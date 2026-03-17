BIG BREAKING: શું બાળક દત્તક લેનારી માતાઓને હવે મેટરનિટી લીવ મળશે? સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaBIG BREAKING: શું બાળક દત્તક લેનારી માતાઓને હવે મેટરનિટી લીવ મળશે? સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

Supreme Court On Maternity Leave :જો કોઈ મહિલા ત્રણ મહિનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકને કાયદેસર રીતે દત્તક લે તો જ તેને 12 અઠવાડિયાની મેટરનિટી લીવ મળવાનો નિયમ છે. તેથી અરજદારે ત્રણ મહિનાથી ઉપરના અનાથ બાળકો માટે આ નિયમ ભેદભાવપૂર્ણ હોવાની દલીલ કરી હતી. આના પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:06 PM IST

Trending Photos

Supreme Court News: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો આપતા જણાવ્યું હતું કે બાળક દત્તક લેનારી માતાઓને પણ સંપૂર્ણ માતૃત્વ રજા (Maternity Leave) મેળવવાનો અધિકાર છે, પછી ભલે દત્તક લીધેલા બાળકની ઉંમર ૩ મહિનાથી વધુ કેમ ન હોય. 

Add Zee News as a Preferred Source

જસ્ટિસ પારદીવાલા અને જસ્ટિસ મહાદેવનની બેન્ચે 'સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020' ની કલમ 60(4) ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી છે. અત્યાર સુધી આ કલમ હેઠળ માત્ર એ જ માતાઓને માતૃત્વ લાભ મળતો હતો જેમણે ૩ મહિનાથી ઓછી ઉંમરનું બાળક દત્તક લીધું હોય.

કોર્ટના ચુકાદાના મુખ્ય અંશો..

  • સમાન જવાબદારી: કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ૩ મહિનાથી વધુ ઉંમરના બાળકને દત્તક લેનારી મહિલાની માતૃત્વની જવાબદારીઓ પણ એટલી જ હોય છે જેટલી ૩ મહિનાથી નાના બાળકને દત્તક લેનારી મહિલાની હોય છે. 
  • 12 અઠવાડિયાની રજા: હવેથી દત્તક લેનારી માતાઓને પણ ૧૨ અઠવાડિયાની માતૃત્વ રજા મળવી જોઈએ.
  • પિતૃત્વ રજા (Paternity Leave): કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં કેન્દ્ર સરકારને પિતૃત્વ રજાને પણ 'સામાજિક સુરક્ષા લાભ' તરીકે માન્યતા આપતો કાયદો લાવવા માટે આગ્રહ કર્યો છે. 

આ ગામનું તો કહેવું પડે! ક્યારેય ચૂંટણી નહીં, એકેય પોલીસ કેસ નહીં, વર્ષોથી એક રસોડે..

નોંધનીય છે કે, આ નિર્ણયથી દત્તક લેવાની પ્રક્રિયામાં રહેલી માતાઓને મોટી રાહત મળશે અને બાળકોના યોગ્ય ઉછેર માટે સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
supreme courtmaternity leaveChild Adoptive MothersSupreme Court judgementSupreme Court News

Trending news