ કેમ્પસની નજીક સ્થિત છે અને આ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પીજી અને હોસ્ટેલ સંચાલિત થાય છે. આ કારણ છે કે ઈમારત ધરાશાથી થતાં છાત્રો અને તેના પરિવારજનોની ચિંતા વધી ગઈ છે.