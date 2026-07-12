Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /5,00,00,000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું મહાસંકટ! ભારત અને બાંગ્લાદેશના કેટલાય રાજ્યો પર મોટું જોખમ, વૈજ્ઞાનિકો આપી ચેતવણી

5,00,00,000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું મહાસંકટ! ભારત અને બાંગ્લાદેશના કેટલાય રાજ્યો પર મોટું જોખમ, વૈજ્ઞાનિકો આપી ચેતવણી

Scientists Alert for India: વૈજ્ઞાનિકોએ ભારતને એક ચેતવણી આપી છે કે જો સમય રહેતા કંઈ કરવામાં નહીં આવે તો 5 કરોડથી વધુ લોકોની જિંદગી દાવ પર લાગી જશે. ઉત્તર-પૂર્વ ભારતના 8 રાજ્યોનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે, કારણ કે તેમના ડૂબવાનું જોખમ ઊભું થયું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:46 PM IST
5,00,00,000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું મહાસંકટ! ભારત અને બાંગ્લાદેશના કેટલાય રાજ્યો પર મોટું જોખમ, વૈજ્ઞાનિકો આપી ચેતવણી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વીકેન્ડમાં ધમાલ 4 છવાઈ ગઈ બોક્સ ઓફિસ પર, 50 કરોડથી વધી ગયું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
Dhamaal 427 min ago
2
Special trains1 hr ago
3
Alia Bhatt1 hr ago
4
Budh Margi 20261 hr ago
5
Ambaji Temple1 hr ago