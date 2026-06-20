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મહારાષ્ટ્રમાં શનિવારના દિવસે હનુમાન મંદિરમાં મોટી દુર્ઘટના, સભા મંડપની છત તૂટતાં 30થી 40 શ્રદ્ધાળુઓ દબાયા

Maharashtra News: મહારાષ્ટ્રથી સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પરભણી જિલ્લામાંથી આજે એક ખૂબ જ દુખદ અને મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. પરભણીના માનવત તાલુકામાં આવેલા પ્રસિદ્ધ શ્રીક્ષેત્ર યશવાડી હનુમાન (મારુતિ) મંદિરનો નિર્માણાધીન સભામંડપ અચાનક ધરાશાયી થયો છે. શનિવારના દિવસે આ ઘટેલી ઘટનામાં 30થી 40 લોકો દબાયા હોવાના અહેવાલ છે. જોકે, મોતનો આંકડો સામે આવ્યો નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:17 PM IST
મહારાષ્ટ્રમાં શનિવારના દિવસે હનુમાન મંદિરમાં મોટી દુર્ઘટના, સભા મંડપની છત તૂટતાં 30થી 40 શ્રદ્ધાળુઓ દબાયા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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