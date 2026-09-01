/મમતા બેનર્જીની ભત્રીજીનો મળ્યો મૃતદેહ, આપઘાત કર્યાની આશંકા, શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ગઈ હતી નોકરી

પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ભત્રીજી બીરભૂમના રામપુરહાટમાં આવેલા કુસુમ્બા ગામમાં પોતાના ઘરે મૃત અવસ્થામાં મળી આવી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે તે ફાંસીમાં લટકેલી મળી છે. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે અને મોતની પરિસ્થિતિની તપાસ ચાલી રહી છે. કેટલાક રિપોર્ટોમાં આત્મહત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સાચુ કારણ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ સામે આવશે.
કેટલાક સ્થાનીક રિપોર્ટ પ્રમાણે તેની પતિ સાથે છૂટાછેડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. પરંતુ મોતનું સાચુ કારણ હજુ સામે આવ્યું નથી.
શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ગુમાવી હતી નોકરી
આ સિવાય બૃષ્ટિ મુખત્રીનું નામ પશ્ચિમ બંગાળ સ્કૂલ સર્વિસ કમીશન (WBSSC) ના તે ગ્રુપ-C બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની યાદીમાં આવ્યું હતું, જેની નિમણૂંક કોર્ટના આદેશ બાદ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. 2023મા તેનું નામ નોકરીમાંથી હટાવવામાં આવેલા કર્મચારીઓના લિસ્ટમાં સામેલ હતું. પરંતુ પરિવારનું કહેવું હતું કે તેણે સ્વાસ્થ્ય કારણોથી નોકરીમાં જોડાવાના થોડા સમય બાદ રાજીનામું આપી દીધું હતું.