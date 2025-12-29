Prev
નવા વર્ષના અઠવાડિયામાં બનાવો રાજસ્થાન અને ગુજરાત ફરવાનો પ્લાન, ખાસ છે IRCTCનું આ ટૂર પેકેજ

IRCTC Tour Package: IRCTC એ દર શુક્રવાર અને શનિવારે પ્રખ્યાત ભારતીય સ્થળોની મુલાકાત લેવા માટે ખાસ ટૂર પેકેજો શરૂ કર્યા છે. આ પેકેજો તમને તમારી સપ્તાહાંતની સફરનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપે છે. તમે વધુ સારી ટ્રેન મુસાફરીનો અનુભવ કરી શકો છો અને દેશના ઘણા પ્રખ્યાત સ્થળો જોઈ શકો છો. આ ટૂર પેકેજો સાથે તમને બે જ્યોતિર્લિંગોની મુલાકાત લેવાની તક પણ મળશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:19 PM IST

IRCTC Tour Package: જો તમે ભારતમાં પ્રખ્યાત સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો અને તમારા બજેટને નિયંત્રિત રાખીને આરામદાયક મુસાફરી ઇચ્છતા હોવ, તો IRCTC ના ટૂર પેકેજો તમારા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે. આ પેકેજો તમને ભારતના ઘણા પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક સ્થળોના પ્રવાસનો આનંદ માણવાની મંજૂરી આપે છે.

IRCTC એ ઘણા ખાસ ટૂર પેકેજો રજૂ કર્યા છે, જેમાં ચંદીગઢથી શરૂ થતા પેકેજોનો સમાવેશ થાય છે, જેનો પ્રવાસીઓ દર શુક્રવાર અને શનિવારે લાભ લઈ શકે છે. આ પેકેજો તમને મુખ્ય પર્યટન આકર્ષણોનો આનંદ માણવાની મંજૂરી આપે છે. તમે તમારા ઘરે આરામથી ઓનલાઈન બુક કરી શકો છો.

સોશિયલ મીડિયા પર માહિતી આપવામાં આવી

IRCTCએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ ટૂર પેકેજો વિશે માહિતી શેર કરી છે. IRCTC એ જણાવ્યું છે કે ભારત પર્યટન ક્ષેત્રે અગ્રણી દેશોમાંનો એક છે, તેની વૈવિધ્યસભર વારસો વિશ્વભરના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. આ વિવિધતાને શોધવા માટે, IRCTC વિવિધ ટૂર પેકેજો ઓફર કરી રહ્યું છે.

દર શુક્રવાર અને શનિવારે મુસાફરી કરો

રાજસ્થાનના મુખ્ય પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેવા માટે, IRCTC એ ચંદીગઢથી રાજસ્થાન રેલ યાત્રા સેવા શરૂ કરી છે, જે દર શુક્રવારે ચંદીગઢથી ઉપડે છે. વધુમાં, દર શુક્રવારે બીજો રાજસ્થાન રેલ યાત્રા પેકેજ પણ ઉપલબ્ધ છે. આ ખાસ પેકેજમાં અજમેર અથવા પુષ્કર, બિકાનેર, જેસલમેર, જોધપુર અને જયપુર જેવા લોકપ્રિય સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે.

 

राजस्थान के प्रसिद्ध स्थलों के भ्रमण हेतु आईआरसीटीसी द्वारा… pic.twitter.com/YbuyPtum60

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 29, 2025

આ ઉપરાંત, IRCTCએ ચંદીગઢથી બે જ્યોતિર્લિંગ દર્શન રેલ યાત્રા સેવાઓ પણ શરૂ કરી છે, જે દર શનિવારે ચંદીગઢથી ઉપડે છે. વધુમાં, ચંદીગઢથી પ્રવાસીઓ માટે દર શુક્રવારે ઉપડતી રાજસ્થાન અને ગુજરાત યાત્રા સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે. ચંદીગઢથી રાજસ્થાન અને ગુજરાત પ્રવાસમાં માઉન્ટ આબુ, ઉદયપુર, વડોદર, કેવડિયા અને અમદાવાદનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, આ પેકેજ 8 દિવસ અને 7 રાત્રી માટે છે, જેનું ભાડુ દરેક વ્યક્તિ 23780 રૂપિયા છે.
 

author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

