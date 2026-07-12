/5,00,00,000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું મહાસંકટ! ભારત અને બાંગ્લાદેશના કેટલાય રાજ્યો પર મોટું જોખમ, વૈજ્ઞાનિકો આપી ચેતવણી

Scientists Alert for India: દેશના 5 કરોડથી વધુ લોકોની જિંદગી દાવ પર લાગી છે અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતના 8 રાજ્યોનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે. આ વાત કોઈ બીજું નહીં, પરંતુ ચીનના સરકારી ભૂવિજ્ઞાનીઓ કહી રહ્યા છે. કારણ કે તેમના સર્વે અનુસાર, આ રાજ્યો પાણીમાં ડૂબી જવાનું જોખમ છે. જો ભારત સરકાર સમય રહેતા કંઈ નહીં કરે તો 7 કે તેથી વધુની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવવા પર આ રાજ્યોમાં તબાહીનો મંજર જોવો પડી શકે છે. ભારતીયો પર મંડરાઈ રહેલા આ ખતરાનું નામ અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારત-ચીન સરહદ પર બની રહેલું ચીનનું મેદોગ હાઇડ્રોપાવર સ્ટેશન છે, જે દુનિયાનો સૌથી મોટો ડેમ અને સૌથી મોટી જળવિદ્યુત પરિયોજના છે.
સૌથી સક્રિય ભૂકંપીય લાઇન પર બન્યો છે બંધ
ભારત-ચીન સરહદથી 50 કિલોમીટર દૂર તિબેટમાં બ્રહ્મપુત્રા નદી પર ચીન મેદોગ ડેમ બનાવી રહ્યું છે. આ ડેમને લઈને ચીનના વૈજ્ઞાનિકોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. 'સેડિમેન્ટરી જીઓલોજી એન્ડ ટેથિયન જીઓલોજી' જર્નલમાં ચીનના વૈજ્ઞાનિકોનો એક રિસર્ચ પેપર પ્રકાશિત થયું છે. ચેંગદુ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી અને ચાઇના જીઓલોજિકલ સર્વેના નિષ્ણાતોના રિસર્ચ પેપરમાં બ્રહ્મપુત્રા નદી એટલે કે યાહલુંગ ત્સાંગપો નદી પર બની રહેલા મેદોગ ડેમનો ઉલ્લેખ છે.
વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, આ ડેમ દુનિયાની સૌથી વધુ સક્રિય 'પૈઝેન ફોલ્ટ લાઇન' એટલે કે ભૂકંપીય તિરાડની ઉપર બની રહ્યો છે. જો ભૂકંપ આવ્યો અને આ તિરાડ તૂટી, તો ડેમ તૂટી જશે. ત્યારબાદ જે મહાપ્રલય આવશે, તેમાં ભારતના ઉત્તર-પૂર્વમાં આવેલા 8 રાજ્યો ડૂબી જશે અને 5 કરોડથી વધુ લોકોના મોત થઈ શકે છે. સૌથી વધુ નુકસાન ભારતને ભોગવવું પડશે. આ ઉપરાંત આ નદી જ્યાં-જ્યાંથી પસાર થાય છે અને પૂર આવવા પર તબાહી મચશે.
60,000 મેગાવોટ વીજળી બનાવતો પ્રોજેક્ટ
ઉલ્લેખનીય છે કે, મેદોગ હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ દુનિયાનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ છે, જેની ક્ષમતા 60,000 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની હશે. આ ડેમ ચીનના થ્રી ગોર્જિસ ડેમ કરતાં 3 ગણી વધુ એટલે કે વાર્ષિક 300 અબજ કિલોવોટ વીજળી પેદા કરશે. ડેમ બનાવવા માટે 1 ટ્રિલિયન યુઆન એટલે કે અંદાજે 137 અબજ ડોલરનો ખર્ચ થશે. ડિસેમ્બર 2024માં મંજૂર થયેલા આ પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કાર્ય જુલાઈ 2025માં શરૂ થયું હતું. વર્ષ 2033 સુધીમાં નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થવાની અને ઉદ્ઘાટન થવાની સંભાવના છે.
બીજી તરફ જે યાહલુંગ ત્સાંગપો નદી પર આ ડેમ બની રહ્યો છે, તે તિબેટના આંગ્સી ગ્લેશિયરમાંથી નીકળે છે અને તિબેટમાં 1,625 કિમી વહ્યા પછી નામચા બરવા શિખર પાસે વળાંક લઈને ભારતના અરુણાચલ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે, જ્યાં તેને બ્રહ્મપુત્રા કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં 918 કિલોમીટર વહ્યા પછી આ નદી બાંગ્લાદેશમાં પ્રવેશ કરે છે, જ્યાં તેને જમુના નદી કહેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તે બંગાળની ખાડીમાં મળી જાય છે. એટલે કે બાંગ્લાદેશના પણ કેટલાય રાજ્યો પર મોટો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
ડેમને લઈને કેમ ચિંતિત છે ચીનના વૈજ્ઞાનિકો?
રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર, પૈઝેન ફોલ્ટ 26 લાખ વર્ષથી સક્રિય છે અને આજે પણ તેની ટેક્ટોનિક પ્લેટોમાં હલચલ થાય છે. જે 'પૈ વિલેજ' વિસ્તારમાં ડેમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, તે ભૂકંપીય પ્રવૃત્તિઓની દ્રષ્ટિએ ચીનનો સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે. વર્ષ 2017માં તિબેટમાં જે 6.9 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, તે આ જ ફોલ્ટ લાઇનને કારણે આવ્યો હતો. વારંવારની અથડામણને કારણે પ્લેટો ઘણી નબળી પડી ચૂકી છે, જે કોંક્રિટનું આટલું ભારે માળખું અને વિશાળ જળાશયનો ભાર સહન કરી શકશે નહીં.
જ્યારે ડેમમાં પાણી ભરાશે અને પૃથ્વીની અંદર તેનું રિસાવા થશે, ત્યારે જમીનની પકડ ઢીલી પડી જશે. તેમાં પણ જો ઉપરથી ભૂકંપ આવી ગયો, તો ભૂસ્ખલન અને પહાડો તૂટી પડવાને કારણે ડેમ તૂટવાનું જોખમ ઊભું થશે. આ ફોલ્ટ લાઇનમાં કોઈ પણ હલચલ આ ડેમ માટે જોખમરૂપ છે.
આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે, જ્યારે ચીનના સરકાર સમર્થિત વૈજ્ઞાનિકો જ ડેમને લઈને ચેતવણી આપી રહ્યા છે, તો પછી આ ડેમ બની કેમ રહ્યો છે? અને જ્યારે આનાથી ભારતના 8 રાજ્યોને ખતરો છે, તો તેમની સુરક્ષા માટે ચીન ભારત સાથે મળીને શું કરશે?