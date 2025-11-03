Prev
રસ્તા પર કચરો ફેંકતા લોકોનો બનાવો વીડિયો, 250 રૂપિયાનું મળશે ઇનામ, એક અનોખી ઝુંબેશ થઈ શરૂ

Unique Campaign: આ કાર્યક્રમ હેઠળ, જાહેર સ્થળોએ કચરો ફેંકતા વ્યક્તિઓના વીડિયો એકત્રિત કરવામાં આવશે. તેને WhatsApp નંબર પર મોકલી શકાય છે અને સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરી શકાય છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:39 PM IST

રસ્તા પર કચરો ફેંકતા લોકોનો બનાવો વીડિયો, 250 રૂપિયાનું મળશે ઇનામ, એક અનોખી ઝુંબેશ થઈ શરૂ

Unique Campaign: ગ્રેટર બેંગલુરુ ઓથોરિટી (GBA) અને બેંગલુરુ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ (BSWML) એ શેરીમાં કચરાની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી છે. શેરીઓમાં કચરો ફેંકતા લોકોના વીડિયો રેકોર્ડ કરવા માટે કહેવામાં આવે છે. આમ કરવા બદલ 250 રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં આવશે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરાશે !

આ કાર્યક્રમ દ્વારા જાહેર સ્થળો પર ફેંકતા કચરાના ફૂટેજ એકત્રિત કરવામાં આવશે. તેને WhatsApp નંબર પર મોકલવામાં આવશે અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરી શકાય છે. BSWML અધિકારીઓ ફૂટેજની ચકાસણી કરશે, અને પછી ઇનામ આપવામાં આવશે.

જાહેર વર્તન બદલવાના પ્રયાસો

BSWMLના CEO કારી ગૌડાએ સમજાવ્યું કે પુરસ્કારો જાહેર વર્તન બદલવાના પ્રયાસનો એક ભાગ છે. તેમણે કહ્યું કે બેંગલુરુમાં લગભગ 5,000 ઓટો છે જે ઘરે ઘરે જઈને સૂકો અને ભીનો કચરો એકત્રિત કરે છે. તેમ છતાં, કેટલાક લોકો શેરીઓમાં કચરો ફેંકવાનું ચાલુ રાખે છે.

2,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ દંડ

સીઈઓ ગૌડાએ જણાવ્યું હતું કે આ વિડિઓ શેરિંગ યોજના અન્ય કડક પગલાં સાથે અમલમાં મૂકવામાં આવશે, જેમાં સીસીટીવી દેખરેખ અને ઉલ્લંઘન કરનારાઓ માટે 2,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ દંડનો સમાવેશ થાય છે. આ રસ્તાઓ પર કચરો ન ફેંકવા અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.

 

