BIG BREAKING: શું બાળક દત્તક લેનારી માતાઓને હવે મેટરનિટી લીવ મળશે? સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો
Supreme Court On Maternity Leave :જો કોઈ મહિલા ત્રણ મહિનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકને કાયદેસર રીતે દત્તક લે તો જ તેને 12 અઠવાડિયાની મેટરનિટી લીવ મળવાનો નિયમ છે. તેથી અરજદારે ત્રણ મહિનાથી ઉપરના અનાથ બાળકો માટે આ નિયમ ભેદભાવપૂર્ણ હોવાની દલીલ કરી હતી. આના પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે.
Supreme Court News: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો આપતા જણાવ્યું હતું કે બાળક દત્તક લેનારી માતાઓને પણ સંપૂર્ણ માતૃત્વ રજા (Maternity Leave) મેળવવાનો અધિકાર છે, પછી ભલે દત્તક લીધેલા બાળકની ઉંમર ૩ મહિનાથી વધુ કેમ ન હોય.
જસ્ટિસ પારદીવાલા અને જસ્ટિસ મહાદેવનની બેન્ચે 'સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020' ની કલમ 60(4) ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી છે. અત્યાર સુધી આ કલમ હેઠળ માત્ર એ જ માતાઓને માતૃત્વ લાભ મળતો હતો જેમણે ૩ મહિનાથી ઓછી ઉંમરનું બાળક દત્તક લીધું હોય.
કોર્ટના ચુકાદાના મુખ્ય અંશો..
- સમાન જવાબદારી: કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ૩ મહિનાથી વધુ ઉંમરના બાળકને દત્તક લેનારી મહિલાની માતૃત્વની જવાબદારીઓ પણ એટલી જ હોય છે જેટલી ૩ મહિનાથી નાના બાળકને દત્તક લેનારી મહિલાની હોય છે.
- 12 અઠવાડિયાની રજા: હવેથી દત્તક લેનારી માતાઓને પણ ૧૨ અઠવાડિયાની માતૃત્વ રજા મળવી જોઈએ.
- પિતૃત્વ રજા (Paternity Leave): કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં કેન્દ્ર સરકારને પિતૃત્વ રજાને પણ 'સામાજિક સુરક્ષા લાભ' તરીકે માન્યતા આપતો કાયદો લાવવા માટે આગ્રહ કર્યો છે.
નોંધનીય છે કે, આ નિર્ણયથી દત્તક લેવાની પ્રક્રિયામાં રહેલી માતાઓને મોટી રાહત મળશે અને બાળકોના યોગ્ય ઉછેર માટે સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવશે.
