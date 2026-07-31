/કાશ્મીરમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો, આતંકવાદીઓએ બે બિન-કાશ્મીરી કામદારોને મારી ગોળી, સેનાએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો

Kulgam Terror Attack: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લગભગ એક વર્ષની શાંતિ બાદ, આતંકવાદીઓએ વધુ એક મોટો હુમલો કર્યો છે. કુલગામ જિલ્લામાં આતંકવાદીઓએ બે બિન-કાશ્મીરી કામદારોને ગોળી મારી દીધી. બંને ઘાયલોને સારવાર માટે અનંતનાગ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં, સુરક્ષા દળોએ આતંકવાદીઓને ઘેરવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
હુમલામાં એક કામદારનું મોત, બીજો ગંભીર રીતે ઘાયલ
અહેવાલો અનુસાર, દક્ષિણ કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લાના કેલ્લામ ગામમાં કામ કરતા બે બિન-કાશ્મીરી કામદારોને આતંકવાદીઓએ નિશાન બનાવ્યા હતા. તેમણે બંને કામદારો પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે એક ઘાયલ કામદારનું મોત થયું હતું, જ્યારે બીજો કામદાર પોતાના જીવન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તેને વધુ સારી સારવાર માટે અનંતનાગ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. મૃતક કામદારની ઓળખ છત્તીસગઢના દીપક તરીકે થઈ છે.
ઘટનાની માહિતી મળતાં, સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો અને હુમલાખોરોને શોધવા માટે સંયુક્ત શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલો કરાયેલા બે કામદારો કેલ્લામ ગામમાં ઈંટના ભઠ્ઠામાં કામ કરતા હતા. આતંકવાદીઓએ તેમને નિશાન બનાવ્યા હતા.
સુરક્ષા દળોએ સંયુક્ત શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું
કામદારો પર ગોળીબાર કર્યા પછી, આતંકવાદીઓ ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા. બંને કામદારોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. વધુ પડતા રક્તસ્ત્રાવને કારણે રસ્તામાં જ એક કામદાર દીપકનું મોત નીપજ્યું. બીજા કામદાર, જેની હાલત ગંભીર હતી, તેને સારવાર માટે અનંતનાગની સરકારી મેડિકલ કોલેજ (GMC)માં રિફર કરવામાં આવ્યો.
કુલગામમાં થયેલા હુમલાની જવાબદારી હજુ સુધી કોઈ આતંકવાદી સંગઠને સ્વીકારી નથી. આ હુમલાથી ફરી એકવાર સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને બહારના કામદારોની લક્ષિત હત્યાનો ટ્રેન્ડ પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
અગાઉ, હવાલદાર આશિક હુસૈનની હત્યા કરવામાં આવી
એ નોંધવું જોઈએ કે અનંતનાગ જિલ્લામાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓ દ્વારા આવો જ લક્ષિત હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. 22 જુલાઈના રોજ, આતંકવાદીઓએ જમ્મુ પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ના હેડ કોન્સ્ટેબલ આશિક હુસૈન કુરેશીની હત્યા કરી હતી, જ્યારે તે અનંતનાગના લાલ ચોક નજીક ફરજ પર હતો. તે આ વિસ્તારમાં અમરનાથ યાત્રા ફરજ પર હતો.