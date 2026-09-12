'અમે કોઈના વિરોધમાં નથી': BRICS સંમેલન શરૂ થતાં જ પીએમ મોદીનો અમેરિકાને સ્પષ્ટ સંદેશ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સત્તાવાર રીતે બ્રિક્સ શિખર સંમેલન 2026 શરૂ થવાની જાહેરાત કરી. બ્રિક્સ સમિટમાં તમારૂ સ્વાગત અને અભિનંદન કરતા અત્યંત ખુશી થઈ રહી છે. યોગદાન અને સમર્થન માટે તમારા બધાનો આભાર. અમે કોઈની વિરુદ્ધ નથી. અમે બધાને સાથે લઈને ચાલવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
ભારતમાં તમારા બધાનું સ્વાગત અને અભિનંદન કરતા મને ખુશી થઈ રહી છે. બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા દરમિયાન ભારતનો દ્રષ્ટિકોણ લોકો પર કેન્દ્રીત અને માનવતાને પ્રાથમિકતા આપનારો રહ્યો છે. પીએમ મોદીએ સમિટમાં 10 પ્રસ્તાવ પણ રાખ્યા છે.
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, "It is a happy coincidence that today marks the United Nations Day for South-South Cooperation; a decision of this nature dedicated to the Global South taken on a day holds special significance.… pic.twitter.com/jKNaq58pH8
— ANI (@ANI) September 12, 2026
કોઈનો વિરોધ નથી કરતા
પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે મજબૂતી, ઇનોવેશન, સહયોગ અને સસ્ટેનેબિલિટી અમારી પ્રાથમિકતાઓ રહી છે. આ પ્રાથમિકતાઓની સાથે-સાથે અમે બ્રિક્સના સહયોગને સામાન્ય લોકોથી જોડવા પર વિશેષ ભાર આપ્યો છે. આ વિચારની સાથે 350થી વધુ બેઠકો આયોજીત થઈ. અમને 30 શહેરોમાં તમારી ટીમોનું સ્વાગત કરવાની તક મળી. ભારતની બ્રિક્સ અધ્યક્ષતાને સફળ બનાવવામાં તમારા બધાના સક્રિય યોગદાન અને સહયોગ માટે હું તમારો દિલથી આભાર માનું છે. છેલ્લા 20 વર્ષમાં બ્રિક્સે વિશ્વ મંચ પર પોતાની ઓળખ બનાવી છે.
આ વર્ષનું બ્રિક્સ શિખર સંમેલન એક ઐતિહાસિક પડાવ છે. આપણે બ્રિક્સની 20મી વર્ષગાંઠ પણ મનાવી રહ્યાં છીએ. વ્યક્તિના જીવનમાં 20 વર્ષની પરિપક્વતા અને જવાબદારીના એક નવા દોરની શરૂઆત થાય છે. આજે બ્રિક્સ પણ પરિપક્વતાના દોરમાં પહોંચી ગયું છે. છેલ્લા બે દાયકામાં બ્રિક્સે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી છે. અમે એકબીજાના દ્રષ્ટિકોણનું સન્માન કરીએ છીએ અને સામાન્ય સહમતિથ આગળ વધીએ છીએ. આપણે કોઈનો વિરોધ કરવા નહીં, પરંતુ બધાને સાથે લઈને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે બ્રિક્સની અંદર પોતાની એકતા અને સામાન્ય સહમતિને વૈશ્વિક મંચ પર મજબૂત પરિણામમાં બદલીએ.
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, "The third point I wish to raise concerns rule-making. Ensuring equal participation in defining future global rules is crucial. Domains such as AI, cyberspace, outer space, biotechnology, and… pic.twitter.com/MggpAiXyuJ
— ANI (@ANI) September 12, 2026
UN સિક્યોરિટી કાઉન્સિલમાં સુધારની માગ
પીએમ મોદીએ બ્રિક્સના મંચથી યુએન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલમાં સુધારની માગ કરી છે. તેમણે કહ્યુ કે આપણે ગ્લોબલ રિફોર્મ માટે પ્રોપઝલ તૈયાર કરવું જોઈએ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે આગામી 20 વર્ષ માટે એક નવા અને મોટા લક્ષ્યવાળા એજન્ડા પર કામ કરવાની જરૂર છે. આપણે આ પ્રક્રિયાની શરૂઆત પોતાની આંતરિક કાર્ય-સિસ્ટમથી કરવી જોઈએ. ભલે બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા દર વર્ષે બદલાઈ છે, પરંતુ તેનાથી આપણા સંસ્થાગત કામકાજ પર કોઈ અસર ન પડવી જોઈએ.