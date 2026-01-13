Prev
14 જ નહીં, 15 જાન્યુઆરીએ પણ રહેશે શાળાઓમાં રજા, જાણો શું છે કારણ

Makar Sankranti School Holiday : 14 કે 15 જાન્યુઆરી મકરસંક્રાંતિ ક્યારે છે ? આ પ્રશ્ન દરેકને પરેશાન કરી રહ્યો છે. જો તમે પણ આ અંગે મૂંઝવણમાં છો અને જાણવા માંગતા હો કે મકરસંક્રાંતિ કયા દિવસે ઉજવવામાં આવશે, તો આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:18 PM IST

Makar Sankranti School Holiday : મકરસંક્રાંતિ એ હિન્દુ ધર્મના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તહેવારોમાંનો એક છે. આ દિવસ સૂર્ય દેવને સમર્પિત છે અને આ દિવસે પૂજા કરવામાં આવે છે. તલનું દાન પણ કરવામાં આવે છે. દંતકથા અનુસાર, જે દિવસે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તેને મકરસંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસ ખેતી અને સૂર્ય પૂજા સાથે સંકળાયેલ છે. તો આ દિવસ દાન પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ જાણીતો છે. તો ગુજરાતમાં આ દિવસે પતંગ ચગાવી તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે મકરસંક્રાંતિ ક્યારે છે, 14 જાન્યુઆરી કે 15 જાન્યુઆરી ? જવાબ એ છે મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ઉજવવામાં આવશે, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં મકરસંક્રાંતિની રજા 14મી તારીખે અને કેટલાક રાજ્યોમાં 15મી તારીખે આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કયા રાજ્યોમાં મકરસંક્રાંતિની રજા ક્યારે છે ?

14 કે 15 જાન્યુઆરી મકરસંક્રાંતિની રજા ક્યારે છે ?

સરકારી રજાઓ અનુસાર, મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે મકરસંક્રાંતિની રજા 15 જાન્યુઆરી આપી છે. ઉત્તર પ્રદેશની બધી શાળાઓ ગુરુવાર, 15 જાન્યુઆરીએ મકરસંક્રાંતિની રજા ઉજવશે. 15 જાન્યુઆરીએ બેંકો અને અન્ય સરકારી કચેરીઓ પણ બંધ રહેશે. 14 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતની બધી શાળાઓ બંધ રહેશે.

કયા રાજ્યોમાં મકરસંક્રાંતિની રજા રહેશે ?

દિલ્હી એનસીઆરમાં બધી શાળાઓ 14 અને 15 જાન્યુઆરીએ બંધ રહેશે. જોકે, શિયાળાના વેકેશનને કારણે અહીં શાળાઓ પહેલાથી જ બંધ છે. બધી શાળાઓ 16 જાન્યુઆરીથી ફરી ખુલી શકે છે. અન્ય રાજ્યોમાં, મધ્યપ્રદેશના ઘણા જિલ્લાઓ 14 અને 15 જાન્યુઆરીએ મકરસંક્રાંતિની રજાઓ પાળશે. ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતની શાળાઓ પણ બંધ રહેશે. તેલંગાણા અને આસામ 14 અને 15 જાન્યુઆરીએ પોંગલની રજાઓ પાળશે. કેટલાક રાજ્યોમાં ભોગી અને પોંગલને કારણે બધી શાળાઓ 14 થી 16 જાન્યુઆરી સુધી બંધ રહેશે.

