Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો, 4 શહેરોમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટની તૈયારી હતી, આ રીતે બનાવ્યો આખો પ્લાન

Delhi Blast Case: દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. આતંકીઓ 4 શહેરોમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. તેના માટે એક પ્લાન બનાવ્યો હતો, જેમાં 2-2 ના ગ્રુપમાં 4 શહેરોમાં જવાનો હતો. દરેક ગ્રુપ પોતાની સાથે ઘણાં IED લઈ જવાના હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:00 AM IST

Trending Photos

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો, 4 શહેરોમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટની તૈયારી હતી, આ રીતે બનાવ્યો આખો પ્લાન

Delhi Blast Case: દિલ્હીમાં કાર બ્લાસ્ટને લઈને એક પછી એક મોટા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ANI ના તપાસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આતંકવાદીઓ સીરીયલ બ્લાસ્ટની તૈયારીમાં હતા. જણાવવામાં આવ્યું છે કે લગભગ 8 શંકાસ્પદ લોકોએ 4 જગ્યાઓ પર સીરીયલ બ્લાસ્ટ કરવાની યોજના બનાવી હતી. તેમનો પ્લાન 2-2 ના ગ્રુપમાં 4 શહેરોમાં જવાનો હતો. દરેક ગ્રુપ પોતાની સાથે ઘણાં IED લઈ જવાના હતા.

એક પોસ્ટરે કર્યો પર્દાફાશ
જૈશ એ મોહમ્મદ સંલગ્ન એક પોસ્ટર 16 ઓક્ટોપરના રોજ શ્રીનગરની આસપાસના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા તો સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ. પોસ્ટરથી જ મૌલવી ઈરફાન અહેમદ અને તેના સાથી આદિલ અહેમદનો સુરાગ મળ્યો અને આતંકી ષડયંત્રની કડીઓ જોડાતી ગઈ. પછી અનંતનાગ-પુલવામામાં સંદિગ્ધોની ધરપકડની સાથે સર્વિલાંસ દ્વારા ડો. આદિલની ધરપકડ થઈ. આદિલે જ ફરીદાબાદમાં ડો. મુઝમ્મિલ અને તેના ઠેકાણાઓ પર જમા વિસ્ફોટકોના ખજાનાનો ખુલાસો કર્યો. 

Add Zee News as a Preferred Source

— ANI (@ANI) November 13, 2025

હવે આ સમગ્ર કાવતરું બહાર કેવી રીતે પડ્યું એ પણ દરેકે જાણવા જેવું છે. વાત જાણે એમ બની કે જૈશ એ મોહમ્મદ સંલગ્ન એક પોસ્ટર શ્રીનગરમાં લગાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં મૌલવી ઈરફાન અહેમદનું નામ સામે આવ્યું છે. પોસ્ટર લગાવનારો પકડાયો તો તેણે મૌલવી ઈરફાનનો ખુલાસો કર્યો. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ મૌલવી ઈરફાન શ્રીનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ હતો. જ્યારે ઉમર મોહમ્મદ નબી પણ તે કોલેજમાં ડોક્ટર હતો અને અહીંના ઈન્ટેલિજન્સ સૂત્રો મુજબ મૌલવી ઈરફાન અહેમદે મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને કટ્ટરપંથના રસ્તે ધકેલવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. 

ટેટર મોડ્યૂલ પાછળ ઈરફાનનું દિમાગ
સૂત્રોનું કહેવું છે કે ટેરર મોડ્યૂલ પાછળ ઈરફાનનું જ દિમાગ હતું. જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલો ઈરફાન વિદ્યાર્થીઓને વીડિયો બતાવીને ભડકાવતો હતો. તે VOIP કોલ દ્વારા અફઘાનિસ્તાનમાં બેઠેલા આકાઓ સાથે સંપર્કમાં રહેતો હતો. ઈરફાનના ઈશારે ડો. મુઝમ્મિલ અને ડો. ઉમર આ નેટવર્કમાં આગળ વધી રહ્યા હતા. સૂત્રોનું કહેવું છે કે દિલ્હી ધડાકા બાદ ફરીદાબાદ આતંકી મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ થયા બાદ  ગભરાહટમાં ડોક્ટર ઉમરે ધડાકાને અંજામ આપ્યો. લખનઉની ડો. શાહીન સઈદ આ આતંકી મોડ્યૂલની ફાઈનાન્સર ગણાવાઈ રહી છે. 

સવાલોના ઘેરામાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી
આતંકી  નેટવર્કમાં સામેલ ડો. મુઝમ્મિલ, ડો. ઉમર નબી, અને ડો. શાહીનનું કનેક્શન અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી છે. એક ભાગેડુ ડોક્ટર નાસીર પણ કાશ્મીરમાં જેહાદી ગતિવિધિઓના કારણે બરતરફ કરાયો હતો. પરંતુ તેને પણ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મળી ગઈ. ડો. ઉમર પણ અનુશાસનહીનતાના આરોપમાં શ્રીનગર મેડિકલ કોલેજમાંથી બરતરફ થયો હતો. પરંતુ તેને પણ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મળી ગઈ. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Delhi blast caseImam IrfanDoctors Terror NetworkDelhiદિલ્હીદિલ્હી વિસ્ફોટડોક્ટર્સ ટેરર નેટવર્કTop news todaytop news in gujaratilatest gujarati newslatest news in gujaratiGujarati Newstop gujarati newsગુજરાત સમાચારgujarat samacharગુજરાતના ન્યૂઝgujarat latest updateગુજરાતી સમાચારલેટેસ્ટ ગુજરાતી સમાચારzee news gujaratigujarati samachargujarat news

Trending news