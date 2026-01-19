દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર મોટું અપડેટ, મુસાફરી થશે 50% સસ્તી, ગુજરાત સહિત આ રાજ્યોના લોકોને થશે ફાયદો
Delhi Mumbai Expressway: આ ચાર્જ મુખ્યત્વે એવા વિસ્તારો પર લાગુ થશે જ્યાં બાંધકામ અને પહોળાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ સરકારના નિર્ણયથી મુસાફરો માટે મુસાફરી ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને રૂટ પર લોજિસ્ટિક્સ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે.
Trending Photos
Delhi Mumbai Expressway: કેન્દ્ર સરકારે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના અમુક ભાગો પર ટોલ ચાર્જ 50 ટકા સુધી ઘટાડવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. આ ચાર્જ મુખ્યત્વે એવા વિસ્તારો પર લાગુ થશે જ્યાં બાંધકામ અને પહોળાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ સરકારી નિર્ણયથી મુસાફરો માટે મુસાફરી ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને રૂટ પર લોજિસ્ટિક્સ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે.
ટોલ દરમાં કયા ફેરફારો છે?
આ ટોલ સુધારો એક્સપ્રેસવેના તે ભાગો પર લાગુ થશે જ્યાં બાંધકામ અથવા વિસ્તરણ ચાલુ છે. અગાઉ, આ વિભાગો પ્રમાણભૂત હાઇવે ફી કરતાં વધુ ફી વસૂલતા હતા. અપૂર્ણ માળખાગત સુવિધા અને ટ્રાફિક ડાયવર્ઝનને કારણે આ ચાર્જ વધુ હતા.
ચાર્જ કેટલો હતો?
ટોલ ચાર્જ પહેલા પ્રમાણભૂત દરના 60 ટકા હતો. તે હવે ઘટાડીને 30 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડાથી ખાનગી કાર અને વાણિજ્યિક વાહનોને સીધો ફાયદો થશે.
સુધારેલા ટોલ ચાર્જની માન્યતા?
સુધારેલા ટોલ 2027 સુધી અમલમાં રહેશે, જ્યાં સુધી એક્સપ્રેસવે સેગમેન્ટ્સ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ અથવા સંપૂર્ણપણે કાર્યરત ન થાય. આનાથી મુસાફરો પરનો નાણાકીય બોજ ઓછો થશે. ઓછા મુસાફરી ખર્ચથી દિલ્હી, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે મુસાફરી કરતા ખાનગી વાહન માલિકોને સીધો ફાયદો થશે. વાણિજ્યિક ઓપરેટરો અને લોજિસ્ટિક્સ વાહનો ખર્ચમાં બચત જોશે, જે નૂર ચાર્જ અને સપ્લાય-ચેઇન અર્થશાસ્ત્રને અસર કરી શકે છે.
મુસાફરીમાં વધારો
આ સીધો ઘટાડો લાંબા અંતરની મુસાફરીને પ્રોત્સાહન આપશે અને ટ્રાફિકનું પ્રમાણ જાળવવામાં મદદ કરશે. આ પગલું સરકારના વ્યાપક ટોલ-નીતિ ફેરફારો સાથે પણ સુસંગત છે, જે માળખાકીય રીતે જટિલ હાઇવે સેગમેન્ટ્સ પર ટોલ ચાર્જનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેના કેટલાક વિભાગો હજુ પણ બાંધકામ હેઠળ છે. આ ઘટાડો મુસાફરી સાતત્ય જાળવવામાં મદદ કરશે. એક્સપ્રેસવેની અંતિમ કામગીરીની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે વધુ વિભાગો ખુલતા ટોલ દરો સમાયોજિત થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે