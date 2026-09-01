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મમતા બેનર્જીની ભત્રીજીનો મળ્યો મૃતદેહ, આપઘાત કર્યાની આશંકા, શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ગઈ હતી નોકરી

પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ભત્રીજી બૃષ્ટિ મુખર્તી મૃત અવસ્થામાં મળી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:56 PM IST
મમતા બેનર્જીની ભત્રીજીનો મળ્યો મૃતદેહ, આપઘાત કર્યાની આશંકા, શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ગઈ હતી નોકરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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