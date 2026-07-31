/CJP પ્રદર્શન દરમિયાન PM મોદી સામે આપત્તિજનક પોસ્ટનો મામલો: Meta ઈન્ડિયાના હેડ સામે કેસ નોંધાયો

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા પરીક્ષામાં ગેરરીતિ વિરુદ્ધ પ્રદર્શન દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને લઈને કથિત રૂપથી મોર્ફર્ડ અને વિવાદાસ્પદ સામગ્રી શેર કરવાના મામલામાં હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસે ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામના ઘણા એકાઉન્ટ સંચાલકોની સાથે-સાથે Meta ના ઈન્ડિયા હેડ વિરુદ્ધ પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે ફરિયાદની આધાર પર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.
ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટને લઈને દાખલ થયો કેસ
હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ અનુસાર મામલો સીજેપીના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને લઈને કથિત રીતે મોર્ફર્ડ અને વિવાદાસ્પદ સામગ્રી પ્રસારિત કરવા સાથે જોડાયેલો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આ મામલામાં ઘણા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સંચાલકો વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. સાથે મેટા ઈન્ડિયાના હેડને પણ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ સહ-આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.
ભાજપ સમર્થકોની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ એફઆઈઆર ભાજપ સમર્થકોની ફરિયાદના આધારે દાખલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદીમાં તેલંગણા ભાજપના સોશિયલ મીડિયા કોર કમિટીના સભ્ય ટી. સાઈકિરણ ગૌડ અને પાર્ટી સમર્થક એસ. અરવિંદ રેડ્ડી સામેલ છે. રિપોર્ટ અનુસાર ટી. સાઈકિરણ ગૌડે ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામની આશરે 20 લિંક પોલીસને સોંપી અને મેટા વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માગ કરી છે.
પોલીસે મેટાને પણ મોકલી નોટિસ
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે મેટાને નોટિસ જારી કરી ફરિયાદી દ્વારા જણાવવામાં આવેલી વિવાદાસ્પદ લિંક અને તેની સાથે જોડાયેલી જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવાનું કહ્યું છે. તપાસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે મામલામાં દાખલ એફઆઈઆરના સંબંધમાં મેટાને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. સાથે આરોપીઓની ઓળખ કરવા અને તેની ધરપકડ કરવા માટે જરૂરી જાણકારીઓ એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.
ફરિયાદમાં લગાવવામાં આવ્યા ગંભીર આરોપ
ફરિયાદી એસ. અરવિંદ રેડ્ડીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સાથે જોડાયેલા ઘણા મોર્ફ્ડ, ડિજિટલ રૂપથી છેડછાડ કરવામાં આવે, અશ્લીલ, અપનાનજનક અને ભ્રામક વીડિયો તથા તસવીરો મળી. તેમણે આ પોસ્ટ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.