દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો! ઘટનાસ્થળેથી મળ્યા જીવતા 9 MMના કારતૂસ, સામાન્ય લોકો માટે છે પ્રતિબંધિત
Delhi car bomb blast: દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ મામલે દિલ્હી પોલીસે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. લાલ કિલ્લા પાસે ઘટનાસ્થળે પોલીસને મહત્ત્વના પુરાવા હાથ લાગ્યા છે. પોલીસને 9 એમએમના જીવતા કારતૂસ મળ્યા છે. આ કારતૂસ સામાન્ય લોકો માટે પ્રતિબંધિત છે. વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ.
Delhi car bomb blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બ્લાસ્ટમાં દિલ્હી પોલીસે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. ઘટનાસ્થળેથી પોલીસને 9 MMના કારતૂસ મળી આવ્યા છે. આમાં 2 જીવતા અને 1 ખાલી કારતૂસ છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ કારતૂસનો ઉપયોગ સામાન્ય લોકો માટે પ્રતિબંધિત છે. તેના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કારતૂસ આતંકી ડો. ઉમર પાસે જ હશે.
આ ઉપરાંત, દિલ્હી બ્લાસ્ટ કનેક્શનમાં NIA (નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી) સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં કિશનગંજ નજીક પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર દિનાજપુર જિલ્લાના દાલકોલાના રહેવાસી ડો. જાનિસાર આલમ ઉર્ફે જિગરને NIAએ કસ્ટડીમાં લીધો છે. ડો. જાનિસારને કિશનગંજમાં તેના એક સંબંધીના ઘરેથી પકડવામાં આવ્યો. તેણે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી MBBSનો અભ્યાસ કર્યો છે અને લુધિયાણામાં પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટમાં સામેલ એક ડોક્ટર સાથે તેની સતત ચેટિંગ થઈ રહી હતી. ડો. જાનિસાર 12 નવેમ્બરે કિશનગંજ આવ્યો હતો. NIA તેને પૂછપરછ માટે સિલીગુડી લઈ ગઈ છે.
એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે કારતૂસ મળી આવ્યા હોવા છતાં, ઘટનાસ્થળેથી કોઈ પિસ્તોલ કે તેનો કોઈ ભાગ મળ્યો નથી. પોલીસે કહ્યું કે આ કારતૂસ સામાન્ય રીતે માત્ર સશસ્ત્ર દળો અથવા વિશેષ પરવાનગી ધરાવતા લોકો પાસે જ હોય છે. ઘટનાસ્થળેથી પિસ્તોલ કે તેનો કોઈ ભાગ ન મળવાનો અર્થ એ છે કે કારતૂસ તો મળ્યા, પરંતુ ગોળી ચલાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલું હથિયાર હજુ સુધી મળ્યું નથી. અધિકારીએ કહ્યું કે હવે તેઓ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે આ કારતૂસ ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યા, શું તે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પાસે હતા.
9 એમએમ કારતૂસની જપ્તીના કારણે, ચાલી રહેલી તપાસમાં અધિકારીઓ દારૂગોળાના સ્રોત અને કોઈપણ આતંકવાદી કે ગુનાહિત નેટવર્ક સાથે તેના જોડાણની તપાસ કરી રહ્યા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી છે અને વિસ્ફોટ સ્થળ પરથી ફોરેન્સિક પુરાવા એકઠા કર્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે 10 નવેમ્બરના રોજ રાજધાનીમાં લાલ કિલ્લા પરિસર નજીક થયેલા વિસ્ફોટમાં 12 લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ઘણા ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે એક દિવસ પહેલા દિલ્હી પોલીસે લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટની તપાસમાં ગુનાહિત ષડયંત્રની કલમો હેઠળ નવી પ્રાથમિકી (FIR) નોંધાવી હતી.
