પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો પર મમતા બેનર્જીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

હોમIndiaપશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો પર મમતા બેનર્જીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Mamata Banerjee First Statement: મમતા બેનર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો અંગે પોતાનું પહેલું નિવેદન આપ્યું. બંગાળ ચૂંટણીમાં ભાજપ વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે, જ્યારે ટીએમસી 100ની નીચે સીટો પર લીડમાં ચાલી રહી છે, ત્યારે મમતા બેનર્જીનું પહેલું નિવેદન ખુબ મહત્વનું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 04, 2026, 04:19 PM IST
Mamata Banerjee First Statement: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થઈ રહ્યા છે. બપોર સુધીમાં આવેલા ચૂંટણી પરિણામો અનુસાર, ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવતી દેખાય છે. આ દરમિયાન, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. 

બંગાળ ચૂંટણી પરિણામો પર મમતા બેનર્જીનું પહેલું નિવેદન હવે બહાર આવ્યું છે. મમતા બેનર્જીએ ટીએમસી કાર્યકરોને ગણતરી કેન્દ્રો ન છોડવા વિનંતી કરી છે, કારણ કે ગણતરીના ફક્ત ચાર રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે અંતિમ રાઉન્ડ પછી ટીએમસી જીતશે.

મમતા બેનર્જીએ શું કહ્યું?

ભવાનીપુરથી ટીએમસીના ઉમેદવાર અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, કાઉન્ટિંગ એજન્ટો અને ઉમેદવારોએ ગણતરી કેન્દ્ર છોડવું જોઈએ નહીં. આ ભાજપની યોજના છે. હું ગઈકાલથી કહી રહી છું કે તેમને પહેલા આગળની સીટ બતાવવામાં આવશે. તેમણે ઘણી જગ્યાએ ગણતરી બંધ કરી દીધી છે. કલ્યાણીમાં મશીનો મળી આવ્યા છે જ્યાં કોઈ મેચ નથી. કેન્દ્રીય દળો દ્વારા ટીએમસી પર ચારે બાજુથી અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

બધું ખોટું રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે: મમતા બેનર્જી

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, તેઓએ SIR દ્વારા મત ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને અમે હજુ પણ 100થી વધુ બેઠકો પર આગળ છીએ, જેનો ખુલાસો કરવામાં આવી રહ્યો નથી. બધું ખોટું રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચ સંપૂર્ણપણે પોતાની મરજીથી કામ કરી રહ્યું છે, અને કેન્દ્રીય દળો પણ તેમની સાથે છે. 

 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026

પોલીસ પણ કેન્દ્રીય દળો સાથે કામ કરી રહી છે. હું પાર્ટીના કાર્યકરોને કહું છું કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી, તમે સૂર્યાસ્ત પછી જીતી જશો. ગણતરીના 2-4 રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે, ગણતરી 14-18 રાઉન્ડ સુધી ચાલુ રહેશે. અમે જીતીશું. કોઈને ડરવાની જરૂર નથી.

આ દરમિયાન, ટીએમસી નેતા અને બેલેઘાટાના ઉમેદવાર કુણાલ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે, મતગણતરીના ફક્ત ત્રણથી ચાર રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે, તેથી આ અંગે ટિપ્પણી કરવી અયોગ્ય છે. હજુ ઘણો લાંબો રસ્તો કાપવાનો છે. આ અંતિમ પરિણામ નથી. અમારી પાર્ટી નિર્ણય લઈ રહી છે. અમારી પાર્ટીનું ટોચનું નેતૃત્વ અવલોકનોના આધારે માંગ પર નિર્ણય લેશે. અત્યાર સુધીમાં, પાંચથી 6 રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે, અને લગભગ 20 રાઉન્ડ વધુ થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

