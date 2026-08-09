/Video - કાફલા પર હુમલા બાદ મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન, જાણો હુમલા અંગે શું કહ્યું

Mamata Banerjee Convoy Attacked : પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં આવેલા હલીશહરમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના કાફલાને ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળાથી ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો. જ્યારે તેઓ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના એક કાર્યકરના નિધન બાદ તેના ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે લોકોએ તેમના કાફલાને અટકાવ્યો. વિરોધ ઝડપથી તોફાની બન્યો અને ભીડે તેમના વાહનને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધીઓએ મમતા બેનર્જીના વાહન પર કાદવ ફેંક્યો હતો.
ભીડમાં રહેલા કેટલાક લોકોએ તેમની કાર પર પાણીની બોટલો અને જૂતા પણ ફેંક્યા. ભીડમાં રહેલા લોકોએ મમતા બેનર્જી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને તેમના વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી. ઝડપથી બગડતી પરિસ્થિતિ જોઈને સુરક્ષા માટે તૈનાત પોલીસ કર્મચારીઓ આગળ આવ્યા. પોલીસે ભીડને પાછળ ધકેલી દીધી અને સુરક્ષા ઘેરાબંધીમાં મમતા બેનર્જીના કાફલાને વિસ્તારની બહાર લઈ ગયા.
"ગાડીના કાચ ન હોત, તો મારું માથું ફાટી ગયું હોત અને..."
ટીએમસીના વડા અને પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે એક આક્રમક ટોળાએ અચાનક તેમના વાહન પર પથ્થરો અને જૂતાથી હુમલો કર્યો હતો. જોકે, તે સમયે કારની બારીઓ બંધ હતી, જેના કારણે પથ્થરો તેમને વાગ્યા નહોતા. તેમણે કહ્યું કે જો બારીઓ બંધ ન હોત, તો પથ્થર તેમના માથા પર વાગ્યો હોત અને તેમનું માથું ફાટી ગયું હોત. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે આ બધું પોલીસની સામે જ બન્યું હતું. મેં પહેલાં ક્યારેય આવું કંઈ જોયું નથી. શું થઈ રહ્યું છે?... પોલીસ ભાજપને રક્ષણ આપી રહી છે.
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the police. The attack on the vehicle was so severe that if the windows had been open, my head would have been split open.… pic.twitter.com/PIdFM1Oxcr
— ANI (@ANI) August 9, 2026
મૃતક ટીએમસી કાર્યકરના પરિવારે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. પરિવારે સ્થાનિક પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમનો આરોપ છે કે મૃતકને કસ્ટડીમાં લીધા પછી ક્રૂર રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે તેનું મૃત્યુ થયું હતું. પરિવાર દ્વારા આ આરોપો બાદ વિસ્તારમાં પહેલાથી જ રોષનું વાતાવરણ હતું. આ દરમિયાન મમતા બેનર્જીના આગમનના સમાચાર મળતાં જ મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તાઓ પર ઉમટી પડ્યા અને તેમના કાફલાનો વિરોધ કરવા લાગ્યા.
પોલીસની દરમિયાનગીરી બાદ કાફલો બહાર કાઢવામાં આવ્યો
ભીડના આક્રમક વલણને જોતાં પોલીસે તાત્કાલિક વધારાના દળો તૈનાત કર્યા. મમતા બેનર્જીને સુરક્ષા કવચ હેઠળ વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઘટના બાદ હાલીશહરમાં તણાવ ચાલુ છે અને પોલીસ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.