બિલાસપુરમાં મોટો ટ્રેન અકસ્માત! પેસેન્જર અને માલગાડીઓ સામસામે અથડાઈ, અનેક લોકોના મોત
Bilaspur Train Accident: બિલાસપુરના લાલખાદન નજીક એક મોટો અકસ્માત થયો, જેમાં એક પેસેન્જર ટ્રેન અને માલગાડી સામસામે અથડાઈ છે. અનેક કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા, અને અનેક મુસાફરો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
Bilaspur Train Accident: છત્તીસગઢના બિલાસપુર જિલ્લામાં એક મોટો ટ્રેન અકસ્માત થયો છે. હાવડા રૂટ પર જતી કોરબા પેસેન્જર ટ્રેન લાલખાદન નજીક સામસામે અથડાઈ. આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે અનેક કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે ભારે અફડાતફડી મચી ગઈ. અહેવાલો અનુસાર, આ અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળે છે.
માહિતી મળતાં જ, રેલ્વે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. રેલ્વે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને રાહત કાર્ય શરૂ કરી દીધા છે. અકસ્માત બાદ, બિલાસપુર-કટની રૂટ પર ટ્રેન ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગયો છે. ઘણી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે અને ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે.
અનેક કોચને નુકસાન થયું
મુસાફરોની સુવિધા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. આ અકસ્માતમાં ઓવરહેડ વાયર અને સિગ્નલ સિસ્ટમને પણ નુકસાન થયું છે, જેના કારણે ટ્રેક પુનઃસ્થાપનમાં વિલંબ થઈ શકે છે. આ વિસ્તાર ખૂબ જ વ્યસ્ત રેલ્વે માર્ગ માનવામાં આવે છે, તેથી સમારકામ ઝડપથી હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આટલી મોટી બેદરકારી કેવી રીતે થઈ તે નક્કી કરવા માટે રેલ્વેએ તપાસ શરૂ કરી છે.
