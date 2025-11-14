Bihar Election Result: તેજસ્વી યાદવની દુર્ગતિ કેમ થઈ, આ 5 કારણો પર ધ્યાન આપો
2020ની ચૂંટણીમાં આરજેડી થોડા મતે એનડીએથી પાછળ રહી ગઈ હતી. આ વખતે આશા હતી કે તે સારૂ પ્રદર્શન કરશે. પરંતુ આ ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધનને કારમી હાર મળી છે.
Bihar Election Result: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પરિણામ આવી રહ્યાં છે. બિહારની જનતાએ તેજસ્વી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. 14 નવેમ્બરે અત્યાર સુધી આવેલા ટ્રેન્ડમાં મહાગઠબંધન 54 સીટો પર જ આગળ છે. જ્યારે એનડીએ 190 સીટો જીતી રહ્યાં છે. લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ પ્રમાણે તેજસ્વી યાદવ ખુબ પોતાની સીટ પર પાછળ ચાલી રહ્યાં છે. આખરે જે પાર્ટી અને જે નેતા ચૂંટણીમાં ટક્કર આપવાનો દાવો કરી રહ્યાં હતા તે આ રીતે કેમ ધરાશાયી થઈ ગયા. આવો જાણીએ..
52 યાદવ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવી ખોટી પડી
આ હારનું મુખ્ય કારણ આરજેડી દ્વારા 52 યાદવ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવી ખોટો નિર્ણય સાબિત થયો. આ નિર્ણય ન માત્ર જાતિવાદી છબીને મજબૂત કરી, પરંતુ બિન-યાદવ મતબેંકને દૂર કરી. બિહારની રાજનીતિ જાતિ પર ટકેલી છે, જ્યાં યાદવ વસ્તી (14 ટકા) આરજેડીની કોર વોટ બેંક છે, પરંતુ 52 ટિકિટ યાદવોને આપવી જનતાને યાદવ રાજની ગંધ આવવા લાગી. જેના કારણે અન્ય જાતિઓ મહાગઠબંધનથી દૂર થઈ ગઈ.
સહયોગી પાર્ટીઓને ભાવ ન આપવો
તેજસ્વી યાદવની રણનીતિમાં સૌથી મોટી ચૂક પોતાના સહયોગીઓ કોંગ્રેસ, વામ દળો અને નાની પાર્ટીઓને સાથે બરાબરનું મહત્વ આપવાની રહી. શીટ શેરિંગ વિવાદે ગઠબંધનને નબળું પાડ્યું અને તેજસ્વીના આરજેડી સેન્ટ્રિક અપ્રેચે વિપક્ષને વિભાજીત કર્યું. તેનાથી ન માત્ર વોટ ટ્રાન્સફર ફેલ થયું, પરંતુ એનડીએને મજબૂત દેખાવાની તક મળી.
કોંગ્રેસે ગેરંટી મેનિફેસ્ટો પર ભાર આપ્યો, પરંતુ તેજસ્વીએ નોકરીને પ્રાથમિકતા આપી, જે સહયોગીઓને ન ગમ્યું. એટલું જ નહીં તેજસ્વીએ મહાગઠબંધનના ઘોષણાપત્રનું નામ પણ તેજસ્વી પ્રણ રાખી બધાને પાછળ કરી દીધા. તેજસ્વીએ પ્રચારમાં સહયોગીઓને બેકસીટ પર રાખ્યા. રેલીઓમાં રાહુની તસવીરો ઓછી, તેજસ્વીની વધુ જોવા મળી.
તેજસ્વી પોતાના વચનોની બ્લૂ પ્રિન્ટ ન આપી શક્યા
તેજસ્વી યાદવની સૌથી મોટી ભૂલ એ હતી કે તેમણે અનેક વચનો આપ્યા હતા પરંતુ કોઈ નક્કર બ્લુપ્રિન્ટ આપવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. તેમણે દરેક ઘર માટે સરકારી નોકરી, પેન્શન, મહિલા સશક્તિકરણ અને દારૂબંધીની સમીક્ષાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ ભંડોળનો અભાવ, અમલીકરણ યોજના અથવા સમયબદ્ધ બ્લુપ્રિન્ટે મતદારોમાં અવિશ્વાસ પેદા કર્યો હતો. તેઓ દરેક ઘર માટે સરકારી નોકરીઓના મુદ્દા પર સ્પષ્ટ જવાબ આપી શક્યા ન હતા. તેઓ દરરોજ કહેતા રહ્યા કે બ્લુપ્રિન્ટ આગામી બે દિવસમાં બહાર આવશે. પરંતુ ચૂંટણી પછી પણ, તે દિવસ ક્યારેય આવ્યો નહીં.
મહાગઠબંધનની મુસ્લિમ-મૈત્રીપૂર્ણ છબી
મહાગઠબંધનની "મુસ્લિમ-મૈત્રીપૂર્ણ" છબી તેજસ્વી યાદવની હારનું મુખ્ય કારણ બની. મુસ્લિમ બહુમતીવાળી બેઠકો પર આરજેડી અથવા મહાગઠબંધનના અન્ય સાથીઓ માટે વિજય શક્ય હતો, પરંતુ તે રાજ્યભરમાં નુકસાનકારક હતો. ઘણી જગ્યાએ, આરજેડીએ યાદવ સમુદાયનો મત હિસ્સો ગુમાવ્યો. તેજસ્વી યાદવ સત્તામાં આવ્યા તો બિહારમાં વક્ફ બિલ લાગુ નહીં કરવાના વચનને ઘણા યાદવોએ સારી રીતે સ્વીકાર્યું ન હતું. ભાજપે વક્ફ બિલના અત્યાચાર વિરુદ્ધ સંસદમાં લાલુ યાદવના ભાષણને ખૂબ વાયરલ કર્યું અને તેનો ફાયદો તેને મળ્યો.
પોતાના પિતા લાલૂ પ્રસાદને લઈને ગુંચવણમાં રહ્યાં તેજસ્વી
તેજસ્વીએ લાલૂના વારસાને અપનાવ્યો, પરંતુ પોસ્ટર્સમાં તેમની તસવીરને નાની કરી નવી પેઢીને દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો તે સમજમાં ન આવ્યો. આ બેવડી નીતિ ઉલ્ટી પડી ગઈ. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગોપાલગંજ રેલીમાં કહ્યુ તેજસ્વી લાલૂના પાપ છુપાવી રહ્યાં છે.
તેજસ્વીએ લાલૂના સામાજિક ન્યાયના એજન્ડાને અપનાવ્યા, પરંતુ જંગલ રાજ છબીથી ડરી અંતર બનાવ્યું. પોસ્ટરમાં લાલૂને ખૂણામાં રાખવા તેમનું અપમાન વધુ હતું.
