બંગાળમાં એક નવો એક્ઝિટ પોલ આવ્યો અને મોડી રાતે મહાભારત છેડાઈ ગયું? જાણો સમગ્ર વિગતો
West Bengal Election 2026: બંગાળમાં આટલા બધા એક્ઝિટ પોલ આવ્યા અને એક એક્ઝિટ પોલ મોડેથી આવ્યો અને મોટા ભાગના એક્ઝિટ પોલમાં મમતા બેનર્જીના હાથમાંથી સત્તા સરકતી જોવા મળી રહી છે. જો તારણો પરિણામમાં ફેરવાશે તો બંગાળમાં ઈતિહાસ સર્જાશે. હવે આ બધા વચ્ચે ગુરુવારે 30 એપ્રિલના રોજ કોલકાતામાં મોડી રાતે કઈ વાતે મહાભારત થયું તે પણ ખાસ જાણો.
- મમતા બેનર્જી ગુરુવારે મોડી રાતે કોલકાતાના ભવાનીપુરમાં સ્ટ્રોંગ રૂમ પર પહોંચી ગયા અને હંગામો થયો
- ચૂંટણી પંચ પર પક્ષપાતનો આરોપ લગાવ્યો, ભાજપે તેમના તમામ આરોપો ખોટા ગણાવ્યા
- ચૂંટણી પંચે પણ કડક શબ્દોમાં આરોપો વખોડ્યા અને મોડી રાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી
કેરળમ, અસમ, પુડુચેરી, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં હાલમાં જ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. જો કે આખા દેશની નજર પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામો પર છે. એમાં પણ હજુ તો 4મેના રોજ ચૂંટણી પરિણામો આવે તે પહેલા જ એક્ઝિટ પોલના તારણો બાદ ભારે હંગામો જોવા મળી રહ્યો છે. 30 એપ્રિલના રોજ કોલકાતામાં મોડી રાતે કઈક એવું જોવા મળ્યું કે હોબાળો મચ્યો. જેના કારણે ચૂંટણી પંચે પણ પ્રેસ કોન્ફન્સ કરવી પડી. આખરે શું થયું તે વિગતવાર માહિતી ખાસ જાણો.
મોડો આવ્યો Today’s Chanakya નો એક્ઝિટ પોલ
વાત જાણે એમ થઈ કે Today’s Chanakya નો એક્ઝિટ પોલ એક દિવસ મોડો બહાર પડ્યો અને તેણે પશ્ચિમ બંગાળ માટે ચૂંટણી અનુમાનોમાં રાજકીય તસવીર બદલી નાખી. તેણે ભાજપને 192 સીટો સાથે ભારે જનાદેશ આપ્યો છે. જ્યારે 15 વર્ષથી સત્તામાં રહેલી ટીએમસીને 100 સીટોમાં ઘટેલી સંખ્યા સાથે વિપક્ષમાં ધકેલી છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ પહેલાના પણ મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં આ સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી છે.
મોડી રાતે મમતા બેનર્જી સ્ટ્રોંગ રૂમ પહોંચ્યા
સૌથી પહેલા મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી ગુરુવારે મોડી રાતે કોલકાતાના ભવાનીપુરમાં આવેલા સ્ટ્રોંગ રૂમ (જ્યાં ઈવીએમ રાખવામાં આવે છે) પહોંચ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેમની પાર્ટી ઈવીએમ સાથે છેડછાડની કોઈ પણ કોશિશને રોકશે. મમતા બેનર્જી ભવાનીપુરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને તેમની સામે ભાજપના સુવેન્દુ અધિકારી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ઈવીએમમાં ગડબડીના સમાચાર મળ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, અહીં ઈવીએમનો સ્ટ્રોંગ રૂમ છે. અમને અનેક જગ્યાએથી ગડબડીની જાણકારી મળી છે. ટીવી પર સીસીટીવી જોઈને મને લાગ્યું કે, મારે જાતે જઈને જોવું જોઈએ. શરૂઆતમાં કેન્દ્રીય દળોએ મને અંદર જવા દીધી નહીં. પરંતુ ચૂંટણી નિયમો મુજબ ઉમેદવાર અને એજન્ટને અંદર જવાની મંજૂરી હોય છે.
❗️ALARMING❗️
This is the murder of democracy in broad daylight.
CCTV footage has exposed how @BJP4India, in active collusion with the @ECISVEEP, is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is gross electoral fraud being committed openly… pic.twitter.com/aSe36kGKPI
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026
મમતા બેનર્જીના ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપ
મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચ પર પક્ષપાતનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે, અમારા એજન્ટની ધરપકડ કરાઈ છે. બહુ એકતરફી વલણ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આમ છતાં કોઈ ઈવીએમ કે કાઉન્ટિંગમાં ગડબડીની કોશિશ કરશે તો અમે પૂરી તાકાતથી મુકાબલો કરીશું. તેમણે લોકોને શાંતિ જાળવવાની પણ અપીલ કરી અને કહ્યું કે, જીત નક્કી છે. ટીએમસીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે બંગાલ દિલ્હી અને ગુજરાતના દબાણમાં ઝૂકશે નહીં. પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ અને કેન્દ્રીય દળોની કાર્યવાહીનો જવાબ લોકતાંત્રિક રીતે આપવામાં આવશે અને પરિણામો બાદ દરેક ખોટા કામનો હિસાબ લેવામાં આવશે.
BJP and their compromised Election Commission have no idea who they are dealing with.
They have imported operatives from other states to swarm the area outside the Netaji Indoor Stadium, staging a media spectacle to mask their fear. We do not need to mobilize. At one command… pic.twitter.com/PHQk7K5fiQ
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026
ધોળે દિવસે લોકશાહીની હત્યા-ટીએમસી, ભાજપે કહ્યું-આરોપો ખોટા
બીજી બાજુ કોલકાતામાં ભાજપ અને ટીએમસીના નેતાઓ વચ્ચે વિવાદ થયો. ભાજપ નેતા તાપસ રોયે ટીએમસી પર આરોપ લગાવ્યો કે તે ખોટા આરોપ લગાવીને માહોલ બગાડે છે અને પોતાની હારની તૈયારી કરે છે. ટીએમસીનો આરોપ છે કે ભાજપ ચૂંટણી પંચ સાથે મળીને કોઈ પણ પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓની હાજરી વગર બેલેટ બોક્સ ખોલી રહી છે. જે ખોટું છે. આ મુદ્દે ટીએમસીના નેતાઓ કૃણાલ ઘોષ અને શશિ પાંજાએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. જ્યારે ભાજપનું કહેવું છે કે ત્યાં સંપૂર્ણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે અને ટીએમસી કારણવગર અફવા ફેલાવે છે.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Kolkata: BJP workers block the movement of a TMC vehicle in Bhabanipur assembly constituency.
One of them says, "There is something in the vehicle. Mamata Banerjee has brought something in her vehicle. The vehicle will not be allowed to… pic.twitter.com/iuawmsAqY7
— ANI (@ANI) April 30, 2026
ટીએમસી નેતાઓનો આરોપ છે કે તેઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે ધરણા ધરી રહ્યા હતા પરંતુ ભાજપના નેતાઓએ ત્યાં આવીને હંગામો કર્યો. તેમણે એણ પણ કહ્યું કે તેમને અંદર જવા ન દેવાયા અને આ લોકતંત્રની વિરુદ્ધમાં છે. ટીએમસીએ તેને ધોળે દિવસે લોકશાહીની હત્યા ગણાવી જ્યારે ભાજપ આ તમામ આરોપોને ખોટા ગણાવી રહ્યો છે.
ચૂંટણી પંચે કરવી પડી પ્રેસ કોન્ફરન્સ
રાજ્યમાં ભારે હંગામો જોતા ચૂંટણી પંચે પણ જવાબ આપવો પડ્યો. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજકુમાર અગ્રવાલે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, EVM જ્યાં રાખવામાં આવે છે તે સ્ટ્રોંગ રૂમ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ થઈ નથી. આ નિવેદન ટીએમસીના આરોપો બાદ આવ્યું જેમાં તેણે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર પાર્ટી પ્રતિનિધિઓની હાજરી વગર બેલેટ બોક્સ ખોલવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ ક્યારેય CCTV બંધ હતા નહીં અને તમામ સ્ટ્રોંગ રૂમની સતત નિગરાણી થઈ રહી છે. આ સાથે જ રાકીય પક્ષોના લોકો પણ બહાર બેસીને સ્થિતિ જોઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સાંજે લગભગ 4 વાગે પોસ્ટલ બેલેટવાળા રૂમને નિયમ હેઠળ ખોલવામાં આવ્યો હતો અને તેની જાણકારી તમામ પાર્ટીના ઉમેદવારોને અપાઈ હતી. જ્યારે ઈવીએમ વાળા રૂમ સંપૂર્ણ સીલ હતા. અગ્રવાલે કહ્યું કે કાયદો વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય છે અને મતોની ગણતરી નિષ્પક્ષ અને સાફ રીતે થશે. આ સાથે જ ચૂંટણી પંચ પાસે છૂપાવવા માટે પણ કશું જ નથી.
